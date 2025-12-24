Khán giả chưa tha cho Wren Evans

0h ngày 24/12, Wren Evans đăng tải một đoạn clip mới trên các nền tảng mạng xã hội, đánh dấu động thái đáng chú ý sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng. Video được xây dựng với tông màu đen trắng, nhịp dựng chậm, tập trung vào việc tổng hợp những khoảnh khắc gắn bó giữa nam ca sĩ với người hâm mộ, ekip và hành trình âm nhạc đã qua. Không có chi tiết kịch tính hay lời giải thích cụ thể, clip mang tính chất hồi tưởng và chia sẻ cảm xúc cá nhân.

Wren Evans đăng clip giữa đêm 24/12

Trong đoạn video này, Wren Evans chính thức thông báo sẽ phát hành ca khúc mới mang tên Thu Đợi, được giới thiệu như một món quà dành cho khán giả đã đồng hành cùng anh. Kèm theo đó là phần chia sẻ: “Xin chào, Wren đây… Hai năm từ Loi Choi, hành trình này Wren đã học được rất nhiều điều… nhờ những trải nghiệm, những khoảnh khắc và những người luôn dõi theo. Và ngay cả khi mọi thứ đến chậm hơn một chút, lòng biết ơn vẫn chưa từng đổi thay. Thu Đợi là món quà tri ân cho tất cả những người vẫn ở đó từ những ngày đầu tiên, những người đã chọn ở lại và cả những người rời đi. Cảm ơn vì tất cả. No Phans no Phan.”

Những lời Wren Evans gửi đến fan:

Trước đó, Wren Evans cũng tự đăng nhạc lên Spotify sau đó xóa vội. Trên Facebook, nam ca sĩ đổi bộ ảnh nhận diện báo hiệu đang sẵn sàng comeback. Tháng 5/2025, Wren Evans bị bạn gái cũ tố ngoại tình với vũ công nữ. Thời điểm ấy, nam ca sĩ đã lên tiếng phân trần và xin lỗi, nhưng không thể xoa dịu được công chúng. Hình tượng chàng thơ mê nhạc sụp đổ, Wren Evans ở ẩn một thời gian trước khi "rục rịch" trở lại với Thu Đợi. Đây được xem là bài hát mở đầu cho album phòng thu thứ 2 sau Loi Choi thành công.

Về mặt thông điệp, đoạn chia sẻ cho thấy Wren Evans lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, tập trung vào lòng biết ơn và hành trình cá nhân, thay vì nhắc đến trực tiếp những ồn ào từng khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng. Điều này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau trong cộng đồng khán giả. Một bộ phận cho rằng đây là cách ứng xử quen thuộc của nghệ sĩ, khi để âm nhạc và cảm xúc cá nhân lên tiếng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến nhận định rằng phần chia sẻ vẫn thiếu một lời xin lỗi rõ ràng và trực diện.

Wren Evans và bạn gái cũ Lim Feng (ảnh cap màn hình)

Wren bị bạn gái cũ tố ngoại tình với vũ công Mi Nga (ảnh cap màn hình)

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đoạn tâm thư của Wren Evans chủ yếu để PR bài hát mới, trong khi điều khán giả chờ đợi là một lời xin lỗi cụ thể, thể hiện rõ sự thừa nhận và trách nhiệm cá nhân. Việc không nhắc đến nguyên nhân khiến anh vắng bóng thời gian dài khiến thông điệp bị đánh giá là chưa trọn vẹn, dù được trình bày với giọng điệu chừng mực và tiết chế. Fan vẫn phản ứng gay gắt với Wren Evans. Dưới các bài đăng về video của nam ca sĩ, fan đẩy mạnh sự thất vọng và cho biết lý do "thoát fan" thực sự nằm ở việc Wren Evans đã vi phạm lòng tin, không chân thành với âm nhạc như lời nói.

Fan vẫn phản ứng gay gắt với Wren Evans (ảnh cap màn hình)

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng không nên kỳ vọng mọi phản hồi đều phải được thể hiện trong một đoạn clip hay một ca khúc. Với nhóm khán giả này, việc Wren Evans xuất hiện trở lại, trực tiếp xưng tên và chia sẻ cảm xúc cá nhân đã là một bước đi đáng ghi nhận sau quãng thời gian im lặng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đoạn tâm thư của Wren Evans chủ yếu để PR bài hát mới (ảnh: FBNV)

Dù được nhìn nhận theo hướng nào, phản ứng từ công chúng cho thấy sự phân biệt khá rõ ràng giữa việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới và việc giải quyết những vấn đề liên quan đến niềm tin. Thu Đợi có thể xem là bước khởi động cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của Wren Evans. Tuy nhiên, việc ca khúc này được đón nhận ra sao không chỉ phụ thuộc vào chất lượng âm nhạc, mà còn gắn liền với cách nam ca sĩ lựa chọn đối diện và hoàn thiện những điều còn bỏ ngỏ với công chúng.