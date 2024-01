WOKEUP: Producer "hệ đẹp trai" tự tin lái loạt beat Hip-hop đầu xu hướng, đã kết hợp là thành hit!

Nhạc Việt năm qua đón nhận làn gió mới từ loạt cái tên mới trong làng sản xuất. Một trong những cái tên mới, có màn thể hiện cực ấn tượng trong năm qua chính là WOKEUP - anh chàng music producer sinh năm 2001, đến từ S•HUBE Label. WOKEUP tiếp xúc âm nhạc từ bé, được gia đình cho học piano và qua đào tạo trường lớp tại Nhạc viện với ngành học âm nhạc cổ điển. Thế nhưng, thế mạnh của WOKEUP lại chính là trap-hiphop.

WOKEUP tiếp xúc âm nhạc từ bé, thế mạnh chính là trap-hiphop

WOKEUP tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (Kyle Nguyen), lớn lên tại Mỹ và tiếp xúc với văn hoá Tây phương. Do đó, không khó hiểu khi anh chàng phát triển âm nhạc của mình dựa trên những nghệ sĩ biểu tượng của làng rap USUK như Drake, Future, Metro Boomin,... Bắt đầu với những bài nhạc được đăng tải tự do từ những năm 2018, WOKEUP một bước phát triển con đường mainstream khi xuất hiện trong Rap Việt mùa 3 dưới vai trò sản xuất âm nhạc cho team Andree Right Hand.

Ở thời điểm Rap Việt lên sóng, WOKEUP sở hữu loạt ca khúc đạt 1,4 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok

Cùng với 2pillz, WOKEUP là gương mặt trẻ có màn thể hiện ấn tượng nhất trong năm qua, âm nhạc của anh chàng thịnh hành và cực kì viral với giới trẻ. WOKEUP đề cao nhạc tính, cầu tiến và tìm tòi chất liệu mới, cân bằng 2 yếu tố cá tính - thị trường mượt mà trong các sản phẩm của mình.

Ở thời điểm Rap Việt lên sóng, WOKEUP sở hữu loạt ca khúc đạt 1,4 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok - một con số cực ấn tượng cho một producer trẻ và mới trên thị trường nhạc Việt. WOKEUP tham gia sản xuất ca khúc chủ đề We Go Hard, tạo nên loạt beat cực cháy, đúng tinh thần “ăn chơi" cho team anh Bâus và đặc biệt là “át chủ bài” Rhyder.

Album “ái” lọt top 25 album châu Á hay nhất 2023 do NME bình chọn, với keytrack chính là “ghệ iu dấu của em ơi” do 2pillz và WOKEUP sản xuất

WOKEUP đồng hành cùng 2pillz trong quá trình sản xuất album “ái” của tlinh ở một số track như ghệ iu dấu của em ơi, người điên,... Album “ái” lọt top 25 album châu Á hay nhất 2023 do NME bình chọn, với keyword chính là ghệ iu dấu của em ơi. Album này không chỉ là dấu ấn sự nghiệp của tlinh mà còn giúp bộ đôi producer trẻ khẳng định năng lực. Phần âm nhạc đột phá với những cú chuyển, các bản phối RnB đầy sáng tạo được giới chuyên môn quốc tế công nhận là một sự “kiểm định” cực uy tín.

Màu sắc disco được WOKEUP biến hoá linh hoạt thành giai điệu đáng yêu nhất nửa cuối 2023, viral mọi nền tảng và góp thêm một “hit quốc dân” vào sự nghiệp Phương Ly

Một trong những hit nổi bật nhất do WOKEUP đứng sau phải kể đến Anh Là Ngoại Lệ Của Em. Màu sắc disco được WOKEUP biến hoá linh hoạt thành giai điệu đáng yêu nhất nửa cuối 2023, viral mọi nền tảng và góp thêm một “hit quốc dân” vào sự nghiệp Phương Ly. Sau 2 tháng lên sóng, Anh Là Ngoại Lệ Của Em đạt 24 triệu lượt xem YouTube, góp mặt trong top 10 các BXH nhạc số Spotify, Apple Music Việt Nam ở thời điểm phát hành.

Ngoài ra, WOKEUP còn sở hữu “portfolio” cực đáng nể, sản xuất toàn nhạc đứng đầu xu hướng. Thế mạnh trap/ hip-hop giúp nam producer Gen Z tự tin “lái” những con beat thời thượng, kết hợp với những cái tên hàng đầu làng rap. Điển hình như Chơi Như Tụi Mỹ (Andree Right Hand) hay mới đây nhất là hit #1 trending của bộ đôi thầy trò Rhyder, Andree - Dân Chơi Sao Phải Khóc.

Hit mới nhất được WOKEUP "bỏ túi" chính là Dân Chơi Sao Phải Khóc

Bước sang 2024, WOKEUP nối dài thành tích với màn góp sức đặc biệt trong album chủ đề của WeChoice Awards - Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ. Track 01 Mưa Nào Mà Hông Tạnh, WOKEUP “bay” cùng bản phối kết hợp AMEE, Phúc Du, Trid Minh nhanh chóng trở thành giai điệu hot nhất trên các nền tảng chia sẻ video. Tối 20/1, track 04 của album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ mang tên Phong Long chính thức lên sóng, đánh dấu màn collab chưa bao giờ thấy giữa 3 cái tên Low G - Obito và WOKEUP.

Trên nền beat trap được thực hiện bởi WOKEUP, hai anh tài Obito và Low G lần lượt thể hiện màu sắc riêng biệt không trộn lẫn. Bản phối của nam producer sinh năm 2001 biến hoá tài tình, với nửa đầu nhẹ nhàng, sâu lắng. Điểm nhấn nằm ở phần chuyển beat cực mượt, hai rapper được dịp thể hiện flow cực chiến ở phần hai.

Phong Long đạt gần 300 nghìn lượt xem chỉ sau 1 ngày lên sóng, được rap fan đón nhận cuồng nhiệt và dành tặng cơn mưa lời khen cho bộ đôi rapper Low G - Obito cùng con beat chất lượng đến từ WOKEUP. Màn kết hợp có một không hai hứa hẹn viral mạnh mẽ trong thời gian ngắn, với loạt video xu hướng sử dụng âm thanh cũng như được fan nhạc cực kì quan tâm.

Phong Long được rap fan đón nhận cuồng nhiệt và dành tặng cơn mưa lời khen cho bộ đôi rapper Low G - Obito cùng con beat chất lượng đến từ WOKEUP

Sở hữu thành tích âm nhạc đáng nể, WOKEUP nổi lên như một hiện tượng với danh xưng “producer hệ đẹp trai”. Sức hút đến từ tài năng và cả ngoại hình nổi trội như minh tinh Hàn Quốc, WOKEUP thu hút gần 150 nghìn người theo dõi trên Instagram - không kém cạnh ngôi sao giải trí nào.

WOKEUP còn nổi lên như một hiện tượng với danh xưng “producer hệ đẹp trai”

“Hữu xạ tự nhiên hương”, anh chàng từng bước chinh phục khán giả bằng tài năng, được yêu thích không chỉ nhờ đẹp trai. Ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ, WOKEUP xuất hiện tại bảng đề cử The New Producer của WeChoice Awards 2023, xếp #5 trong top những nhà sản xuất trẻ tài năng nhất.

WOKEUP xuất hiện tại bảng đề cử The New Producer của WeChoice Awards 2023