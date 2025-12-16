Từ ngày 12 đến 14/12, G-DRAGON chính thức khép lại World Tour Übermensch bằng ba đêm concert encore tại Gocheok Sky Dome (Seoul). Galaxy Corporation cho biết tổng lượng khán giả theo dõi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của G-DRAGON đạt khoảng 825.000 người. Riêng ba đêm encore tại Seoul, mỗi đêm đón 18.700 khán giả, nâng tổng số người tham dự lên 56.100 người. Với 39 đêm diễn kéo dài suốt tour, Übermensch không chỉ là chuyến lưu diễn quy mô nhất sự nghiệp G-DRAGON mà còn là dấu mốc cho thấy sức hút bền bỉ của “ông hoàng Kpop” sau nhiều năm hoạt động.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của G-DRAGON

Tuy nhiên, ngay khi chuỗi concert encore vừa kết thúc, G-DRAGON bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một đoạn cắt ngắn ghi lại tương tác của anh với fan trong concert được lan truyền chóng mặt, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội. Từ khoá liên quan nhanh chóng leo lên No.1 Hot Search Weibo bảng giải trí, thu về gần 50 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Câu nói của G-DRAGON bị đặt trong bối cảnh nhạy cảm và trở thành nguồn cơn cho hàng loạt luồng ý kiến trái chiều

Theo bài đăng đang gây bão, tại concert của G-DRAGON có một fan Trung Quốc hét lớn “Wo ai ni”. Nam ca sĩ đáp lại: “ Tôi không biết bạn đang nói gì? ‘Wo ai ni’ nghĩa là gì?”, sau đó nói thêm “Đây là Hàn Quốc” và dùng tiếng Hàn nói “Saranghae”. Câu nói của G-DRAGON bị đặt trong bối cảnh nhạy cảm và trở thành nguồn cơn cho hàng loạt luồng ý kiến trái chiều.

1 khoảnh khắc khiến G-DRAGON hút 50 triệu lượt xem, dân mạng chia phe

Ở chiều phản đối, không ít bình luận cho rằng cách trả lời của G-DRAGON là thiếu tinh tế, thậm chí bị diễn giải theo hướng coi thường fan nói tiếng Trung. Một số ý kiến gay gắt xuất hiện dưới bài top trên Weibo như: “Hãy học tiếng Trung đi, anh ấy có rất nhiều fan Trung Quốc”, hay “Sau khi đọc bình luận, tôi phát hiện anh ta đã thành công trong việc tẩy não fan”. Thậm chí, những công kích cá nhân không liên quan cũng bị đào lại, từ ngoại hình đến quá khứ của G-DRAGON.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả và fan quốc tế lên tiếng bênh vực G-DRAGON, cho rằng sự việc đang bị thổi phồng và cắt ghép ác ý. Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Đừng hiểu sai. Anh ấy chỉ đang trêu fan và giải thích nghĩa của ‘wo ai ni’ bằng tiếng Hàn để mọi người cùng hiểu, vì không phải ai cũng biết tiếng Trung”. Một ý kiến khác cũng cho rằng đoạn clip lan truyền chưa phản ánh đầy đủ ngữ cảnh: “Tôi không phải fan, nhưng tôi nghĩ đó là tin giả. Một ngôi sao tầm cỡ như G-DRAGON sẽ không làm điều thiếu suy nghĩ như vậy, vả lại anh ấy cũng chẳng phải là người đặc biệt thân thiện với fan của mình”.

Nhiều fan đứng về phía GD

Nhiều người chỉ ra rằng trong các concert quốc tế, việc nghệ sĩ phản hồi bằng ngôn ngữ bản địa là điều thường thấy, nhất là khi muốn kết nối chung với toàn bộ khán giả trong khán đài. Việc G-DRAGON chuyển từ câu nói tiếng Trung sang “Saranghae” bằng tiếng Hàn, theo luồng ý kiến này, đơn thuần là một cách giao tiếp quen thuộc trên sân khấu vì concert đang tổ chức ở Hàn Quốc.

Với sức ảnh hưởng lớn, mọi phát ngôn hay hành động của G-DRAGON trên sân khấu đều dễ bị phóng đại, gây tranh cãi lớn

Với sức ảnh hưởng lớn, mọi phát ngôn hay hành động của G-DRAGON trên sân khấu đều dễ bị phóng đại, gây tranh cãi lớn. Từ một câu nói mang tính tương tác fan - idol, sự việc nhanh chóng bị đẩy thành cuộc tranh luận quy mô lớn, thu hút hàng chục triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trái chiều trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.