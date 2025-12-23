Giọt nước mắt của "đỉnh lưu" hết thời, mất 10 năm mới đổi lại được giây phút này

Mới đây, EXO chính thức trở lại sân khấu với tư cách nhóm nhạc tại Melon Music Awards 2025 - đánh dấu lần đầu tiên sau 8 năm nhóm tái xuất trên sân khấu một lễ trao giải lớn. Tại đây, EXO mang đến màn mash-up loạt bản hit đình đám gồm Wolf, Monster, The Eve, Love Shot và Growl. Lần trở lại này, nhóm xuất hiện với 5 thành viên: Suho, Kai, Sehun, Chanyeol và D.O., trong khi Lay vắng mặt vì lý do cá nhân.

EXO xuất hiện với 5 thành viên tại sân khấu MMA (Video: MMA)

Dù không đầy đủ đội hình, sự kết hợp nhịp nhàng giữa vũ đạo đồng đều, giọng hát ổn định cùng visual "đỉnh nóc" vẫn khiến khán giả liên tục trầm trồ. Trong phần Love Shot, Sehun và Kai khoe kỹ năng vũ đạo điêu luyện, tiếp đến Growl được tái hiện trọn vẹn, khiến cả khán phòng vỡ òa trong phấn khích. Không chỉ khán giả tại chỗ, các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải cũng bị cuốn theo màn trình diễn, các thành viên BOYNEXTDOOR bắt chước từng câu rap và động tác, trong khi NCT WISH và RIIZE dành sự cổ vũ không ngớt tới tiền bối EXO.

Trên mạng xã hội, phản ứng dành cho màn trở lại của EXO càng "bùng nổ" hơn nữa. Các video clip ngắn ghi lại từng khoảnh khắc biểu diễn nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt tweet, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều fan bày tỏ cảm xúc phấn khích và hoài niệm về những ngày huy hoàng của nhóm. Không ít fan còn chia sẻ những đoạn reaction cá nhân, bật khóc khi thấy visual và âm nhạc của EXO vẫn đỉnh cao sau hơn 10 năm.

Các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải cũng bị cuốn theo màn trình diễn (Video: X)

Sau màn biểu diễn bùng nổ và đầy hoài niệm tại MMA 2025, các thành viên EXO không giấu được xúc động. Tại buổi tiệc hậu lễ trao giải, Suho và Kai rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, Chanyeol trao cho đồng đội những cái ôm ấm áp, còn D.O. khiến người hâm mộ bật cười khi đăng story "bóc phốt" hai thành viên là "đồ khóc nhè" minh chứng cho tình cảm gắn kết của các thành viên cũng như niềm hạnh phúc khi nhóm có thể tái hợp lại trên sân khấu sau cả thập kỷ.

Sau màn biểu diễn tại MMA 2025, các thành viên EXO không giấu được xúc động (Ảnh: D.O.)

Ra mắt năm 2012 dưới trướng SM Entertainment, EXO nhanh chóng trở thành hiện tượng Kpop thế hệ 3 với loạt hit như Growl, Overdose, Call Me Baby hay Love Me Right. Thời kỳ hoàng kim được đánh dấu bởi album triệu bản, concert cháy vé khắp châu Á và fandom toàn cầu với sức ảnh hưởng khủng.

Hiện tại, EXO hoạt động chính với đội hình 5 thành viên (Ảnh: EXO)

Sau giai đoạn hoạt động thành công, EXO bước vào thời kỳ gián đoạn khi đội hình không còn đầy đủ, xuất hiện các vấn đề liên quan đến hợp đồng và lịch nhập ngũ của các thành viên kéo dài. Trong khi thị trường Kpop liên tục mở rộng với nhiều thế hệ idol mới, tần suất hoạt động của nhóm giảm đáng kể, khiến vị thế từng có không còn được duy trì như trước.

Giữa những thay đổi đó, sân khấu Melon Music Awards 2025 được xem là một cột mốc đáng chú ý đối với EXO. Đây không chỉ là một lần biểu diễn hiếm hoi, mà còn đánh dấu sự trở lại của nhóm trên sân khấu lễ trao giải sau nhiều năm vắng bóng. Những giọt nước mắt của các thành viên xuất hiện trong khoảnh khắc hậu lễ trao giải được nhìn nhận như phản ứng tự nhiên sau một chặng đường dài nhiều biến động trong hành trình hoạt động của nhóm.