Câu hỏi ấy tưởng như vu vơ nhưng lại chạm vào khát khao sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Dù bạn là ai, đang ở độ tuổi nào, điểm bắt đầu của mọi hành trình luôn giống nhau: Sự tử tế với chính mình. Chỉ khi biết chăm sóc bản thân, ta mới có thể làm tốt công việc, yêu thương người khác và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Mỗi người đều có một cách riêng để thấy mình hạnh phúc. Với những người trẻ, đó có thể là khoảnh khắc tìm tự do giữa thiên nhiên. Với hội "làm công ăn lương", sự hạnh phúc đến từ những điều cân bằng trong cuộc sống. Còn một người nội trợ, câu chuyện của họ có thể lặng lẽ hơn nhưng cũng đầy yêu thương khi gieo sự tinh khiết vào từng lựa chọn nhỏ cho gia đình.

Điều thú vị là, họ khác nhau, những lựa chọn cũng không giống nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung. Đó chính là mong muốn được sống lành mạnh và nguyên bản từ bên trong. Và trên hành trình ấy, TH true WATER trở thành người bạn đồng hành, mang đến sự tinh khiết được chắt lọc từ đá basalt triệu năm, tiếp sức cho những điều ý nghĩa.

Cuối tuần, thay vì dạo quanh trung tâm thương mại hay tụ tập ở quán cà phê quen, nhóm bạn sinh viên của Hạnh Trang (20 tuổi) lại chọn xách balo, rời thành phố để bắt đầu chuyến leo núi. Con đường dẫn đến ngọn núi hoang sơ không dễ đi khi thì dốc dựng đứng, khi lại phủ đầy sỏi đá. Nhưng chính sự thử thách ấy lại khiến hành trình trở nên đáng nhớ.

Tiếng bước chân xen lẫn nhịp thở gấp gáp, tiếng cười vang vọng giữa rừng cây, tất cả như một khúc nhạc tuổi trẻ sôi nổi, trong trẻo và đầy năng lượng.

Trong mắt những người trẻ như Hạnh Trang, mọi thứ đều thật tự nhiên, nguyên bản từ cảnh vật xung quanh đến cả những điều gần gũi nhất. Và ở đó, chai nước TH true WATER trên tay trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong chuyến đi tuổi thanh xuân này.

Được khai thác từ mạch nước ngầm ở Núi Tiên (Nghệ An), trải qua quá trình lọc tự nhiên qua các tầng đá bazan hình thành cách đây hàng triệu năm, dòng nước mang trọn sự trong lành nguyên sơ của đất trời, giữ lại tinh túy tự nhiên đúng như tinh thần sống xanh, yêu thiên nhiên mà nhóm bạn trẻ hướng đến. Với họ, mỗi ngụm nước không chỉ là giải khát, mà còn là sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, một trải nghiệm tinh khiết, bền vững và đáng nhớ.

Lê Minh, 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng điển hình. Lịch trình của anh dày đặc với những cuộc họp nối tiếp, deadline gấp gáp và áp lực từ các dự án lớn. Có những ngày Minh ra khỏi nhà từ sáng sớm, trở về khi phố đã lên đèn. Người ngoài nhìn vào thường nghĩ cuộc sống ấy chỉ toàn căng thẳng và mệt mỏi.

Tuy nhiên, Minh thì nghĩ khác, anh vẫn tự sắp xếp mọi thứ và chọn cho mình một lối sống đúng chuẩn "healthy - balance".

Mỗi buổi sáng, trước khi mở laptop và bắt đầu guồng quay, Minh luôn dành ít nhất 45 phút ở phòng gym. Đó là khoảng thời gian anh tái tạo năng lượng, tập trung vào nhịp thở và cảm nhận sự vận động của cơ thể. Bữa sáng gọn nhẹ nhưng đầy đủ dinh dưỡng, một chai nước luôn sẵn trong balo và thói quen nhắc nhở bản thân đứng lên vận động sau mỗi giờ làm việc. Những thói quen nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy đã giúp Minh giữ được sự tỉnh táo và tinh thần tích cực suốt ngày dài.

Với Minh, việc chọn loại nước uống không chỉ dừng lại ở nhu cầu giải khát mà còn là cách anh ưu tiên sự tinh khiết và an toàn cho cơ thể. TH true WATER trở thành lựa chọn lý tưởng, dễ dàng đồng hành cùng anh trong mọi khoảnh khắc từ bàn làm việc đến phòng tập. Được khai thác từ tầng đá bazan triệu năm, giữ lại sự tinh khiết nguyên bản, từng ngụm nước mang đến cảm giác thanh lọc và tiếp thêm năng lượng để Minh bước tiếp, mạnh mẽ mà không phải đánh đổi sức khỏe cho công việc.

Nếu hành trình của nhóm bạn Hạnh Trang là tự do, của Minh là cân bằng, thì hành trình của chị Hàn Mai (37 tuổi) - một người nội trợ trong gia đình lại bắt đầu từ hai chữ yêu thương. Với chị, chăm lo cho chồng con không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui và hạnh phúc. Mỗi món ăn trên bàn, mỗi chai nước trong tủ lạnh đều được chị lựa chọn kỹ lưỡng, bởi đó là cách chị gửi gắm tình yêu và sự bảo vệ.

Để gìn giữ tinh túy từ mạch nước ngầm, Tập đoàn TH đã công nghệ siêu lọc UF kết hợp màng RO - được ví như "lá chắn kép", giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất, vi khuẩn, virus, kim loại nặng… tạo nên nguồn nước sạch, lành và giàu giá trị.

Đó cũng chính là lý do TH true WATER xuất hiện trong gian bếp gia đình. Không chỉ là một chai nước uống mà còn là biểu tượng của sự tinh khiết và an tâm, đảm bảo sức khoẻ và cũng là minh chứng cho sự chu đáo của một người mẹ, một người vợ luôn mong muốn mang đến điều tốt nhất cho gia đình mình.

Ba câu chuyện, ba lối sống tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau. Một nhóm bạn trẻ rời thành phố để tìm tự do giữa thiên nhiên, một nhân viên văn phòng học cách cân bằng giữa công việc và sức khỏe, một người nội trợ cặm cụi lựa chọn những gì tinh khiết nhất cho gia đình. Nhưng nếu nhìn kỹ, họ lại gặp nhau ở một điểm chung giản dị: Khát khao tìm kiếm sự trong lành từ bên trong.