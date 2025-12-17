Tính đến chiều 17/12, cuộc đua hạng mục Rising Artist tại WeYoung 2025 đã ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý khi CONGB chính thức trở thành đề cử đầu tiên cán mốc 500.000 lượt bình chọn. Theo đó, CONGB cũng là đề cử đầu tiên của WeYoung lập thành tích nửa triệu vote. Thành tích này giúp nam nghệ sĩ vượt lên trong bức tranh tổng thể của hạng mục, vốn đang quy tụ đông đảo gương mặt trẻ nổi bật và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

CONGB cũng là đề cử đầu tiên của WeYoung lập thành tích nửa triệu vote

Theo thống kê cập nhật đến 17h cùng ngày, bảng xếp hạng Rising Artist đang cho thấy sự phân bố lượt vote tương đối rõ ràng giữa các đề cử. CONGB dẫn đầu với hơn 509.000 lượt bình chọn. Xếp ngay sau là LYHAN với gần 459.000 lượt vote. Nhóm tiếp theo gồm Cường Bạch, Hồ Đông Quan và Sơn.K, trong đó mỗi nghệ sĩ đều duy trì mức bình chọn ổn định. Ở thời điểm hiện tại, cuộc đua Rising Artist được ghi nhận là vẫn đang diễn biến sôi động, với nhịp tăng trưởng liên tục ở hầu hết các đề cử.

Những ngày qua, CONGB và LyHan tạo nên cuộc so kè thú vị ở hạng mục Rising Artist. Đến sáng 17/12, CONGB dẫn trước, lần lượt lập kỷ lục 400 nghìn - 500 nghìn vote đầu tiên của WeYoung.

CONGB hiện được xem là một trong những “Anh Trai” nổi bật nhất nhì của Anh Trai Say Hi, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ngay từ khi chương trình lên sóng. Lợi thế của CONGB không chỉ đến từ hình ảnh sáng sân khấu hay khả năng trình diễn, mà còn từ nền tảng fan vững chắc được xây dựng trong thời gian dài, xuất phát từ giai đoạn thực tập sinh Kpop. CONGB sinh năm 2000, từng tham gia 2 chương trình sống còn hot châu Á là Boys Planet 2023 và Starlight Boys 2024. Nhờ đó, FC đã được chuyên nghiệp hoá theo mô hình Kpop từ lâu.

CONGB hiện được xem là một trong những “Anh Trai” nổi bật nhất nhì của Anh Trai Say Hi (Nguồn: Facebook CONGB)

Bước vào Anh Trai Say Hi, CONGB mang theo lợi thế của một nghệ sĩ từng hoạt động trong môi trường đào tạo quốc tế. Trước đó, anh đã tham gia Boys Planet 999 tại Hàn Quốc cũng như chương trình Starlight Boys, tích lũy kinh nghiệm sân khấu và rèn luyện kỹ năng trong những sân chơi có tính cạnh tranh cao. Chính nền tảng này giúp CONGB nhanh chóng tạo được ấn tượng ngay từ những vòng đầu, được các đàn anh trong chương trình, trong đó có Karik, đánh giá cao và chủ động lựa chọn trong quá trình lập đội.

Xuyên suốt Anh Trai Say Hi, CONGB liên tục xuất hiện trong các tiết mục có độ lan tỏa lớn. Từ sắc thái trẻ trung, năng lượng ở Hermosa, đến sự trưởng thành, cảm xúc với Ở Đây Ai Cũng Thương Con hay táo bạo, gợi cảm cùng Đoạn Kịch Câm, CONGB cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều concept khác nhau. Không dừng lại ở vai trò trình diễn, CONGB còn tham gia sâu vào quá trình biên đạo và xây dựng cấu trúc tiết mục, thể hiện khả năng leader, góp phần tạo nên những điểm nhấn thị giác rõ rệt cho các phần thi nhóm. Kết quả chung cuộc, dù không góp mặt trong đội hình Best 5 - Nhóm nhạc toàn năng của Anh Trai Say Hi, CONGB vẫn là nhân tố được công nhận có năng lực hàng đầu.

CONGB là nhân tố được công nhận có năng lực hàng đầu (Nguồn: Facebook CONGB)

Trong đêm Chung kết trao giải diễn ra ngày 13/12/2025, CONGB được vinh danh ở hạng mục The Best Performer - Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất. Giải thưởng này do Ban tổ chức trao tặng nhằm ghi nhận một nghệ sĩ có năng lực sân khấu toàn diện, từ khả năng kiểm soát cơ thể, thực hiện vũ đạo phức tạp cho đến việc giữ được thần thái và độ ổn định khi trình diễn. Đồng thời, CONGB cũng được đánh giá cao ở vai trò đóng góp chuyên môn, khi thường xuyên giữ vị trí “đầu tàu” về vũ đạo trong các liên quân, góp phần nâng tầm chất lượng chung của tiết mục.

CONGB được vinh danh ở hạng mục The Best Performer (Nguồn: Vie Channel)

Sức hút mạnh mẽ của CONGB thể hiện rõ qua cộng đồng người hâm mộ UNICONGs đông đảo và trung thành. Anh sở hữu visual sáng sân khấu, hợp nhiều phong cách. Về chuyên môn, CONGB được xem là mẫu nghệ sĩ all-rounder hiếm gặp ở lứa tân binh, khi vừa nổi trội ở vũ đạo, vừa có khả năng hát live ổn định, đồng thời hiểu biết về biên đạo và tư duy trình diễn. Bên cạnh đó, hình ảnh một nghệ sĩ điềm đạm, khiêm tốn, bền bỉ theo đuổi con đường thi đấu quốc tế trước khi trở về tỏa sáng tại quê nhà cũng tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Lượng vote cao của CONGB phản ánh sức hút bền bỉ của một tân binh được đầu tư bài bản, có chiến lược phát triển rõ ràng và sở hữu cộng đồng fan trẻ, năng động.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY .