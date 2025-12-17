Bên cạnh đường đua voting ngày càng nóng lên ở các hạng mục đề cử, Gala WeYoung 2025 diễn ra vào ngày 20/12 sắp tới đang trở thành tâm điểm chú ý khi dàn nghệ sĩ biểu diễn chính thức được hé lộ. Không cần chờ đến phút chót, ban tổ chức đã công bố line-up đầu tiên gồm 10 cái tên đại diện cho tinh thần trẻ trung, sáng tạo và không ngừng làm mới mình của thế hệ nghệ sĩ hiện tại.

Danh sách nghệ sĩ góp mặt tại sân khấu Gala WeYoung 2025 là sự giao thoa thú vị giữa những giọng ca đã có dấu ấn riêng và các gương mặt trẻ đang trên đà bứt tốc. Sự xuất hiện của Chi Xê gây chú ý khi cô là một trong những Em Xinh nổi bật, độ nhận diện cao và thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận của cộng đồng khán giả trẻ. Việc Chi Xê góp mặt tại Gala WeYoung 2025 đánh dấu sự hiện diện rõ nét của các nghệ sĩ nữ trẻ đang được yêu thích, đồng thời bổ sung màu sắc tươi mới cho sân khấu gala năm nay.

Chi Xê

Cùng với đó, hai cái tên Vương Bình và Jaysonlei được giới thiệu là những Anh Trai nhận được nhiều sự chú ý từ chương trình Anh Trai Say Hi. Sự góp mặt của Vương Bình và Jaysonlei cho thấy mối liên kết giữa WeYoung và các gương mặt trẻ bước ra từ những sân chơi giải trí hot nhất thời gian qua.

Vương Bình

Jaysonlei

Ngoài các nghệ sĩ trên, line-up trình diễn tại Gala WeYoung 2025 còn bao gồm Kai Đinh, Sivan, The Flob, PiaLinh, Coolkid, Lezii và Vinahuy. Danh sách 10 nghệ sĩ trải đều nhiều màu sắc, góp phần tạo nên bức tranh sân khấu gala mang tinh thần trẻ, cởi mở và giàu năng lượng.

Việc công bố line-up theo hướng này cho thấy rõ định hướng của Gala WeYoung 2025: không đơn thuần là một đêm vinh danh, mà là sân khấu tôn vinh sáng tạo, nơi những năng lượng mới được đặt vào vị trí trung tâm. Sự trẻ trung không chỉ nằm ở độ tuổi nghệ sĩ, mà còn thể hiện qua tinh thần trình diễn, cách tiếp cận âm nhạc và khát khao làm mới sân khấu. Gala năm nay vì thế được kỳ vọng sẽ mang đến một không khí năng động, cởi mở và gần gũi với hơi thở của đời sống âm nhạc đương đại.

Khi danh sách nghệ sĩ biểu diễn chỉ mới là “line-up đầu tiên”, sức nóng mà Gala WeYoung 2025 tạo ra đã đủ để khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trong bối cảnh các đề cử vẫn đang bám đuổi sát sao trên bảng voting, sân khấu Gala hứa hẹn sẽ là điểm hẹn nơi tinh thần trẻ được lan tỏa trọn vẹn, kết mùa WeYoung bằng những màn trình diễn giàu cảm xúc nhất.

Lineup đầu tiên của Gala WeYoung 2025:

Kai Đinh

Sivan

CoolKid

The Flob

PiaLinh

Vinahuy

Lezii

Tất cả những cái tên trên sẽ đều làm nên những tiết mục đáng mong chờ tại Gala WeYoung 2025. Sẽ có những kết hợp không tưởng nào, ngôi sao nào vẫn còn là ẩn số, hãy cùng chờ đón đến 12/1/2025 - Đêm diễn ra Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025!

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY .