Ca sĩ nhận được 2 phiếu bầu làm Thị trưởng thành phố: Thoát kiếp flop ngoạn mục, hở bạo đố ai bì lại

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin Sabrina Carpenter nhận được 2 phiếu write‑in trong cuộc bầu cử chọn Thị trưởng thành phố New York - một sự kiện vừa hài hước vừa bất ngờ, khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Nhiều người còn chia sẻ hình ảnh chế, meme và bình luận tưởng tượng về việc nếu ngôi sao này thực sự nắm quyền lãnh đạo thành phố thì sẽ ra sao.

Người hâm mộ bất ngờ trước thông tin Sabrina Carpenter nhận được phiếu bầu. Nguồn: filesbrina

Được biết, cuộc bầu cử Thị trưởng New York City năm 2025 diễn ra vào ngày 4/11/2025, nhằm chọn ra người lãnh đạo thành phố cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tất cả cử tri đủ tuổi và đã đăng ký bầu cử tại 5 borough gồm Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx và Staten Island đều tham gia bỏ phiếu. Hình thức bầu cử bao gồm phiếu chính thức cho các ứng viên đăng ký và phiếu write‑in, cho phép cử tri tự ghi tên những người không đăng ký ứng cử chính thức.

Khi Board of Elections công bố kết quả chính thức, phần phiếu write‑in đã gây không ít bất ngờ. Trong danh sách xuất hiện nhiều ứng viên ngoài dự đoán, Sabrina Carpenter nhận được 2 phiếu, cùng với các ngôi sao nổi tiếng khác như Taylor Swift và Joe Jonas, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Sự xuất hiện của những tên tuổi giải trí đình đám này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Nhiều fan còn chia sẻ hình ảnh chế, meme, thậm chí tưởng tượng về một “đội ngũ lãnh đạo giải trí” điều hành thành phố theo cách hài hước và sáng tạo.

Sabrina Carpenter nhận được 2 phiếu bầu. Nguồn: Rolling Stone

Sabrina Carpenter, sinh ngày 11/5/1999 tại Lehigh Valley, Pennsylvania, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và vũ công người Mỹ nổi tiếng với thể loại nhạc pop, pop rock và R&B. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong series Girl Meets World trên Disney Channel từ 2014 đến 2017, nơi thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên và cuốn hút.

Sabrina Carpenter từng đảm nhận vai diễn trong series Girl Meets World. Nguồn: Entertainment Weekly

Song song với sự nghiệp diễn xuất, Sabrina phát triển trong lĩnh vực âm nhạc với nhiều album như Eyes Wide Open (2015), EVOLution (2016), Singular: Act I (2018) và Singular: Act II (2019), sở hữu những ca khúc nổi bật như Thumbs, Skin, Sue Me và Almost Love. Tuy nhiên, giai đoạn này âm nhạc của Sabrina Carpenter mới dừng ở mức ổn định và thiếu sự đột phá, mờ nhạt hoàn toàn sao với những ngôi sao top đầu thời điểm bất ngờ.

Cho tới năm 2024, thực sự là bước ngoặt bùng nổ toàn cầu của Sabrina Carpenter, khi nữ ca sĩ chính thức góp mặt trong dàn sao hạng A của làng nhạc thế giới với các bản hit đình đám Please Please Please, Espresso và Taste. Ba bản hit liên tục “thống trị” các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, đồng thời đưa tên tuổi của Sabrina Carpenter tiến xa trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Sabrina thường gây chú ý với những trang phục hở bạo. Nguồn: Fashion Magazine

Sabrina Carpenter gây chú ý với 3 bản hit toàn cầu. Nguồn: Yahoo

Trước đó, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi xuất hiện trong phần mở màn tại concert The Eras Tour của Taylor Swift, biểu diễn trước hàng triệu khán giả và nâng độ nhận diện với công chúng. Ngoài giọng hát đầy nội lực, Sabrina còn nổi bật với những màn trình diễn sân khấu cuốn hút, kết hợp vũ đạo điêu luyện, biểu cảm gợi cảm và trang phục táo bạo, tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và khẳng định phong cách nóng bỏng, quyến rũ.