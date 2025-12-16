Đếm ngược hơn 10 ngày nữa, 2025 sẽ chính thức khép lại. Người người nhà nhà toàn lực “động não” để tổng kết những gì đã diễn ra trong một năm qua. Về giới giải trí, 2025 là năm bùng nổ của làng nhạc Việt với vô vàn ca khúc Top 1 Trending trải dài đủ thể loại, các gameshow liên tục gây sốt, hàng loạt tân binh triển vọng vươn lên và đặc biệt - thị trường concert nở rộ hơn bao giờ hết.

Nương theo sức nóng từ Anh Trai Say Hi - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, dưới đây chính là 8 thương hiệu concert góp phần tái định hình lại nền âm nhạc quốc nội trong năm vừa qua.

1. Live Concert ALL-ROUNDER - SOOBIN

Chuỗi concert ALL-ROUNDER của “hoàng tử” SOOBIN trong năm 2025 được xem như “bản tổng kết sự nghiệp” được kể bằng âm nhạc, nơi nam ca sĩ phô diễn trọn vẹn hành trình 15 năm bền bỉ theo đuổi nghề. 3 đêm diễn liên tiếp quy tụ hàng chục nghìn khán giả, trở thành một trong những chuỗi concert solo hiếm hoi của nam ca sĩ Vpop đạt được sức hút lớn và ổn định như vậy. Trên sân khấu ALL-ROUNDER, SOOBIN dẫn dắt câu chuyện âm nhạc xuyên suốt, kết nối các giai đoạn sự nghiệp bằng nhiều bản hit làm nên tên tuổi.

Một điểm nhấn quan trọng của ALL-ROUNDER nằm ở danh sách khách mời đa dạng, phản ánh rõ vị thế và mạng lưới sáng tạo của SOOBIN trong làng nhạc Việt. Concert có sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú, Binz, Rhymastic, JustaTee, tlinh, VSTRA cùng dàn học trò từ đội hình Tân Binh Thăng Cấp - vẽ nên những mảng màu đa sắc thái cho bức tranh ALL-ROUNDER. Đặc biệt, việc đưa dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu giúp các bản hit quen thuộc như Đã Đến Lúc, BlackJack, Giá Như, Tháng Năm… được khoác lên diện mạo mới, giàu chất liệu và giai điệu hơn so với bản gốc.

SOOBIN còn cho thấy tham vọng mở rộng biên độ âm nhạc khi đưa các chất liệu dân tộc vào concert. Những tiết mục mang âm hưởng nhạc xẩm, dân gian đương đại, kết hợp cùng pop, R&B và hip-hop tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và hiện đại, giúp ALL-ROUNDER vượt ra khỏi khuôn khổ một concert giải trí thuần túy. Chính sự đa dạng ấy đã góp phần khẳng định SOOBIN như một “all-rounder” đúng nghĩa, đồng thời đặt ra một chuẩn mực mới cho concert solo tại Việt Nam trong năm 2025, nơi nghệ sĩ không chỉ bán vé, mà còn bán được câu chuyện và bản sắc âm nhạc riêng.

Tính đến 18h ngày 15/12, chuỗi Live Concert ALL-ROUNDER của SOOBIN đã thu về 91,931 vote, hiện đang giành vị trí thứ nhất và bỏ xa Á quân.

2. Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D3,4,5,6,7,8

Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trong năm 2025 có thể xem là một trong những hiện tượng hiếm hoi của thị trường nhạc Việt khi một chương trình truyền hình thực tế được “kéo dài vòng đời” thành thương hiệu concert quy mô lớn, tổ chức liên tục tới 8 đêm diễn. Mỗi đêm nhạc đều ghi nhận lượng khán giả đông đảo ở 2 đầu Bắc - Nam, tạo nên những tụ điểm giải trí - âm nhạc quy mô lớn. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện các tiết mục quen thuộc trên sóng truyền hình, concert được mở rộng về thời lượng, dàn dựng và trải nghiệm sân khấu, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần “vượt ngàn chông gai” mà chương trình theo đuổi.

Chuỗi concert cho thấy tham vọng nghiêm túc trong việc nâng tầm trình diễn live tại Việt Nam. Các tiết mục được đầu tư lại về phối khí, vũ đạo và kịch bản sân khấu, tạo cảm giác mới mẻ ngay cả với những bài hát đã quá quen thuộc. Sự góp mặt của dàn Anh Tài ở nhiều thế hệ, nhiều phong cách âm nhạc khác nhau mang đến một bức tranh đa sắc, từ pop, rock, ballad đến những tiết mục thiên về trình diễn, concept và teamwork. Chính sự kết nối giữa các nghệ sĩ, cùng tinh thần đồng đội được giữ nguyên từ chương trình truyền hình, đã trở thành yếu tố giữ chân khán giả qua nhiều đêm diễn liên tiếp.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là minh chứng rõ ràng cho việc concert tại Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới: không còn là sự kiện đơn lẻ, mà có thể phát triển thành chuỗi dài hơi, vận hành như một thương hiệu giải trí đúng nghĩa. Việc duy trì sức hút xuyên suốt nhiều tháng liền cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp của khán giả đang tăng mạnh, đồng thời mở ra tiền lệ cho các gameshow, dự án âm nhạc khác trong việc khai thác concert. Trong bức tranh tổng thể của nhạc Việt 2025, chuỗi concert này rõ ràng là một trong những mảnh ghép quan trọng góp phần tái định hình thị trường.

Tính đến 18h ngày 15/12, Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D3,4,5,6,7,8 đã thu về 33,220 vote, hiện đang xếp hạng 2 trong danh sách.

3. Concert Em Xinh Say Hi 2025

2 đêm concert Em Xinh Say Hi quy tụ dàn thí sinh đa phong cách, từ những gương mặt đã có tên tuổi đến các nghệ sĩ trẻ đang lên, tạo nên một bức tranh trẻ trung, giàu năng lượng và đậm tinh thần giải trí. Không khí tại các đêm diễn mang màu sắc lễ hội rõ nét, với lượng khán giả đông đảo ở nhiều lứa tuổi, cho thấy sức hút của mô hình concert gắn liền với gameshow vẫn đang hoạt động hiệu quả trong thị trường nhạc Việt.

Các tiết mục được xây dựng theo hướng bắt mắt, dễ xem, dễ lan tỏa, tận dụng tốt lợi thế của dàn nghệ sĩ nữ và tương tác khán giả. Việc concert diễn ra trong cùng năm với Anh Trai Say Hi cũng vô tình tạo nên thế “song mã” nam - nữ trên thị trường, góp phần hình thành một cuộc đối sánh thú vị trong cùng một Vũ trụ Say Hi Trong bức tranh nhạc Việt 2025, concert Em Xinh Say Hi vì thế giữ vai trò như một mảnh ghép quan trọng, phản ánh rõ xu hướng trẻ hóa khán giả và sự lên ngôi của các mô hình âm nhạc gắn với truyền hình thực tế.

Tính đến 18h ngày 15/12, Concert Em Xinh Say Hi 2025 đã thu về 17,891 vote, hiện đang ở vị thứ thứ 3

4. Concert Anh Trai Say Hi Mùa 1 D5,6

Chuỗi concert Anh Trai Say Hi Mùa 1 với các đêm diễn tiếp theo trong năm 2025 tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một thương hiệu giải trí xuất phát từ gameshow. Sau hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền hình và mạng xã hội, concert trở thành không gian để các “Anh trai” kéo gần khoảng cách với khán giả, tái hiện những tiết mục quen thuộc trong bầu không khí trực tiếp giàu cảm xúc. Việc tổ chức nhiều đêm diễn liên tiếp cho thấy sức hút ổn định của chương trình, đồng thời phản ánh nhu cầu thưởng thức concert ngày càng lớn của khán giả trẻ.

Anh Trai Say Hi góp phần định hình lại thói quen thưởng thức âm nhạc của khán giả trẻ trong năm 2025. Concert không chỉ là nơi xem biểu diễn, mà còn là sự kiện để gặp gỡ, check-in, lan tỏa hình ảnh và tạo thảo luận trên mạng xã hội. Chính hiệu ứng cộng hưởng này đã thúc đẩy thị trường concert Việt trở nên sôi động hơn, đồng thời tạo tiền lệ để các chương trình giải trí khác mạnh dạn đầu tư vào mô hình biểu diễn trực tiếp quy mô lớn.

Tính đến 18h ngày 15/12, Concert Anh Trai Say Hi Mùa 1 D5,6 đã thu về 16,057 vote, tạm hạ cánh ở vị trí thứ 4.

5. Concert Chị Đẹp

Concert Chị Đẹp ghi dấu như một hiện tượng đặc biệt của thị trường biểu diễn, khi lần hiếm hoi một chương trình quy tụ 48 nghệ sĩ nữ ở nhiều lĩnh vực có thể tạo ra sức hút lớn ở không gian concert. Sự kiện không chỉ thu hút khán giả trung niên - nhóm công chúng vốn ít được xem là đối tượng chính của concert - mà còn kéo theo lượng lớn người trẻ, tạo nên bức tranh khán giả đa thế hệ. Điều này cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp tại Việt Nam đang mở rộng hơn về độ tuổi và gu thẩm mỹ.

Concert Chị Đẹp góp phần phá vỡ định kiến rằng concert chỉ là sân chơi của idol trẻ. Sự thành công của chương trình giúp thị trường nhìn nhận lại giá trị thương hiệu cá nhân của các nghệ sĩ nữ lâu năm, đồng thời mở ra hướng khai thác mới cho các format giải trí tương tự. Trong bức tranh chung của nhạc Việt 2025, Chị Đẹp không tạo ồn ào bằng trend hay mạng xã hội, nhưng lại để lại dấu ấn rõ ràng ở việc đa dạng hóa chân dung khán giả và mở rộng biên độ của thị trường concert.

Tính đến 18h ngày 15/12, Concert Chị Đẹp đã thu về 7,174 vote, hiện đứng thứ 5 trong tổng số 8 concert.

6. Concert Xoay Tròn - Hoàng Dũng

Concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng trong năm 2025 kéo dài hơn 3 tiếng, với setlist trên 20 ca khúc trải đều các giai đoạn sự nghiệp. Chương trình thu hút lượng khán giả ổn định, phần lớn là người trẻ yêu thích ballad và pop mang tính tự sự, cho thấy concert không nhất thiết phải gắn với cao trào hay đại cảnh mới tạo được sức hút. Hoàng Dũng có cơ hội thể hiện được khả năng hát live ổn định và vững vàng của mình, đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp sau Yên và 25.

Concert Xoay Tròn góp phần chứng minh thị trường concert Việt đang phân hóa rõ rệt hơn theo gu nghe nhạc. Bên cạnh những đại nhạc hội đông người, vẫn tồn tại chỗ đứng cho các concert mang tính cá nhân, quy mô vừa, tập trung vào chất lượng biểu diễn và mối liên kết cảm xúc giữa nghệ sĩ - khán giả. Sự hiện diện của Xoay Tròn trong năm 2025 vì thế giúp bức tranh concert nhạc Việt trở nên cân bằng hơn, phản ánh nhu cầu đa dạng của công chúng.

Tính đến 18h ngày 15/12, Concert Xoay Tròn đã thu về 1,875 vote, là concert solo thứ 2 sau Live Concert ALL-ROUNDER.

7. Concert Sao Nhập Ngũ

Bước ra từ một chương trình truyền hình ăn khách suốt nhiều mùa, concert Sao Nhập Ngũ đã chính thức diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM), với sân khấu ngoài trời rộng hơn 1.000 m² và sự tham gia của khoảng 20.000 khán giả. Lấy hình ảnh ngôi sao 5 cánh trên lá cờ Tổ quốc làm biểu tượng trung tâm, concert tạo nên không gian biểu diễn vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc, nơi âm nhạc, ánh sáng và quy mô sân khấu cùng hướng tới tinh thần tự hào dân tộc và sự gắn kết tập thể dưới khán đài.

Đêm diễn quy tụ gần nhiều nghệ sĩ Vpop đình đám như SOOBIN, Bùi Công Nam, Trúc Nhân, Chi Pu, Dương Hoàng Yến, Jun Phạm, Trang Pháp, … trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ. Các tiết mục là sự hòa quyện giữa nhạc đỏ và các thể loại đương đại như pop, rap, EDM, tạo nên một tổng thể vừa hào hùng vừa trẻ trung, giúp câu chuyện về người lính được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với khán giả trẻ và lan tỏa mạnh mẽ sau đêm diễn. Việc một format truyền hình giàu tính đời sống - xã hội có thể chuyển hóa thành sự kiện biểu diễn trực tiếp phản ánh rõ xu hướng khán giả tìm đến concert như một trải nghiệm văn hóa - giải trí tổng hợp.

Tính đến 18h ngày 15/12, Concert Sao Nhập Ngũ đã thu về 1,492 vote, tạm xếp áp chót ở hạng 7.

8. Live Concert Sketch A Rose - Hà Anh Tuấn

Live Concert Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn đã diễn ra trong năm 2025 và trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất của mùa lễ hội âm nhạc đầu năm. Hai đêm trình diễn chính được tổ chức tại The Global City (TP. Thủ Đức, TP.HCM) - một không gian đông người với sự đầu tư sân khấu lớn và thiết kế nghệ thuật đậm chất lãng mạn, lấy hình tượng hoa hồng làm nét chủ đạo. Chương trình thu hút gần 30.000 khán giả đến thưởng thức trực tiếp những giai điệu được hòa âm chỉn chu, tạo nên nhiều khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ trong không khí mở rộng và đầy cảm xúc.

Trong đêm diễn này, Hà Anh Tuấn còn mời các nghệ sĩ khách mời cùng biểu diễn, bao gồm Yiruma - nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ca sĩ Lam Trường và Quang Hùng MasterD, đem đến những màn kết hợp thú vị giữa nhiều phong cách âm nhạc và thế hệ nghệ sĩ. Sân khấu Sketch A Rose ở The Global City được dàn dựng với hình tượng hoa hồng lớn mang tính biểu tượng, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật - âm nhạc vừa sang trọng, vừa gần gũi với người xem, khiến concert này tiếp tục được truyền thông và khán giả nhắc tới như một sự kiện bùng nổ đầu năm 2025.

Tính đến 18h ngày 15/12, Live Concert Sketch A Rose đã thu về 730 vote, tạm thời “đội sổ” danh sách 8 concert.

Bức tranh concert nhạc Việt 2025 hiện lên rõ nét với nhiều gam màu: từ những concert solo mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, các chuỗi biểu diễn kéo dài từ gameshow ăn khách, cho đến những sân khấu hướng tới cộng đồng và giá trị văn hóa. Sự đa dạng ấy cho thấy thị trường đã bước sang giai đoạn cạnh tranh thực sự, nơi concert không còn chỉ đo bằng quy mô hay độ phủ truyền thông, mà còn bằng mức độ gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng hiện tại vẫn chỉ mang tính thời điểm, bởi cổng bình chọn mới chính thức mở từ ngày 13 và sẽ đóng lại vào 19/12. Thứ hạng của 8 concert vì thế hoàn toàn có thể đảo chiều bất cứ lúc nào, phụ thuộc trực tiếp vào tinh thần “cày vote”, sự đồng lòng và nỗ lực của cộng đồng người hâm mộ. Cuộc đua chưa ngã ngũ, và chính khán giả mới là những người nắm quyền quyết định cái tên nào sẽ bứt lên ở chặng nước rút cuối cùng.