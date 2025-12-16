Ca sĩ được coi như báu vật, từng tổ chức concert ở SVĐ Quốc gia nay bị ghẻ lạnh, gạt khỏi nhóm?

Mới đây, EXO đã tổ chức fanmeeting lớn mang tên EXO’verse tại Inspire Arena, Incheon vào ngày 14 tháng 12. Đây là fanmeeting nhóm đánh dấu sự trở lại của các thành viên sau thời gian dài vắng bóng và lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ban đầu, sự kiện được công bố có sự tham gia của Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun và Lay. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi fanmeeting diễn ra, SM Entertainment đột ngột thông báo rằng Lay (Trương Nghệ Hưng) sẽ không thể tham gia vì lý do bất khả kháng.

Trước đó, Trương Nghệ Hưng đã ở Hàn Quốc suốt một tháng để tập luyện và chuẩn bị cùng các thành viên cho fanmeeting. Sau sự kiện, Lay đã đăng tải lời xin lỗi và giải thích trên mạng xã hội. Theo đó, anh cho biết vào sáng hôm fanmeeting, anh phải bay về Bắc Kinh để tham dự một sự kiện quan trọng do Nhà hát Quốc gia Trung Quốc tổ chức, và anh đã đến nơi an toàn nên fan không cần quá lo lắng. Trong bài đăng, Lay gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người hâm mộ, các thành viên EXO, công ty và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của mình.

Cư dân mạng cho rằng trong hai tháng qua, Lay đã 13 lần di chuyển giữa Trung Quốc và Hàn Quốc để phối hợp cho màn comeback, chứng tỏ nỗ lực của nam thần tượng trong việc trở lại với tư cách là thành viên của EXO. Đồng thời, SM bị chỉ trích vì cách đối xử không công bằng, như thời lượng xuất hiện trong MV quá ngắn hay việc chăm sóc hình ảnh chưa đầy đủ. Một số người còn nghi ngờ lý do nam nghệ sĩ đưa ra có phải đang bảo vệ SM hay không. Một bộ phận fan của EXO cũng yêu cầu SM giải thích rõ ràng bản chất của “bất khả kháng” để tránh gây hiểu lầm và thất vọng.

Sự việc này không chỉ khiến fan thất vọng về việc thiếu vắng thành viên trong sự kiện quan trọng, mà còn dấy lên những tranh luận về cách quản lý và ưu tiên của công ty đối với các nghệ sĩ lâu năm. Nhiều fan mong SM sẽ minh bạch hơn trong các quyết định, đồng thời đảm bảo các sự kiện lớn có đầy đủ thành viên để trải nghiệm của người hâm mộ không bị ảnh hưởng.

Trương Nghệ Hưng là một nghệ sĩ đa tài người Trung Quốc, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1991 tại Trường Sa, Hồ Nam. Anh được biết đến rộng rãi với nghệ danh Lay và là thành viên của nhóm nhạc EXO/EXO‑M, debut từ năm 2012 dưới trướng SM Entertainment. Vào ngày 8 tháng 4 2022, nhân dịp kỷ niệm 10 năm EXO ra mắt, Lay thông báo kết thúc hợp đồng 10 năm với SM Entertainment qua một lá thư tay đăng trên mạng xã hội, gọi quãng thời gian ấy là “món quà lớn nhất” và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng đội, công ty và người hâm mộ.

Kể từ khi rời SM, Lay tập trung phát triển sự nghiệp solo tại Trung Quốc và quốc tế, đồng thời thành lập và điều hành Chromosome Entertainment Group, quản lý các dự án âm nhạc, tour diễn và hoạt động đa phương tiện của riêng mình. Anh đã phát hành nhiều sản phẩm solo thành công, tổ chức concert tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, và liên tục làm mới hình ảnh nghệ sĩ đa chiều từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang cho đến biểu diễn trực tiếp. Với những đóng góp và tầm ảnh hưởng rộng lớn, Lay được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu và có sức ảnh hưởng văn hóa lớn của Trung Quốc, xứng đáng với danh xưng “báu vật quốc gia” trong lĩnh vực giải trí.

Trước đó không lâu, Lay vừa hoàn thành tour diễn solo mang tên GRANDLINE 5 - Monkey King Rocking the Heavenly Place tại sân vận động Quốc gia Bắc Kinh. Đây là một trong những sân khấu lớn nhất mà Lay từng trình diễn, thu hút đông đảo người hâm mộ cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Concert được đầu tư công phu, lấy cảm hứng từ câu chuyện truyền thống của Trung Quốc - Tề Thiên Đại Thánh, kết hợp âm nhạc hiện đại, vũ đạo điêu luyện và hiệu ứng sân khấu ấn tượng. Buổi biểu diễn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của Lay, đồng thời củng cố vị thế của nam thần tượng tại thị trường xứ tỷ dân, khi không phải ai cũng có cơ hội trình diễn tại sân vận động Quốc gia.