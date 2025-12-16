Tối ngày 15/12, Quân A.P đánh dấu sự trở lại với đường đua Vpop sau khi thả xích MV Lửa Gần Rơm. 4 tháng kể từ ca khúc Falling With You kết hợp với Pháp Kiều, sản phẩm âm nhạc mới của Quân A.P thu hút sự quan tâm và sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ. Tính đến 10h sáng ngày 16/12, MV đã thu về 256 nghìn lượt xem, một khởi đầu tương đối khả quan.

Sau thời gian dài gắn với hình ảnh “hoàng tử ballad” cùng những bản tình ca nhuốm màu trầm buồn, Quân A.P cho thấy sự dịch chuyển nhẹ trong lựa chọn âm nhạc ở Lửa Gần Rơm. Ca khúc không đặt nặng dynamics, không có tính cao trào trong cấu trúc. Bù lại, Lửa Gần Rơm tập trung vào giai điệu và giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng của Quân A.P. Đúng với tinh thần và thông điệp nam ca sĩ muốn đem lại, ca khúc mang hơi thở thanh xuân khẽ khàng, gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa.



Lửa Gần Rơm - ANIMATION MV - Quân A.P

Lửa Gần Rơm kể lại câu chuyện tình đơn giản, được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, đời thường. Cách thể hiện này tạo nên lớp âm thanh dễ nghe, dễ đồng cảm, đúng với thế mạnh quen thuộc của nam ca sĩ nhưng mang sắc thái tươi sáng hơn.

Bên cạnh âm nhạc, Lửa Gần Rơm còn gây chú ý khi đánh dấu lần đầu Quân A.P thực hiện MV dưới dạng hoạt hình. Nhân vật chính được xây dựng dựa trên hình ảnh đời thực của anh, trong khi các bối cảnh như phố Tạ Hiện hay trường THPT Phan Đình Phùng đều xuất phát từ những địa điểm gắn bó với quãng thời gian tuổi trẻ. Việc đưa yếu tố ký ức cá nhân vào một sản phẩm mang tính thử nghiệm giúp MV vừa có màu sắc riêng, vừa tạo cảm giác gần gũi thay vì đơn thuần là một sản phẩm minh họa cho ca khúc.



Các bối cảnh như phố Tạ Hiện hay trường THPT Phan Đình Phùng đều xuất phát từ những địa điểm gắn bó với quãng thời gian tuổi trẻ

Xuyên suốt MV là những hình ảnh tái hiện lại từng giai đoạn trong cuộc sống và sự nghiệp của Quân A.P. Style “trai phố” hiện hữu dày đặc khiến người xem liên tưởng ngay đến anh chàng vài năm trước. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn lồng ghép vào trong đó là những khung hình nam nữ chính khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến khi tốt nghiệp và giờ là kết hôn.

Style “trai phố” hiện hữu dày đặc khiến người xem liên tưởng ngay đến anh chàng vài năm trước

Cộng đồng mạng tin rằng, những hình ảnh hoạt hình trong MV đều trùng khớp với những dữ kiện thật ngoài đời. Và người con gái đó không ai khác chính là Lê Khanh - người yêu 13 năm của Quân A.P. Nếu đúng như những gì MV dẫn dắt người xem, chẳng phải Quân A.P đang công khai đã kết hôn với Lê Khanh?



Quân A.P đang công khai đã kết hôn với Lê Khanh?

Ngay sau khi MV lên sóng, mạng xã hội nhanh chóng nổ ra nhiều luồng bàn luận xoay quanh chi tiết câu chuyện tình này. Trên các bài đăng, nhiều bình luận đặt nghi vấn Lửa Gần Rơm không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn mang tính “úp mở” về chuyện hôn nhân của nam ca sĩ. Không ít netizen tấm tắc khen ngợi Quân A.P là “cờ xanh mạnh nhất lịch sử”. Đáng tiếc, “happy ending” cuối là lễ cưới giữa cặp đôi thì dân tình lại không thể chứng kiến được ngoài đời.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là cách Quân A.P mượn chất liệu đời sống để kể một câu chuyện tình mang tính biểu tượng, và mọi suy đoán ở thời điểm hiện tại vẫn dừng lại ở mức phỏng đoán từ phía khán giả.



Trên MXH, mọi người tin rằng Quân A.P và hot girl Lê Khanh đích thị là 1 đôi, và họ đã bí mật kết hôn. Lê Khanh còn là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 (khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9). Tuy nhiên, khi bắt đầu vào showbiz, nổi tiếng thì Quân A.P hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư.

Quân A.P và Lê Khanh sinh năm 1997, cùng là học sinh ở trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. Tính đến thời điểm này, cả hai có 13 năm gắn bó, xuất phát từ chuyện "tình yêu gà bông" đến cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đáng nói nhất, cặp đôi đã âm thầm chào đón nhóc tỳ đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh, dễ thương gần 1 tuổi.

Cả hai có 13 năm gắn bó, xuất phát từ chuyện "tình yêu gà bông" đến cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc

Năm ngoái, trên mạng xã hội cũng đã rầm rộ thông tin gia đình Quân A.P "tháp tùng" Lê Khanh đi sinh con. Một cư dân mạng còn xác nhận sinh cùng bệnh viện với Lê Khanh vào thời điểm cách đây tầm 1 năm. Dù đã có niềm vui lên chức, nhưng Lê Khanh và Quân A.P vẫn "giấu nhẹm" thông tin, không để lộ bất kỳ hình ảnh nào.