Mỹ nhân mở ra khái niệm visual thở cũng viral, đẹp đến độ “AI vĩnh viễn không thể sao chép"

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ “đào lại” một đoạn video từng gây sốt về nhan sắc của tình đầu quốc dân YoonA (SNSD). Khoảnh khắc này được ghi lại tại lễ trao giải Rồng Xanh phiên bản truyền hình trực tuyến năm 2023, nơi YoonA đảm nhận vai trò MC cùng Jeon Hyun Moo.

Đoạn video từng gây sốt về nhan sắc của tình đầu quốc dân YoonA (SNSD)

Xuất hiện trên sân khấu, YoonA nhanh chóng ghi điểm với chiếc váy đen dáng dài mang phong cách thanh lịch, phần lưng cắt khoét tinh tế vừa đủ để tôn lên vóc dáng mảnh mai, cân đối. Mái tóc được buộc cao và thắt nơ nhẹ nhàng càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng khí chất dịu dàng đặc trưng. Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo hình phô trương, YoonA vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến khung hình trở nên “đắt giá”.

YoonA đảm nhận vai trò MC tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2023 (Nguồn: OSEN)

Đoạn video viral ghi lại khoảnh khắc YoonA ký tên tiếp tục khiến netizen không khỏi trầm trồ. Từ dáng người thanh mảnh, cử chỉ nhẹ nhàng cho đến thần thái điềm tĩnh, mọi chi tiết đều tạo nên một tổng thể hài hòa, gợi cảm giác như bước ra từ một thước phim điện ảnh. Đáng chú ý, bên cạnh visual “nữ thần” đã quá quen thuộc, cư dân mạng còn dành sự quan tâm đặc biệt cho chữ ký của YoonA - mềm mại, thanh thoát và được nhận xét là “đẹp không kém chính chủ”. Một số ý kiến cho rằng, người đẹp đến mức chữ ký cũng toát lên khí chất visual.

Visual "nữ thần" của tình đầu quốc dân YoonA (Nguồn: iMBC)

Người đẹp đến mức chữ ký cũng toát lên khí chất visual

Ở thời điểm đăng tải lần đầu, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Đến hiện tại, dù đã qua một thời gian dài, khoảnh khắc này vẫn liên tục được chia sẻ mỗi khi bị “đào lại”, cho thấy sức hút bền bỉ của YoonA - mỹ nhân được xem là người mở ra khái niệm “visual thở cũng viral”, một vẻ đẹp tự nhiên đến mức khó có thể sao chép.

Thực tế, YoonA là một trong những biểu tượng visual bền bỉ nhất của Kbiz suốt gần hai thập kỷ qua. Ra mắt vào năm 2007 với vai trò center của Girls’ Generation (SNSD), nữ thần tượng nhanh chóng chiếm được thiện cảm của công chúng và gắn liền với danh xưng “tình đầu quốc dân” nhờ gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng khí chất thân thiện hiếm có. Qua nhiều năm hoạt động, nhan sắc của YoonA gần như không có nhiều thay đổi, thậm chí càng về sau càng toát lên vẻ cuốn hút và trưởng thành.

YoonA là một trong những biểu tượng visual bền bỉ nhất của Kbiz suốt gần hai thập kỷ (Nguồn: SM)

Nữ thần tượng gắn liền với danh xưng “tình đầu quốc dân” ngay từ khi debut (Nguồn: Instagram YoonA)

YoonA còn ghi dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực diễn xuất (Nguồn: Instagram YoonA)

Không chỉ dừng lại ở vai trò idol, YoonA còn ghi dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực diễn xuất. Thành viên SNSD từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như You Are My Destiny, The K2, Exit, Confidential Assignment…, qua đó khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, không bị đóng khung trong danh xưng “visual”. Với hình ảnh sạch, tác phong chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng rộng rãi, YoonA cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài Hàn Quốc tin tưởng, đồng hành suốt nhiều năm liền.