Đường đua Young ID của WeYoung 2025 tăng nhiệt từng giờ: Xem là muốn vote!

Cổng bình chọn của WeYoung by WeChoice Awards đã chính thức được mở vào ngày 13/12/2025. Ở giai đoạn này, mỗi bình chọn của độc giả đều giữ vai trò quan trọng. Đó không chỉ là cách thể hiện tình cảm với các đề cử mà bạn yêu thích, còn là sự ủng hộ và khích lệ với các gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu ấn tượng với giới trẻ trong năm vừa qua.

Năm nay WeYoung gồm các hạng mục Young ID (Biểu Tượng Thế Hệ Mới), Slang of 2025, Next Gen CEO, IDOL14 và Super Brand For The Youth.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025. Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY.

Riêng với Young ID, hạng mục tôn vinh những cá nhân trẻ năng động, dám lên tiếng và dùng hành động để tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam. Young ID sẽ gồm hai nhóm Top 5 riêng biệt, được lựa chọn từ cộng đồng và Hội Đồng Thẩm Định, vừa ghi nhận sức ảnh hưởng được yêu thích, vừa đảm bảo góc nhìn chuyên môn.

Với tinh thần trẻ trung sôi nổi này, chỉ trong 2 ngày đầu tiên khởi động vòng bình chọn của WeYoung 2025, không khí gọi vote ở Young ID đã diễn ra rốp rẻng. Các đề cử không chỉ nhiệt tình trong việc kêu gọi bình chọn mà còn nhận được sự hậu thuẫn không hề nhỏ từ cộng đồng mạng.

Toàn bộ 20 đề cử tại Young ID

Cùng điểm danh và cập nhật nhanh tình hình gọi vote của các đề cử Young ID tại WeYoung 2025 nhé!

Các đại diện lĩnh vực nghệ thuật - giải trí là những gương mặt tiềm năng và quen thuộc với công chúng.

Tính đến 18h ngày 15/12, diễn viên Nguyễn Đình Khang đang tạm dẫn đầu hạng mục Young ID với 33.676 lượt bình chọn. Nam diễn viên Mưa Đỏ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Rincon - cộng đồng fan của Đình Khang, giúp duy trì được vị trí dẫn đầu từ khi mở cổng bình chọn đến nay.

Chia sẻ của Đình Khang khi trở thành đề cử Young ID

Ở lĩnh vực này còn có nhiều nhân tố có khả năng tạo cú hích gọi vote như ca sĩ Phương Mỹ Chi, diễn viên Nguyễn Đình Khang, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nghệ sĩ Nguyễn Hùng.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng nhanh chóng gọi vote, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn khi trở thành đề cử hạng mục Young ID.

Nàng Hậu cho biết: “Cảm ơn WeYoung đã cho Ngọc cơ hội được đứng chung sân chơi với những bạn trẻ xuất sắc, cùng nhau mang lại những giá trị tích cực. Sự yêu thương của mọi người chính là nguồn động lực lớn nhất. Và giờ đây, 5 đề cử chiến thắng đang chờ những phiếu bình chọn của chính khán giả”.

Hoa hậu Bảo Ngọc gọi vote cùng những lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ

Ở “khối” Sáng tạo nội dung và Thiết kế cũng là những cái tên vô cùng tài năng. Nếu Jenny Huỳnh đã từng là đề cử tại Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards 2023 thì “Vũ trụ content” Hồng Thơ và nhóm Mèo Hoang đã “càn quét” nhiều giải thưởng trong năm 2025.

Một đề cử khác cũng quen thuộc với độc giả WeYoung nói riêng và WeChoice Awards nói chung là NTK Phan Đăng Hoàng. Anh chàng chính là 1 trong 10 đề cử Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards 2024.

Và cũng đừng quên bình chọn cho các đề cử ấn tượng khác trong lĩnh vực này như Creator Director Ba Thanh Nguyen (Bếp), Nghệ sĩ Visual LED Trần Việt Hoàng (Vịt Bầu), Team OHQUAO nhé!

"Đại gia đình" ủng hộ cho Mèo Hoang nhé!

Chia sẻ của NTK Phan Đăng Hoàng

Vịt Bầu "vẫn chưa tin được" mình đã trở thành đề cử tại WeYoung

Ở nhóm Đời sống - Thể thao - Game hội tụ nhiều “hiện tượng” trong năm 2025 gồm Game thủ LazyFeel - Trần Bảo Minh, marisa0704 - Tác giả game Tiệm Phở của Anh Hai, VĐV Nguyễn Huy Hoàng và cầu thủ bóng đá Trần Gia Bảo.

Trên đường đua vote Young ID, LazyFeel gây bất ngờ với lượng vote đáng kể. Anh chàng lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng Esports nói riêng và cư dân mạng nói chung. Trong đó CLB Esports DRX - nơi LazyFeel đang thi đấu tại Hàn Quốc và LCK Việt Nam - tài khoản Faceboook chính thức cập nhật thông tin của giải đấu LCK tại Việt Nam đều đăng bài gọi vote cho game thủ này.

DRX và LCK Việt Nam công khai "chống lưng" cho LazyFeel

Fan của LazyFeel và LCK cũng rất hăng hái bình chọn

Các đại diện trong lĩnh vực Công nghệ - Học thuật - Cộng đồng cũng đã nhận được sự ủng nhiệt tình từ cộng đồng. Đề cử tại các nhóm này gồm có: Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế (IOAI) 2025, Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương, Nhóm bạn tạo website Thongtincuuho.org - biến AI thành “công cụ cứu người”, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 - Trần Bùi Bảo Khánh và “Giám đốc 13 tuổi” Nguyễn Nam Long.

Mai Anh và Tất Huân - 2 thành viên trong nhóm tạo website Thongtincuuho.org đều chia sẻ thông tin bình chọn từ WeYoung và bày tỏ cảm nhận của mình. “Dự án hy vọng có thể góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người Việt, đúng với mục tiêu khởi nguồn của nhóm” - Tất Huân nói.

Vì Nam Long không sử dụng Facebook nên anh Nam Nguyễn - ba của Nam Long kêu gọi bình chọn thay con trai

Mai Anh và Tất Huân chia sẻ cảm nghĩ khi trở thành đề cử Young ID

