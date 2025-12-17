Những ngày vừa qua, các nền tảng MXH như TikTok, Facebook hay Instagram liên tục “quá tải” trước hàng loạt video cover vũ đạo Overdrive - ca khúc mới nhất của nhóm nam TWS. Từ một dance challenge mang màu sắc dễ thương, trẻ trung, Overdrive nhanh chóng trở thành trào lưu giải trí lan rộng khắp châu Á, thậm chí tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong showbiz Việt.

Cú hích lớn nhất cho trend này được cho là đến từ lễ trao giải AAA 2025 gần đây. Khoảnh khắc Hyeri và Kim Yoo Jung cùng nhau nhún nhảy theo giai điệu Overdrive đã nhanh chóng được cắt clip, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Không cần vũ đạo cầu kỳ hay sân khấu dàn dựng, sự kết hợp giữa hai gương mặt nữ đình đám cùng năng lượng tươi sáng đã “kích hoạt” làn sóng cover trên toàn châu Á. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt idol, diễn viên và KOL từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến Đông Nam Á đồng loạt nhập cuộc.

Hyeri và Kim Yoo Jung góp phần lăng xê Overdrive trở thành trend nhảy hot nhất nhì hiện tại

Tại Việt Nam, trend Overdrive cũng nhanh chóng được sao Việt hưởng ứng. SOOBIN, Noo Phước Thịnh, MLee, Quốc Anh… lần lượt đăng tải video nhảy theo điệu nhạc đang hot. Dù không đặt nặng yếu tố kỹ thuật, các clip này vẫn thu hút lượng tương tác đáng kể nhờ hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ của trào lưu.

SOOBIN siêu bảnh trai và ngầu khi nhảy theo Overdrive

Noo Phước Thịnh ngại ngùng đu trend trước các fan

Quốc Anh cũng không nằm ngoài trend

Tuy nhiên, cái tên tạo được cú bứt phá rõ rệt nhất trong số các nghệ sĩ Việt phải kể đến Phương Mỹ Chi. Video Overdrive của nữ ca sĩ Gen Z nhanh chóng viral trên TikTok với hơn 400 nghìn lượt thích, nằm trong top view của sound nhạc này. Phương Mỹ Chi ghi điểm nhờ năng lượng tươi tắn, biểu cảm tự nhiên và visual ngày càng thăng hạng.

Phương Mỹ Chi đang dẫn đầu hội sao Việt với lượng tương tác khủng

Một trong những lý do khiến trend Overdrive bùng nổ mạnh mẽ trên TikTok nằm ở vũ đạo cực kỳ dễ tiếp cận. Điệu nhảy không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật, không cần nhiều lực hay đội hình phức tạp, mà tập trung vào biểu cảm và vibe đúng tinh thần bài hát. Ở đoạn điệp khúc, người nhảy chỉ cần nhún nhẹ hai vai theo nhịp, kết hợp lắc hông chậm sang trái - phải. Hai tay đặt trước ngực, chuyển động mềm mại như đang nũng nịu, hờn dỗi, sau đó đưa tay lên cao theo nhịp nhạc.

Điểm nhấn của Overdrive nằm ở ánh mắt và biểu cảm gương mặt: hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ, tạo cảm giác đáng yêu, tự nhiên hơn là trình diễn. Chính sự tối giản này giúp trend dễ dàng được biến tấu. Người tham gia có thể nhảy ngồi, nhảy đứng, quay cận mặt hoặc kết hợp thêm hành động ngẫu hứng như xoay người, chạm má, tạo dáng cuối clip.

Từ một đoạn nhạc ngắn mang tinh thần tuổi trẻ, Overdrive đang cho thấy sức mạnh đáng gờm của văn hóa dance cover: chỉ cần một khoảnh khắc đúng người, đúng thời điểm, trào lưu có thể vượt khỏi biên giới quốc gia và phủ sóng toàn châu lục. Và với tốc độ hiện tại, Overdrive nhiều khả năng vẫn sẽ còn tiếp tục viral rần rần trên mạng xã hội trong thời gian tới.