Khoảnh khắc được ví như "nước mắt của thời đại", hiện thực khốc liệt về sự hết thời của 2 đỉnh lưu châu Á

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi Vương Nguyên (TFBOYS) cover lại ca khúc First Snow của EXO. Trước đó, từng có thành viên EXO trình diễn bài hát của TFBOYS, tạo nên màn “hoán đổi ca khúc” hiếm hoi giữa hai nhóm nam từng là đỉnh lưu một thời.

Vương Nguyên (TFBOYS) cover lại ca khúc First Snow của EXO (Nguồn: Weibo Vương Nguyên)

Cách đây 10 năm, nam diễn viên Hình Chiêu Lâm, khi đó là cựu thực tập sinh SM Entertainment và tự nhận là fan EXO, từng gây “bão mạng” với phát ngôn: "Không biết TFBOYS, Tứ Diệp Thảo nghĩa là gì" . Lời nói này lập tức châm ngòi cho một cuộc fanwar khốc liệt, nơi fan EXO và fan TFBOYS lao vào những trận khẩu chiến không khoan nhượng, khiến mạng xã hội rực lửa với những màn tranh luận nảy lửa và châm chọc lẫn nhau tơi bời. Sau khi đình chiến, hai cộng đồng vẫn duy trì những “luật bất thành văn” đặc trưng: fan TFBOYS thường nhấn mạnh chữ “E” trong EXO không phát âm, trong khi fan EXO nhất quyết rằng TFBOYS phải được viết in hoa, biến những trận khẩu chiến này thành một phần ký ức không thể quên của thế hệ fan Kpop.

“Đại chiến thế kỷ” giữa fan EXO và fan TFBOYS

Sau video cover First Snow của Vương Nguyên, nhiều khán giả cho rằng “đại chiến thế kỷ” giữa fan EXO và fan TFBOYS, kéo dài suốt nhiều năm, đã chính thức khép lại. Nhiều người bày tỏ cảm xúc khi xem đây là “nước mắt của một thời đại”, gợi nhớ ký ức thanh xuân của cả một thế hệ - nơi những tranh luận và fanwar sôi nổi một thời giờ chỉ còn là kỷ niệm nhưng vẫn sống động trong lòng người hâm mộ.

Ra mắt năm 2012, dưới trướng SM Entertainment, EXO nhanh chóng trở thành hiện tượng của Kpop gen 3 khi bùng nổ với loạt bản hit đình đám như Growl, Overdose, Call Me Baby hay Love Me Right … Đây là thời điểm được xem như giai đoạn hoàng kim của EXO với loạt kỷ lục triệu bản album liên tiếp hay các concert “cháy vé” khắp châu Á, đồng thời sở hữu fandom đông đảo với sức ảnh hưởng lẫn chi tiêu thuộc hàng “khủng” nhất Kpop. Tuy nhiên, hào quang của nhóm cũng dần phai nhạt theo thời gian, bước ngoặt “hết thời” đến từ hàng loạt biến cố: các thành viên Trung Quốc lần lượt rời nhóm, sự thay đổi chiến lược của công ty quản lý và đặc biệt là giai đoạn nhập ngũ kéo dài khiến hoạt động nhóm bị gián đoạn nghiêm trọng. Khi EXO trở lại, thị trường Kpop đã chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều thế hệ idol mới, khiến vị thế thống trị trước đây khó có thể lặp lại.

EXO nhanh chóng trở thành hiện tượng của Kpop gen 3 khi bùng nổ với loạt bản hit đình đám (Nguồn: SM)

Đội hình hoạt động hiện tại của EXO (Nguồn: Instagram EXO)

Trong khi đó, TFBOYS debut năm 2013 tại Trung Quốc với đội hình ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngay từ những năm đầu ra mắt, nhóm đã phủ sóng tên tuổi với các ca khúc đình đám như Manual of Youth, Youth Traning Manual hay Big Dreamer , và nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc dân tại Trung Quốc. Tại thời điểm đó, TFBOYS xuất hiện trên khắp mọi nơi, từ âm nhạc, truyền hình tới các sự kiện cấp quốc gia và được xem là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Trung Quốc. Dù vậy, TFBOYS cũng rơi vào tình trạng tương tự khi các thành viên dần tách ra hoạt động solo, tập trung vào diễn xuất, âm nhạc cá nhân và các dự án riêng. Việc nhóm gần như “đóng băng” hoạt động chung trong nhiều năm khiến hình ảnh một boygroup thống trị Cpop dần trở thành ký ức, thay vào đó là ba cá nhân thành công nhưng không còn tạo ra hiệu ứng tập thể như trước.

TFBOYS từng được xem là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Trung Quốc (Nguồn: Weibo TFBOYS)

Các thành viên TFBOYS dần tách ra hoạt động solo (Nguồn: Weibo TFBOYS)

Chính việc từng đứng trên đỉnh cao của hai nền công nghiệp giải trí lớn nhất châu Á khiến mọi động thái của EXO và TFBOYS trong quá khứ đều dễ dàng tạo hiệu ứng dây chuyền, kéo theo những cuộc fanwar quy mô lớn. Tuy nhiên, ở hiện tại, ánh hào quang ấy đã dần lùi lại phía sau. Các thành viên hai nhóm chủ yếu tập trung vào con đường solo, trong khi quãng thời gian gián đoạn hoạt động chung kéo dài khiến sức ảnh hưởng tập thể suy giảm giữa thị trường âm nhạc ngày càng khốc liệt, liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ trung và bắt kịp xu hướng hơn.

Bên cạnh đó, Cnet cũng để lại những bình luận đầy cảm thán: "EXO của cứ thế mà biến thành BigBang (với 5 thành viên), BigBang lại thành TFBOYS (với 3 thành viên), còn TFBOYS thì mỗi người một ngả, đến gặp nhau cũng phải tránh né. Cuộc "chiến" cách đây mười năm, thực ra không có một ai là người chiến thắng…" Sự so sánh này phần nào phản ánh thực tế rằng, dù từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của hai nền công nghiệp giải trí lớn nhất châu Á, thời gian và các biến cố đã khiến cả EXO lẫn TFBOYS không còn giữ được vị thế thống trị trước đây.

Người hâm mộ hy vọng TFBOYS có cơ hội tái hợp (Nguồn: China Daily)

Gần đây, EXO đã trở lại sau thời gian dài các thành viên lần lượt nhập ngũ, khiến cộng đồng fan không khỏi xúc động. Về phía TFBOYS, người hâm mộ cũng đang hy vọng nhóm sẽ tái hợp trong thời gian tới, không chỉ để thỏa mãn sự mong chờ của fan mà còn để hoàn thiện trọn vẹn bức tranh ký ức thanh xuân, khi những khoảnh khắc hoàng kim một thời giờ đây chỉ còn in đậm trong lòng khán giả.