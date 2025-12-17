Những ngày qua, không khí bình chọn cho giải thưởng WeYoung Awards đang diễn ra vô cùng sôi nổi và gay cấn, thu hút sự tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ các nghệ sĩ. Giữa lúc cuộc đua đang ở giai đoạn quyết liệt, rapper B Ray đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với một động thái kêu gọi bình chọn đầy hài hước và độc đáo dành cho CONGB, người đang được đề cử tại hạng mục Rising Artist của giải thưởng WeYoung.

B Ray và màn kêu gọi bình chọn đầy hài hước và độc đáo dành cho CONGB (Nguồn: Threads B Ray)

B Ray vốn nổi tiếng là một nghệ sĩ có cá tính mạnh, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở cách tương tác dí dỏm, "lầy lội" trên mạng xã hội. Những lần anh công khai "khều vote" trước đây đều tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Lần này, "thương hiệu" hài hước của nam rapper tiếp tục được khẳng định qua màn công khai một đoạn tin nhắn được gửi đến anh, nhờ kêu gọi bình chọn giúp CONGB.

CONGB đang bứt tốc ở hạng mục Rising Artist của WeYoung, liên tiếp phá kỉ lục 200 nghìn - 300 nghìn và mới nhất là 400 nghìn vote (tính đến sáng 17/12)

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận ngay lời đề nghị, B Ray đã tạo ra một tình huống dở khóc dở cười. Anh hài hước từ chối tham gia dự án vote cho CONGB một cách chính thức vì lo sợ xung đột với các thành viên khác trong Đơn Vị Truyền Thông Trào Bản Ent. Thậm chí, anh còn tiết lộ rằng đơn vị của mình chưa nhận đại diện cho bất cứ vị khách nào. Sự hài hước được đẩy lên cao trào khi B Ray công khai nội dung tin nhắn được gửi tới anh để xin hỗ trợ bình chọn. Tin nhắn này bày tỏ mục đích nhờ kêu gọi giúp đỡ phần voting cho CONGB.

B Ray hài hước từ chối tham gia dự án vote cho CONGB vì lo sợ xung đột với các thành viên (Ảnh: Facebook)

Không chỉ dừng lại ở việc từ chối khéo, B Ray còn đưa ra một "yêu sách" mang tính thương lượng với CongB. Anh tiết lộ rằng anh sẽ giúp đỡ CONGB với điều kiện CONGB phải "trả quyền lợi". Bài đăng của B Ray đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán xôn xao bàn tán, tạo nên một tình huống vô cùng hài hước.



B Ray công khai đưa ra "yêu sách" mang tính thương lượng với CongB (Nguồn: Facebook B Ray)

Bài viết của B Ray đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Nhiều bình luận trêu đùa rằng CONGB đã "tin nhầm người" khi nhờ vả B Ray. Không chỉ vậy, nhiều fan của các nghệ sĩ khác như Lyhan, Sơn.K, Jaysonlei, buitruonglinh, Lamoon, 52hz và Muội,... cũng nhanh tay vào "nhờ vả" B Ray kêu gọi bình chọn cho thần tượng của mình.

Sự hài hước, công khai và đầy tính giải trí trong tình huống mà B Ray đưa ra đã làm dịu đi không khí căng thẳng thường thấy trong các cuộc chiến bình chọn. Thay vì trở nên áp lực, trận chiến voting giữa các fandom nay lại trở nên thú vị và hài hước hơn, giúp nghệ sĩ và khán giả có thêm những khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng.

HLV Rap Việt không ít lần công khai "khều vote" (Nguồn: Facebook B Ray)

Hiện tại, các hạng mục ở WeYoung Awards vẫn đang trong giai đoạn voting và các fan vẫn đang nỗ lực hết mình để mang lại chiến thắng cho thần tượng của mình. Lễ trao giải WeYoung Award sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tới đây, và khán giả đang rất mong chờ xem kết quả cuối cùng.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 13/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn, góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.



