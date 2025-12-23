Những ca khúc gây sốt mùa concert

Sống hết mình khi còn hơi thở

Có khán giả cho biết đã nghe bài hát của Mỹ Tâm suốt cả ngày. Nhiều người cùng nói, họ đã nghe Chuyện Để Dành đến mức thuộc luôn lời bài hát. Chuyện Để Dành của Mỹ Tâm có gì đặc biệt khiến người nghe lụy ngay khi mới nghe lần đầu, trên sân khấu concert Mỹ Tâm?

Mỹ Tâm truyền thông điệp tận hưởng cuộc sống này, hạnh phúc này ngay khi còn có thể qua hình ảnh một chiếc áo đẹp bị cất trong tủ, những lời yêu thương cất giữ trong lòng để lại những tiếc nuối muộn màng: “ Người ta hay cất chiếc áo trong tủ thật lâu/Chờ ngày đẹp nắng mới khoác đi cùng nhau/Nhưng khi đem ra, thời gian qua, áo đã phai màu/Những điều đẹp nhất đã bỏ lỡ giờ còn đâu… ”. Chị nhắn nhủ với chính mình và khán giả: “ Hãy mặc chiếc áo đẹp nhất khi em vui (hôm nay)/Hãy nói yêu khi trái tim đang còn đầy (đắm say)/Đừng giữ hạnh phúc cho ngày mai xa vời/Vì hôm nay chính là món quà ”. Ca khúc khép lại trong câu hát: “Hãy sống xứng đáng mỗi phút giây ”.

Thông điệp của Mỹ Tâm không mới. Cách đây hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Y Vân đã viết ca khúc 60 năm cuộc đời : “Ơ là thế đời sống không được bao/Ơ là bao đời không lâu là thế/Ơ được bao năm sống mà yêu nhau” . Đời sống mong manh, hãy sống và yêu hết mình, đừng chần chừ, đừng “tiết kiệm” câu nói đẹp hay phút giây rung động của trái tim, thông điệp ấy liên tục được các nhạc sĩ, các thi sĩ nhiều thế hệ nhấn mạnh.

Trống cơm được giới trẻ yêu mến tại Y-Concert

Thi sĩ tình yêu Xuân Diệu từng viết: “Mau với chứ vội vàng lên với chứ/Em em ơi tình non đã già rồi” (Giục giã ). Bài hát của Mỹ Tâm dễ được nhiều người thích vì mang ý nghĩa tích cực, phần lời mộc, dễ hiểu, không làm khán giả mất thời gian “giải mã”. Thời TikTok và AI lên ngôi khiến nhiều người bỗng dưng ngại nghĩ. Vì thế, ca khúc phổ thơ với phần lời hình ảnh, bay bổng chưa chắc đã dễ “chạm tim” khán giả bằng những bài hát có lời giản dị, đi thẳng vấn đề: “ Hãy sống hết mình khi còn hơi thở”, “Hạnh phúc không cần đợi ngày mai ”…

Thi sĩ Hồng Thanh Quang đánh giá Chuyện Để Dành: “Tôi hiểu cảm xúc của nhiều khán giả khi nghe ca khúc này của Mỹ Tâm. Đó là sản phẩm ca nhạc của những người có tay nghề cao và rất hiểu đối tượng đại chúng mà họ muốn hướng tới. Nói riêng về phần lời, đó là sự thể hiện bình dân, bản năng, chân thành, dễ dàng đến dễ dãi tâm trạng của những người từng trải đến quá mệt mỏi trên hành trình tìm kiếm niềm vui thú và hạnh phúc”.

Nhưng Chuyện Để Dành của Mỹ Tâm giành được nhiều sự quan tâm còn vì những lý do khác. Đã lâu, nữ ca sĩ không ra bài hát mới, danh mục bài hát trong concert See The Light chủ yếu là bài cũ. Chuyện Để Dành cũng dễ khiến khán giả liên tưởng đến chuyện riêng tư của Mỹ Tâm. Có người soi lời bài hát để suy đoán về mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và “người tình tin đồn” kém tuổi. Liệu chị ấy có dám sống như chị ấy hát?

Một ca khúc ra đời ở mùa hè rực rỡ 2024 khiến gai con rơi nước mắt là Hỏa Ca: "Thắp sáng lên những tinh cầu trong ta/Vươn đôi tay để cho đam mê bốc cháy dưới ánh mặt trời ”. MV Hỏa Ca với sự góp mặt của tất cả các anh tài khi ra mắt đã gây bão mạng xã hội. Mỗi khi Hỏa Ca vang lên ở concert các gai con lại như được tiếp thêm năng lượng. Một số “gai con” viết rằng, 10 năm, 20 năm nữa… vẫn cứ yêu Hỏa ca”. Tại Y-Concert, Hỏa Ca vang lên nhưng đã thiếu vắng những gương mặt anh tài. Một khi gai con còn mê Anh trai vượt ngàn chông gai thì Hỏa Ca vẫn còn sống.

Cô Đôi Thượng Ngàn của chị đẹp Kiều Anh nhiều lần gây bão

Dân ca, chầu văn khoác áo mới và… lên hương

Một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều nhất trong thời concert đại náo chính là Trống Cơm. Bài dân ca Bắc Bộ đã quá quen thuộc với người Việt: “Tình bằng có cái trống cơm/Khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông, ố mấy bông mà nên bông.. ”. Trống Cơm của Cường Seven, SOOBIN, NSND Tự Long sở dĩ gây sốt vì họ đã thành công khi tạo ra phiên bản mới hấp dẫn từ người già đến người trẻ. NSND Tự Long từng chia sẻ, đội của anh mong muốn gửi đến một phiên bản Trống Cơm mà thế hệ 6x, 7x, 8x hay 2K đều nghe được. Trống Cơm không chỉ vang lên trên sân khấu chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai , mà còn “càn quét” Y-Concert. Cũng từ hiệu ứng Trống Cơm xu hướng người trẻ chơi và nghe đàn bầu được nhóm lên. SOOBIN chơi đàn bầu là một trong những điểm nhấn ở màn trình diễn của nhà Sao Sáng.

Không thể không nhắc tới những ca khúc cũ được làm mới gây sốt trở lại. Đó là Mẹ Yêu Con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ra đời đã hơn nửa thế kỷ, được Binz viết thêm lời rap, còn SOOBIN viết lời mới. Mẹ yêu con thành “đặc sản” ở chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Một điểm chung dễ nhận thấy ở ca khúc gây sốt thời concert nở rộ - đều truyền cảm hứng sống tích cực, góp phần nuôi dưỡng tình yêu con người, tình yêu xứ sở, tình yêu văn hóa cội nguồn.

Y-Concert với sức hút khổng lồ, với gần 100.000 khán giả, chứng kiến sự thăng hoa của các anh tài, chị đẹp. Một trong những chị đẹp nhận mưa lời khen trên sân khấu Y-Concert chính là ca nương Kiều Anh. Màn trình diễn Cô Đôi Thượng Ngàn của ca nương Kiều Anh ở Y-Concert được chia sẻ rầm rập trên mạng xã hội. Mashup (liên khúc) Cô đôi thượng Ngàn và Phong nữ (sáng tác: Hồ Hoài Anh) của Kiều Anh ở công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió 2024 từng gây sốt mạng xã hội. Chị đẹp Kiều Anh đã mang Phong nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn làm nóng concert Chị đẹp hồi tháng 4.

Rất nhiều nghệ sĩ mang Cô Đôi Thượng Ngàn lên sân khấu, song chỉ có Kiều Anh may mắn được trình diễn chầu văn trước hàng vạn khán giả mà phần đa là khán giả trẻ, khiến họ “lên đồng” cùng cô. Họ không chỉ xem Kiều Anh trình diễn Cô Đôi Thượng Ngàn mà còn hòa chung không khí “lạy cô” và hát theo không trật nhịp nào. Có khán giả đánh giá, màn trình diễn Cô Đôi Thượng Ngàn của Kiều Anh tại Y-Concert là màn hầu đồng nhiều người tham gia nhất lịch sử. Ngoài tài năng của Kiều Anh, không thể không kể đến “công” của âm thanh, ánh sáng cộng hưởng giúp tiết mục tại Y-Concert của chị bay cao.