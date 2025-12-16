Màn tái hợp điên rồ nhất của Kbiz: Người cũ oan gia né như "né tà" nay muối mặt gặp lại

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng Reply 1988 trên đài tvN, ê-kíp sản xuất đã quyết định phát hành một album OST đặc biệt sau khi chương trình kỷ niệm chính thức khép lại.

Reply 1988 kỷ niệm 10 năm phát sóng

OST của Reply 1988 từ lâu được xem là bản nhạc phim được yêu thích nhất trong toàn bộ series Reply. Đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ, những ca khúc quen thuộc gắn liền với ký ức của khán giả sẽ được phối lại và thu âm mới. Đáng chú ý, thay vì mời các ca sĩ chuyên nghiệp như thường lệ, dự án lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi chính dàn diễn viên của bộ phim trực tiếp tham gia thể hiện, như một món quà tri ân dành cho người hâm mộ đã đồng hành cùng tác phẩm suốt 10 năm qua.

Theo kế hoạch, phần 1 của album sẽ được phát hành vào ngày 19, mở màn bằng ca khúc solo do Park Bo Gum thể hiện. Tiếp đó, phần 2 ra mắt vào ngày 26, bao gồm các ca khúc do nhóm Wild Dogs (Lee Il Hwa, Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun) và nhóm Ssangmun-dong Kids (Ryu Hye Young, Hyeri, Go Kyung Pyo, Ryu Jun Yeol, Park Bo Gum, Ahn Jae Hong, Lee Dong Hwi và Choi Sung Won) cùng tham gia trình bày.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Shin Won Ho bày tỏ: “Tôi hy vọng OST này sẽ trở thành món quà dành tặng những khán giả đã yêu mến bộ phim trong suốt 10 năm qua.”

Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa hoài niệm, điều khiến netizen đặc biệt chú ý chính là sự xuất hiện đồng thời của Hyeri và Ryu Jun Yeol trong dự án OST lần này. Được biết, cả hai từng là cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc sau thành công vang dội của Reply 1988. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2017 và duy trì mối quan hệ trong nhiều năm, nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng nhờ hình ảnh kín tiếng, ổn định.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2017

Cả hai từng là cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc

Tuy nhiên, đến năm 2023, thông tin cả hai chia tay sau khoảng 7 năm hẹn hò chính thức được xác nhận. Ban đầu, dư luận phản ứng khá nhẹ nhàng khi cả Hyeri và Ryu Jun Yeol đều giữ im lặng, không chia sẻ hay công kích đối phương. Drama chỉ thực sự bùng lên khi Hyeri bất ngờ đăng tải dòng story “Thú vị quá” đúng thời điểm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee tại Hawaii. Từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán cho rằng mối quan hệ mới có dấu hiệu chồng chéo với giai đoạn cuối của chuyện tình cũ. Dù Dispatch sau đó đăng bài khẳng định Han So Hee không phải người thứ ba, nhưng thông tin này vẫn khiến công chúng rơi vào trạng thái “bán tín bán nghi”, kéo theo tranh cãi kéo dài.

Cả hai thông báo chia tay sau khoảng 7 năm hẹn hò

Kể từ sau ồn ào chuyện tình cảm, Hyeri và Ryu Jun Yeol dường như hạn chế tối đa việc xuất hiện chung trong các hoạt động liên quan. Gần đây, khi dàn diễn viên Reply 1988 tề tựu ghi hình chuyến du lịch đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm bộ phim lên sóng, Ryu Jun Yeol chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn ngắn, thậm chí được bố trí quay riêng biệt, không tham gia ghi hình chung cùng Hyeri và các diễn viên còn lại.

Ryu Jun Yeol không xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm mới đây của Reply 1988

Chính vì vậy, thông tin cặp đôi cũ cùng góp giọng trong OST kỷ niệm Reply 1988 nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và mong đợi màn tái hợp hiếm hoi này sau hàng loạt ồn ào đời tư. Nhiều netizen bày tỏ cảm xúc đan xen giữa háo hức và hoài niệm, cho rằng sự góp mặt của cả Hyeri và Ryu Jun Yeol sẽ giúp album OST mang ý nghĩa trọn vẹn hơn, bởi cả hai đều là những gương mặt gắn liền với ký ức thanh xuân của Reply 1988.

Thông tin cặp đôi cũ cùng góp giọng trong OST kỷ niệm Reply 1988 thu hút sự quan tâm từ công chúng

Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, không ít khán giả vẫn giữ thái độ dè chừng, mong dự án được đón nhận đúng với tinh thần kỷ niệm, thay vì bị cuốn vào những tranh cãi xoay quanh đời tư cá nhân. Dù vậy, việc cả hai cùng hiện diện trong album OST vẫn được xem là một dấu mốc đặc biệt, đủ để khơi dậy cảm xúc của khán giả và tạo nên sức hút riêng cho dự án kỷ niệm 10 năm Reply 1988.