Jennie nhảy solo chưa bao giờ biết mệt là gì!

Dù lễ trao giải Melon Music Awards đã kết thúc vài ngày, nhưng sân khấu trở lại của Jennie sau 7 năm tại MMA vẫn khiến khán giả không ngừng bàn tán. Mới đây, nữ ca sĩ còn đăng tải story video rehearsal cho màn trình diễn, hé lộ quá trình chuẩn bị công phu. Ngay lập tức, netizen bày tỏ sự bất ngờ và thán phục trước mức độ chịu chi và đầu tư khủng mà Jennie dành cho lần trở lại solo này.
Video rehearsal cho màn trình diễn tại MMA được Jennie đăng tải (Video: Instagram)
Được biết, đội ngũ thực hiện bao gồm 3 đạo diễn cùng 50 dancer, được chọn lựa kỹ lưỡng để đảm bảo từng động tác đều đồng bộ và bùng nổ trên sân khấu. Điều đặc biệt là khi video rehearsal được đăng tải, dù sân khấu và trang phục khá tối giản, fan vẫn không ngớt lời ca ngợi thần thái nổi bật, sự tự tin và năng lượng cuốn hút của Jennie giữa dàn dancer đông đảo. Nhiều bình luận nhấn mạnh sự tỏa sáng và chiếm trọn spotlight của Jennie, chứng tỏ sức hút khó cưỡng và khả năng làm chủ sân khấu của cô ngay cả khi đứng giữa một đội hình lớn.
Trước đó, màn trình diễn của Jennie tại MMA đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, được fan quốc tế chia sẻ rầm rộ nhờ sân khấu hiện đại, hệ thống ánh sáng công nghệ cao, màn hình LED khổng lồ và bố cục dàn dựng đa tầng. Khán giả đặc biệt ấn tượng với vũ đạo dứt khoát, uyển chuyển và nhịp nhàng của Jennie cùng dàn dancer, đồng thời thần thái tự tin, biểu cảm cuốn hút và phóng khoáng giúp cô luôn nổi bật ở bất cứ vị trí nào trên sân khấu.
Sự kết hợp giữa thiết kế sân khấu công phu, đội dancer đông đảo, hiệu ứng hiện đại và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm thị giác và cảm xúc toàn diện. Nhiều ý kiến nhận định Jennie không chỉ chú trọng âm nhạc và hình ảnh MV, mà còn tái hiện các sản phẩm âm nhạc của bản thân một cách ấn tượng trên sân khấu lớn, tạo cảm giác mới mẻ, năng động và cuốn hút cho khán giả. Đây là minh chứng rằng Jennie không chỉ là thần tượng Kpop hàng đầu, mà còn là một solo artist đẳng cấp quốc tế.
Tuy nhiên, nhiều netizen cũng nhanh chóng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt trong cách Jennie thể hiện khi trình diễn solo, đối lập hoàn toàn với hình ảnh của cô trong một số sân khấu cùng nhóm. Ở những sân khấu cá nhân, đặc biệt là tại MMA lần này, Jennie được nhận xét là bung hết năng lượng, làm chủ sân khấu từ ánh mắt, biểu cảm đến từng động tác vũ đạo, cho thấy tinh thần biểu diễn máu lửa và sự tập trung cao độ. Ngược lại, trong không ít màn trình diễn cùng BLACKPINK trước đây, Jennie từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là thiếu nhiệt, hời hợt hoặc không duy trì được năng lượng ổn định xuyên suốt sân khấu. Chính sự đối lập rõ ràng này cũng làm dấy lên những tranh cãi xoay quanh thái độ của Jennie đối với hoạt động nhóm trong mắt một bộ phận khán giả.