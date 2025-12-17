Là giải thưởng được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung ra đời với mục tiêu ghi nhận những cá nhân, xu hướng và cộng đồng trẻ đang tạo ảnh hưởng tích cực trong năm. Bên cạnh các hạng mục như Young ID, Rising Artist hay Iconic Concert, Best Fandom Forever được chú ý không kém và trở thành “đường đua” dành cho những cộng đồng người hâm mộ đồng hành cùng nghệ sĩ suốt chặng đường dài.

Trong bối cảnh Vbiz ở thời điểm hiện tại, nhiều fandom đã tạo dựng những “tổ chức” riêng có tiếng nói và có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Từ việc duy trì sức nóng cho nghệ sĩ, bảo vệ hình ảnh thần tượng, cho đến những hoạt động xã hội đáng được ghi nhận.

Nếu như trước đây, các hoạt động của fandom chỉ dừng lại ở việc ủng hộ tinh thần thì hiện tại, nhiều fandom đã tham gia sâu hơn vào hành trình hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ. Chính vì thế, hạng mục Best Fandom Forever thuộc WeYoung vì thế mang ý nghĩa như một sự ghi nhận chính thức cho việc đứng sau thành công của nghệ sĩ thì fandom đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngay khi cổng bình chọn chỉ vừa mở ra không lâu, đường đua này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025. Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY.

Những fandom đang dẫn đầu đường đua Best Fandom Forever

Ở nhóm dẫn đầu, KINGDOM - FC chính thức của SOOBIN đang tạm thời chiếm ưu thế với 204.988 lượt bình chọn, cho thấy sức bền đáng nể của một fandom đã quen với các "đường đua vote". Theo sát phía sau là Flowers - FC của Kay Trần với 175.593 vote, cùng Darling - FC của Gemini Hùng Huỳnh đạt 123.999 lượt bình chọn, tạo nên top đầu đầy cạnh tranh. Không kém phần nổi bật, Cừu Có Cánh - FC của Captain Boy hiện sở hữu 102.574 vote, trong khi Flash - FC của RHYDER ghi nhận 101.592 lượt bình chọn. Đây đều là những fandom trẻ nhưng hoạt động cực kỳ năng nổ, liên tục phủ sóng trên mạng xã hội trong những ngày bình chọn đầu tiên.

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, PiFam - FC của Tăng Phúc đạt 79.037 vote, CARROT - FC của Jun Phạm có 49.108 lượt, còn MUZIK - FC của Quang Hùng MasterD đang chạm mốc 40.965 vote. Khoảng cách giữa các fandom trong nhóm này không quá lớn, khiến cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều chỉ sau vài đợt "call vote". Ở nửa sau của nhóm giữa, Rockin' - FC của ST Sơn Thạch hiện có 31.939 lượt bình chọn, theo sau là Khách Iu - FC của Bùi Công Nam với 29.536 vote.

Cuộc đua chưa có hồi kết ở nhóm fandom Gen Z

Các fandom mang màu sắc Gen Z rõ nét như Rhymer - FC của Rhymastic (27.428 vote), Cẩm Chướng - FC của Neko Lê (20.516 vote), Xa Xa - FC của Pháp Kiều (19.678 vote) hay Dopamine - FC của Dương Domic (19.624 vote) vẫn đang cho thấy tiềm năng bứt tốc mạnh mẽ trong những ngày cuối.

Ở nhóm cuối bảng, SUNDAYs - FC của HIEUTHUHAI (6.877 vote), Embes - FC của NEGAV (6.457 vote), Tổ Cò - FC của Phương Mỹ Chi (5.794 vote), GOOSE - FC của HURRYKNG (4.961 vote), Bóng Đèn - FC của Ánh Sáng AZA (4.432 vote) và Lovely Family - FC của LyLy (2.946 vote) vẫn đang tích cực kêu gọi cộng đồng, cho thấy tinh thần "chưa bỏ cuộc" rất đúng với tinh thần của Best Fandom Forever.

Khác với những hạng mục cá nhân, Best Fandom Forever là lời ghi nhận dành cho những cộng đồng đã đồng hành cùng nghệ sĩ bằng sự kiên trì, văn minh và gắn bó lâu dài. Từ việc cùng thần tượng vượt qua thăng trầm, đến việc lan tỏa hình ảnh tích cực trên mạng xã hội, mỗi lượt bình chọn đều phản ánh tình cảm chân thành của người hâm mộ dành cho người họ yêu mến.

Cuộc đua vẫn đang diễn ra và chưa có kết quả cuối cùng. Với tốc độ bình chọn liên tục thay đổi, mọi vị trí đều có thể đảo chiều cho đến những giờ phút cuối cùng trước khi cổng vote khép lại.