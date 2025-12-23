20h tối 22/12, WOKEUP chính thức hoàn thiện bức tranh trình diễn cho EP đầu tay khi tiếp tục trình làng hai Performance Video Cháy Máy (ft. Orange) và 100 Cuộc Gọi Nhỡ (ft. GREY D, VSTRA, Darys), đồng thời phát hành Performance Full Set toàn bộ EP WOKEUPAT4AM. Với động thái này, WOKEUP trở thành một trong số ít music producer đầu tư đồng loạt 4 Performance Video riêng biệt cho một EP debut, cho thấy tham vọng nghiêm túc cả về âm nhạc lẫn hình ảnh ngay từ bước khởi đầu.

Cháy Máy - WOKEUP ft. Orange

Điểm đáng chú ý nằm ở cách mỗi Performance Video được xây dựng như một “thế giới” độc lập, bám sát tinh thần và cảm xúc của từng ca khúc thay vì dàn dựng theo một công thức chung. Ở Cháy Máy, màu sắc visual nóng bỏng được đẩy lên cao độ khi Orange vào vai cô gái quyến rũ, chủ động “xoay chuyển” cảm xúc của chàng trai. Nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình nổi bật, phong cách thời trang gợi cảm, tương tác trực diện và đầy tình tứ cùng WOKEUP.

Những ánh nhìn, cử chỉ và chuyển động cơ thể được xử lý vừa đủ để tạo nên không khí căng tràn năng lượng, khiến Performance Video mang đúng tinh thần “cháy” của ca khúc. Sự xuất hiện của Orange vì thế không chỉ là một màn kết hợp âm nhạc mà còn trở thành điểm nhấn visual quan trọng, cho thấy sự ăn ý và tinh thần sẵn sàng “all-in” cho dự án.

Orange vào vai cô nàng nóng bỏng

Không cần công khai mà "tuyên bố chủ quyền" cỡ này

Cháy Máy mang màu sắc của một cuộc tán tỉnh khi loạt lyric ngụ ý “đàng trai khó lòng thoát khỏi sức hút của đàng gái”. Orange thể hiện sự tự tin rõ rệt trong mối quan hệ được kể bằng âm nhạc, còn WOKEUP đóng vai người bị cuốn vào nguồn năng lượng ấy. Không cần lời xác nhận chính thức, sự đồng điệu trong âm nhạc lẫn hình ảnh đã đủ để khán giả “đọc vị” mối quan hệ đặc biệt của cả hai.

Orange và bạn trai tin đồn đẹp như thần tượng - WOKEUP

Trước đó, chiều 18/12, buổi party giới thiệu dự án âm nhạc cá nhân đầu tiên của WOKEUP nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ bởi màn ra mắt EP debut, sự kiện còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ và khách mời trong giới giải trí. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Orange - “nửa kia tin đồn” của WOKEUP. Ngay khi nữ ca sĩ có mặt, cộng đồng mạng lập tức dồn sự chú ý vào từng khoảnh khắc tương tác giữa hai người, từ ánh mắt, nụ cười cho đến những cử chỉ nhỏ nhưng đầy thân mật, làm dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Cả hai "dính như sam" ở tiệc ra mắt EP

Xuyên suốt sự kiện, WOKEUP và Orange liên tục có những tương tác được nhận xét là khá “lộ liễu”, dường như không mấy che giấu tình cảm dành cho nhau. Trong lúc giao lưu cùng khách mời, khoảnh khắc Orange bật cười rạng rỡ khi thấy WOKEUP bước vào không gian sự kiện nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao, bởi sự tự nhiên và thân mật toát lên rõ ràng giữa cả hai.

Bên cạnh những tương tác trực tiếp tại sự kiện và trong các Performance Video, động thái mới nhất trên mạng xã hội của Orange cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Cụ thể, nữ ca sĩ đã chia sẻ Performance Video Cháy Máy kèm dòng mô tả ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Kiếp hát mướn”. Chỉ một câu nói vu vơ nhưng lập tức khiến cộng đồng mạng “rần rần”, bởi cách dùng từ nửa đùa nửa thật được cho là ám chỉ mối quan hệ thân thiết vượt xa một màn hợp tác công việc thông thường giữa cô và WOKEUP.

Orange đăng bài PR nhạc cho WOKEUP

Nhiều khán giả cho rằng dòng caption này không đơn thuần là lời tự trào của Orange khi tham gia dự án, mà còn mang màu sắc thân mật, đúng kiểu “người trong cuộc hiểu nhau”. Việc nữ ca sĩ chủ động chia sẻ sản phẩm, lại kèm theo một mô tả gây tò mò càng khiến nghi vấn tình cảm của cặp đôi thêm phần có cơ sở. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận hài hước cho rằng Orange “hát mướn nhưng tình là thật”, còn WOKEUP thì chẳng cần lên tiếng xác nhận, bởi từng chi tiết nhỏ đã đủ để khán giả tự ghép nối câu chuyện phía sau.

WOKEUP - Orange đi du lịch cùng các Em Xinh

Orange và WOKEUP dính nghi vấn hẹn hò từ tháng 9/2025, ngay sau khi kết thúc Em Xinh Say Hi. Đáng chú ý, hội chị em thân thiết của Orange không ngần ngại công khai đùa giỡn về WOKEUP, trong khi cặp sao nhiều lần xuất hiện trong những buổi đi chơi chung với Bích Phương, Tăng Duy Tân… WOKEUP thậm chí từng công khai chỉ follow duy nhất Orange trên mạng xã hội. Tất cả những chi tiết ấy, cộng hưởng cùng sự ăn ý trong âm nhạc và hình ảnh, khiến câu chuyện tình cảm của cặp sao trở nên “rõ mười mươi” dù chưa từng một lần được công khai chính thức.