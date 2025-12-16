Ngày 13/12/2025, WeYoung - giải thưởng vinh danh những gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống giới trẻ Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn bình chọn. Đây là thời điểm cộng đồng được trực tiếp lên tiếng, lựa chọn những đại diện nổi bật nhất của năm, đồng thời phản ánh bức tranh toàn cảnh về những chuyển động mạnh mẽ của giới trẻ Việt trong năm 2025.

Được WeChoice Awards bảo trợ, WeYoung tiếp tục khẳng định vai trò là một nền tảng uy tín, nơi tinh thần của thế hệ trẻ hiện đại được khắc họa rõ nét thông qua các lĩnh vực từ giáo dục, công nghệ, kinh tế đến văn hóa - giải trí. Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh thành tích, WeYoung hướng đến việc ghi nhận bản sắc, câu chuyện và hành trình trưởng thành của những cá nhân đang tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng người trẻ.

(Ảnh: WeYoung)

Trong hệ thống bốn hạng mục chính gồm Young ID, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth, IDOL14 là hạng mục nhận được sự quan tâm lớn nhất. Khi văn hóa thần tượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, IDOL14 trở thành nơi hội tụ của những nghệ sĩ trẻ, cộng đồng fan năng động và các concert âm nhạc tạo dấu ấn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa - giải trí trong nước.

Thuộc IDOL14, hạng mục Rising Artist đang là “điểm nóng” của mùa bình chọn năm nay. Đây là giải thưởng dành cho những nghệ sĩ mới, trẻ tuổi, giàu tiềm năng và có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ. Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế trong năm 2025 khiến cuộc đua Rising Artist trở nên thú vị hơn bao giờ hết, phần lớn đề cử đều bước ra từ những sân chơi đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Tân Binh Toàn Năng.

Mười cái tên lọt vào danh sách đề cử Rising Artist năm nay gồm LyHan, CONGB, Cường Bạch, Hồ Đông Quan, Sơn.K, Jaysonlei, buitruonglinh, Lamoon, 52Hz và Muộii - mỗi người một màu sắc, một hành trình, nhưng cùng hội tụ ở điểm chung: đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang định hình diện mạo mới cho Vbiz.

Top 10 Rising Artist của WeYoung 2025 (ảnh: WeYoung)

Tính đến 13h45 ngày 16/12, đường đua Rising Artist đang được dẫn đầu bởi LyHan với hơn 206 nghìn lượt bình chọn. Không chỉ bỏ xa phần còn lại, LyHan đã trở thành đề cử đầu tiên của WeYoung cán mốc 100.000 - 200.000 lượt bình chọn. Thành tích này cho thấy sức nóng áp đảo của cái tên bước ra từ Em Xinh Say Hi, đồng thời phản ánh quy mô cộng đồng người hâm mộ mà LyHan đang sở hữu sau chương trình.

LyHan, tên thật Trần Thảo Linh, sinh năm 1999, từng là một TikToker nổi bật trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau những bước đi chưa thực sự bùng nổ trong giai đoạn đầu, LyHan tạo cú lột xác mạnh mẽ tại Em Xinh Say Hi, nơi cô được gọi tên ở vị trí Á quân chung cuộc. Hình tượng “soái tỷ” lạnh lùng, gu thẩm mỹ darkwear khác biệt cùng khả năng trình diễn toàn diện giúp LyHan nhanh chóng vươn lên thành một trong những tân binh được nhắc đến nhiều nhất năm 2025.

Tính đến 13h45 ngày 16/12, đường đua Rising Artist đang được dẫn đầu bởi LyHan với hơn 206 nghìn lượt bình chọn (ảnh: Facebook nhân vật)

Bám sát phía sau LyHan là CONGB với hơn 187 nghìn lượt bình chọn, tạo nên thế song mã rõ rệt ở nhóm đầu. CONGB, tên thật Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt tân binh nổi bật nhất bước ra từ Anh Trai Say Hi mùa 2. Xuất thân từ môi trường đào tạo khắc nghiệt tại Hàn Quốc và từng tham gia các chương trình sống còn quốc tế, CONGB sở hữu nền tảng kỹ năng toàn diện, từ vũ đạo, giọng hát đến phong thái trình diễn chuẩn idol. Tại Anh Trai Say Hi, anh liên tục được đánh giá cao về năng lực, từng giữ vai trò đội trưởng và để lại dấu ấn ở nhiều tiết mục lọt top trending. Lượng vote cao của CONGB phản ánh sức hút bền bỉ của một tân binh được đầu tư bài bản, có chiến lược phát triển rõ ràng và sở hữu cộng đồng fan trẻ, năng động.

Bám sát phía sau LyHan là CONGB với hơn 187 nghìn lượt bình chọn (ảnh: Facebook nhân vật)

Nhìn tổng thể, hạng mục Rising Artist tại WeYoung 2025 đang chứng kiến nhịp độ bứt tốc đồng loạt của toàn bộ các đề cử. Mỗi cái tên đều sở hữu câu chuyện, tệp khán giả và động lực riêng, góp phần tạo nên một thế trận sôi động, liên tục biến động theo từng khung giờ bình chọn. Không khí cạnh tranh vì thế không nằm ở việc so kè trực diện, mà ở cách các nghệ sĩ trẻ đang đồng thời khuấy động cộng đồng, kéo theo sự tham gia tích cực của người hâm mộ.

Sự đa dạng về xuất phát điểm - từ các chương trình truyền hình thực tế, nền tảng mạng xã hội cho đến con đường âm nhạc độc lập khiến Rising Artist trở thành một trong những hạng mục phản ánh rõ nét nhất diện mạo của lớp tân binh Vbiz năm 2025. Cuộc đua vì vậy không chỉ hấp dẫn ở con số vote, mà còn ở việc mỗi đề cử đều đang tận dụng thời điểm này để khẳng định dấu ấn cá nhân, tạo nên một bức tranh trẻ trung, nhiều năng lượng và giàu sức sống cho WeYoung mùa giải năm nay.

Top 10 Rising Artist - WeYoung 2025 tính đến 13h45 ngày 16/12: LyHan - 206.094 vote CONGB - 187.423 vote Cường Bạch - 54.998 vote Hồ Đông Quan - 29.336 vote Sơn.K - 18.265 vote Jaysonlei - 17.197 vote buitruonglinh - 13.663 vote Lamoon - 8.067 vote 52Hz - 4.422 vote Muộii - 4.107 vote

Giai đoạn bình chọn diễn ra từ ngày 13/12/2025 đến 19/12/2025. Kết quả sẽ được công bố tại đêm Gala trao giải WeYoung 2025 vào ngày 20/12/2025. Ở giai đoạn này, độc giả giữ vai trò quan trọng, trực tiếp bình chọn cho các đề cử có ảnh hưởng tích cực mà mình yêu thích bằng cách truy cập vào weyoung.vn. Song song với đó, Hội Đồng Thẩm Định (HĐTĐ) cũng đóng góp góc nhìn chuyên môn thông qua các bình chọn.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online – offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

