Jennie nhảy solo chưa bao giờ biết mệt là gì!

Dù lễ trao giải Melon Music Awards đã kết thúc vài ngày, nhưng sân khấu trở lại của Jennie sau 7 năm tại MMA vẫn khiến khán giả không ngừng bàn tán. Mới đây, nữ ca sĩ còn đăng tải story video rehearsal cho màn trình diễn, hé lộ quá trình chuẩn bị công phu. Ngay lập tức, netizen bày tỏ sự bất ngờ và thán phục trước mức độ chịu chi và đầu tư khủng mà Jennie dành cho lần trở lại solo này.

Video rehearsal cho màn trình diễn tại MMA được Jennie đăng tải (Video: Instagram)

Được biết, đội ngũ thực hiện bao gồm 3 đạo diễn cùng 50 dancer, được chọn lựa kỹ lưỡng để đảm bảo từng động tác đều đồng bộ và bùng nổ trên sân khấu. Điều đặc biệt là khi video rehearsal được đăng tải, dù sân khấu và trang phục khá tối giản, fan vẫn không ngớt lời ca ngợi thần thái nổi bật, sự tự tin và năng lượng cuốn hút của Jennie giữa dàn dancer đông đảo. Nhiều bình luận nhấn mạnh sự tỏa sáng và chiếm trọn spotlight của Jennie, chứng tỏ sức hút khó cưỡng và khả năng làm chủ sân khấu của cô ngay cả khi đứng giữa một đội hình lớn.

Jennie vẫn nổi bật giữa dàn dancer đông đảo