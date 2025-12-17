Mới đây, Baek Yerin đã khởi động chuỗi concert Flash And Core ở Hàn Quốc thu hút đông đảo người hâm mộ tới tham dự. Đầu tháng 10, Yerin trở lại đường đua Kpop với album phòng thu thứ 3 cùng tên, đánh dấu 5 năm tung ra một sản phẩm âm nhạc dài hơi kể từ tellusboutyourself (2020).

Trên Tiktok, một đoạn video bất ngờ viral khi ghi lại sắc vóc tuyệt mỹ của Yerin qua cam thường. Nữ ca sĩ phiêu theo từng điệu nhạc, gây ấn tượng với visual yêu kiều, lả lướt siêu cuốn. Diện lên mình chiếc đầm ren cúp ngực, Yerin khéo léo khoe vòng 1 gợi cảm khiến fan mê mẩn không rời mắt.

Đặc biệt, gần như cả 2 bên cánh tay được phủ kín hình xăm nghệ thuật, cộng thêm làn da trắng nõn càng làm nổi bật ngoại hình của mỹ nhân sinh năm 1997. Cách Yerin di chuyển, tung tăng ca hát quanh sân khấu tỏa ra vibe vừa nữ tính, sexy mà cũng vừa cool ngầu.

Khoảnh khắc Yerin quay người khỏi camera, khoe tấm lưng ngọc ngà, mảnh mai gây bão mạng. “Nhìn lưng thôi cũng biết là người đẹp rồi”, một netizen cho biết. Không truyền thông rầm rộ nhiều năm qua, nhiều khán giả chưa kịp cập nhật màn lột xác ngoạn mục của Yerin ở cả âm nhạc, ngoại hình và khí chất.

Baek Yerin sinh năm 1997, là ca sĩ/ nhạc sĩ từng trực thuộc JYP Entertainment trong suốt 12 năm trước khi rời công ty để theo đuổi con đường độc lập. Ngay từ khi còn nhỏ, Yerin đã gây chú ý nhờ giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và khả năng truyền tải tinh tế, được đánh giá là một trong những tài năng thiên phú hiếm hoi của thế hệ idol Gen 3.

Baek Yerin ra mắt vào năm 2012 với tư cách thành viên của 15&, bộ đôi trực thuộc JYP, bên cạnh Park Jimin (Jamie). Nhóm được định hướng theo phong cách vocal thay vì idol thuần túy, từng gây chú ý ngay từ debut với ca khúc I Dream - bài hát khoe trọn chất giọng nội lực và cảm xúc của cả hai thành viên.

Sau đó, 15& tiếp tục phát hành một số ca khúc như Can’t Hide It, Sugar, Not Today, Not Tomorrow và Somebody, được đánh giá cao về chuyên môn nhưng lại không tạo được sức bật về mặt thương mại. Việc thiếu hoạt động ổn định cùng chiến lược quảng bá mờ nhạt khiến 15& dần rơi vào tình trạng “đóng băng”, kéo theo sự nghiệp của Baek Yerin cũng rơi vào thế lưng chừng.

Trong thời gian còn ở JYP, Baek Yerin bắt đầu thử sức với các dự án solo. Năm 2015, cô phát hành mini album Frank, trong đó ca khúc chủ đề Maybe It’s Not Our Fault gây ấn tượng mạnh với giới yêu nhạc nhờ màu sắc indie, pop pha soul rất riêng. Tuy nhiên, album gần như không được công ty quảng bá, khiến hiệu ứng công chúng khá hạn chế dù nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Những năm sau đó, Baek Yerin tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm đơn lẻ như Bye Bye My Blue, Maybe It’s Not Our Fault (phiên bản đầy đủ), Our Love Is Great, dần xây dựng hình ảnh một nữ nghệ sĩ thiên về sáng tác và cảm xúc. Đáng tiếc, các hoạt động này vẫn mang tính nhỏ giọt, thiếu chiến lược dài hơi. Cách thức quản lý thiếu chặt chẽ và hời hợt của JYP đã khiến không chỉ Yerin mà còn cả Jamie hạ nhiệt mạnh.

Năm 2019, Baek Yerin chính thức rời JYP Entertainment và ký hợp đồng với Blue Vinyl, một hãng thu âm độc lập do cô sáng lập cùng cộng sự. Đây được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, thoát khỏi mác “công chúa bị lãng quên”.

Ngay sau đó, Baek Yerin phát hành album Every Letter I Sent You, với các ca khúc nổi bật như Maybe It’s Not Our Fault, Our Love Is Great, Rest và Popo (How Deep Is Our Love?), tellusboutyourself, Love, Yerin… Các sản phẩm nhận được phản hồi tích cực, nhiều bài hát lọt top cao các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc, đưa Baek Yerin trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc indie-pop.

Baek Yerin hiện không phải là ngôi sao giải trí đại chúng theo kiểu Kpop truyền thống, nhưng cô đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ độc lập thực thụ, có lượng người hâm mộ ổn định.