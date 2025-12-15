Thấy gì từ chuyến hành trình của WeDo 2025?

Sau điểm dừng cuối tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Trưng Trắc và Phùng Hưng (TP.HCM), WeDo 2025 chính thức khép lại hành trình của mình. Điều chương trình để lại là cảm giác tròn đầy của một chuỗi trải nghiệm được thiết kế vừa vặn với học sinh tiểu học - những em nhỏ ham khám phá, giàu sáng tạo và thích vận dụng điều đã học vào đời sống.

Xuyên suốt hành trình, WeDo 2025 để lại những kỷ niệm đáng nhớ. Lớp học được biến thành rạp chiếu phim, nơi các em tiếp nhận câu chuyện về Dế Mèn, về tình bạn, sự sẻ chia và ý thức với môi trường bằng cảm xúc tự nhiên của mình. Workshop vẽ mặt nạ nối tiếp sau đó mở ra không gian sáng tạo, nơi mỗi học sinh được tự do thể hiện cá tính. Còn sân trường là nơi niềm vui lan tỏa qua những minigame, phần quà nhỏ, ly sữa và những khoảnh khắc được ghi lại rất nhanh, rất thật.

Từ những chi tiết tưởng chừng giản đơn ấy, WeDo 2025 cho thấy hạnh phúc của trẻ em không nằm ở giá trị vật chất, mà ở việc các em được quan tâm, được kết nối và được chăm sóc một cách chỉn chu. Đó cũng chính là cách WeDo 2025 truyền tải thông điệp của mình: Trẻ em được đặt ở trung tâm của các giá trị phát triển bền vững.

Chuỗi trải nghiệm lý thú, học sinh nào cũng mê

Xuyên suốt các điểm trường - bộ phim hoạt hình 3D Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội đóng vai trò như điểm khởi đầu cho toàn bộ trải nghiệm. Trong không gian lớp học quen thuộc, những thước phim nhiều màu sắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của các em nhỏ, dẫn dắt các em bước vào câu chuyện về tình bạn, sự đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường, và còn nhiều hơn nữa.

Cine Dế Mèn không dừng lại ở một giờ xem phim. Thế giới ấy tiếp tục được kéo dài ra ngoài màn chiếu, trở thành mạch nội dung xuyên suốt cả ngày trải nghiệm. Từ cảm xúc khi theo dõi hành trình của Dế Mèn, đến việc tự tay sáng tạo, rồi cùng bạn bè tham gia trò chơi và lưu giữ kỷ niệm - tất cả được kết nối liền mạch, không rời rạc.

Với trẻ, hạnh phúc không phải một khái niệm trừu tượng, mà là cảm giác được bước tiếp câu chuyện mình vừa xem. Bởi thế, ngay sau giờ chiếu phim, sự háo hức của học sinh được tiếp nối bằng workshop vẽ và trang trí mặt nạ Dế Mèn.

Trong lớp học, mỗi em có khoảng thời gian ngắn để tập trung vào chiếc mặt nạ trước mặt mình, lựa chọn màu sắc và cách thể hiện theo đúng sở thích. Có em cố gắng tái hiện nhân vật giống trong phim, có em lại thoải mái dùng những gam màu rực rỡ, thậm chí phối hợp nhiều chi tiết ngẫu hứng. Không có khuôn mẫu hay giới hạn, chỉ có trí tưởng tượng được khuyến khích và niềm vui hiện rõ khi các em nhìn lại sản phẩm của chính mình.

Khoảnh khắc các bạn nhỏ đeo mặt nạ lên, quay sang nhìn nhau và cười rộn ràng đã biến nhân vật trên màn ảnh thành một phần rất thật trong trải nghiệm của trẻ.

Nếu lớp học là nơi khơi mở cảm xúc, thì sân trường chính là không gian để niềm vui được lan tỏa. Tại đây, các hoạt động minigame, phát sữa và chụp ảnh lấy liền lần lượt diễn ra trong không khí rộn ràng. Trẻ hào hứng giơ tay trả lời câu hỏi, vui mừng khi nhận được phần quà nhỏ, rồi xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh. Ở tiệm ảnh lấy liền, các em rủ bạn thân đứng chung, nghĩ cách tạo dáng trước ống kính và hồi hộp chờ tấm ảnh được in ra ngay tại chỗ.

Có bạn vừa nhận ảnh đã chạy đi khoe, có bạn cẩn thận cầm trên tay suốt buổi. Những bức ảnh không chỉ ghi lại nụ cười, mà còn giữ lại khoảnh khắc rất đặc trưng của tuổi học trò: sự hồn nhiên, mạnh dạn và niềm vui khi được sẻ chia cùng bạn bè.

Hạnh phúc bắt đầu từ một kỷ niệm đẹp

Mỗi hoạt động trong hành trình Ươm Hạnh Phúc vì thế không chỉ là một sự kiện riêng lẻ, mà là từng bước nhỏ trong quá trình gieo trồng và nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững cho trẻ em Việt Nam. Với sự đồng hành của TH true YOGURT TOPKID - giải pháp dinh dưỡng khỏe mạnh tự nhiên, WeDo tiếp tục kiên định với niềm tin: khi những mầm non được chăm sóc đủ đầy cả về thể chất lẫn tinh thần, một xã hội hạnh phúc sẽ được hình thành một cách tự nhiên và lâu dài.

Từ việc được an toàn trong không gian quen thuộc, được học tập và tiếp nhận câu chuyện bằng cảm xúc, được tự do sáng tạo, vui chơi, kết nối với bạn bè, đến việc được chăm sóc về thể chất - tất cả đều góp phần hình thành nên một trải nghiệm trọn vẹn, nơi trẻ em được nhìn nhận như những cá thể cần được yêu thương và đồng hành đúng nghĩa.

Và rồi, khi hành trình khép lại, niềm vui vẫn không dừng lại ở sân trường. Cine Phiêu Lưu Ký kết thúc tại các điểm trường, nhưng hình ảnh học sinh ra về với tấm ảnh chụp lấy liền trên tay, chiếc mặt nạ tự vẽ và nụ cười còn nguyên vẹn đã nói lên nhiều điều. Đó không chỉ là dấu mốc của một ngày trải nghiệm, mà là những ký ức đẹp được giữ lại đúng lúc, những ký ức có thể theo các em rất lâu về sau, như một phần dịu dàng của tuổi thơ.

Với WeDo 2025, hành trình Ươm Hạnh Phúc không hướng đến những điều quá lớn lao. Chỉ đơn giản là tạo ra những khoảng thời gian đủ vui, đủ ấm áp, để mỗi đứa trẻ được cảm nhận hạnh phúc theo cách tự nhiên nhất. Từ chính những trải nghiệm ấy, tinh thần của WeDo 2025 dần hiện rõ: Đặt trẻ em ở vị trí trung tâm của hành trình, lặng lẽ nuôi dưỡng những nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện.

Đó là hạnh phúc khi được an toàn, được khỏe mạnh, được học tập, được vui chơi; là cảm giác được sống trong môi trường xanh, được đối xử bình đẳng và luôn có người chở che, đồng hành. Những giá trị ấy không được nói ra như một tuyên ngôn, mà hiện diện xuyên suốt trong từng trải nghiệm cụ thể, từ lớp học, sân trường, cho đến những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ đầy.

Và khi những hạt giống hạnh phúc ấy được gieo từ sớm, được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm và thấu hiểu, chúng sẽ lớn lên cùng trẻ, lặng lẽ nhưng bền bỉ, góp phần tạo nên một tương lai nơi hạnh phúc không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những điều rất nhỏ hôm nay.

Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội là dự án hoạt hình được thực hiện bởi Cine Plus - đội ngũ nhà làm phim trẻ đứng sau nhiều sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn riêng. Không chỉ đầu tư về mặt hình ảnh và công nghệ, Cine Plus còn chú trọng xây dựng trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả thông qua âm nhạc, tiêu biểu là ca khúc chủ đề Mơ Khách Đường Xa do chính ê-kíp sản xuất, từng lan tỏa mạnh mẽ trên YouTube và TikTok với hàng nghìn xu hướng, đồng thời được phát hành chính thức trên Spotify và Apple Music. Bộ phim cũng ghi dấu mốc quan trọng khi trở thành tác phẩm hoạt hình 3D chiếu rạp đầu tiên của Việt Nam và nhận Giải Bình chọn của Khán giả cho Phim hay nhất tại một Liên hoan phim châu Á, qua đó khẳng định vị thế và tham vọng của Cine Plus trong lĩnh vực làm phim hoạt hình.

Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, là những mầm xanh nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Năm nay, WeDo cùng TH true YOGURT TOPKID tiếp tục sứ mệnh chăm sóc và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam toàn diện: khỏe mạnh về thể chất, phong phú về tâm hồn và hạnh phúc trong từng trải nghiệm. Được lên men tự nhiên hoàn toàn từ sữa tươi đạt chuẩn của TH, kết hợp hương trái cây tự nhiên, không chất bảo quản, không hương liệu và chất tạo màu tổng hợp, bổ sung bộ vi chất tốt cho sức khỏe, sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT TOPKID mang đến nguồn dinh dưỡng tự nhiên cùng WeDo lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.



