Chuỗi concert Übermensch của G-DRAGON hiện đang bước vào những đêm diễn khép lại tại Sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc). Tại đêm diễn vào tối 12/12, G-DRAGON lần đầu trực tiếp đề cập đến những ý kiến trái chiều xoay quanh khả năng hát live của anh trong thời gian gần đây.

Trên sân khấu, thủ lĩnh BIGBANG chủ động mở lời với khán giả: “Hôm nay có khoảnh khắc nào khiến mọi người thấy… ồn ào không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé, mong mọi người thông cảm cho tôi. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức. Đừng thất vọng nha. Đã 19 năm rồi mà vẫn còn gây tranh cãi, ngay cả tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên”.

G-DRAGON xin lỗi khán giả, lên tiếng về tranh cãi hát live

Khi một fan lớn tiếng hét lớn “Anh hoàn hảo mà!”, G-DRAGON lập tức phủ nhận: “Không đâu, tôi vẫn chưa hoàn hảo. Có nhiều sân khấu đến giờ tôi nhìn lại vẫn thấy chưa thật sự hài lòng.” Anh cho biết chất lượng mỗi màn trình diễn còn phụ thuộc nhiều vào thể trạng lẫn cảm xúc trong ngày: “Tôi không dám nói hôm nay là hoàn hảo, nhưng tôi đã làm hết sức. Còn tùy vào tình trạng của tôi nữa. Riêng hôm nay thì cũng ổn, tôi tự thả cho mình một ‘like’.”

Trước đó, tại lễ trao giải MAMA 2025 tổ chức ngày 29/11 ở Hong Kong (Trung Quốc), phần trình diễn của G-DRAGON từng tạo ra nhiều tranh luận khi giọng hát bị cho là thiếu ổn định, thậm chí có những đoạn anh không xử lý trọn vẹn các nốt cao. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại khi cho rằng nam ca sĩ phụ thuộc khá nhiều vào nhạc nền thu sẵn, thậm chí có khoảnh khắc chỉ trình diễn vũ đạo với micro mà không hát, khiến tiết mục bị đánh giá là chưa hoàn chỉnh.

Ở chiều ngược lại, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ G-DRAGON. Họ chia sẻ các đoạn clip quay trực tiếp tại khán đài MAMA, cho rằng nam ca sĩ vẫn hát live ổn định, còn chất lượng âm thanh phát sóng từ nhà đài mới là yếu tố khiến màn trình diễn bị mất điểm khi lên sóng.

Màn trình diễn của G-DRAGON tại MAMA 2025 bị đánh giá là khó nghe

Ngay sau đó, G-DRAGON gây chú ý khi để lại biểu tượng cảm xúc “dislike” dưới đoạn video ghi lại phần trình diễn của chính mình, được đăng tải bởi Instagram của MAMA. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách anh tự giễu bản thân, đồng thời thừa nhận sự chưa hài lòng với màn thể hiện hôm đó.

Trước những ý kiến trái chiều, G-DRAGON chọn cách đối diện công chúng bằng sự thẳng thắn và thái độ bền bỉ. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ sẵn sàng nhìn thẳng vào giới hạn của bản thân, chấp nhận thiếu sót và tiếp tục hoàn thiện bản thân.