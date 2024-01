Không lường nổi khi Obito và Low G "lái rap" trên "con beat" của WOKEUP: Nửa đầu dịu êm, nửa sau quá chiến!

Trong những ngày qua, album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ đã khiến khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với 3 ca khúc đã được ra mắt. Người nghe được đón nhận nguồn năng lượng tích cực, trẻ trung trong Mưa Nào Mà Hông Tạnh (AMEE x Phúc Du x WOKEUP x Trid Minh). Tiếp đến là sự táo bạo, phá cách trong Tóc Ngắn Ngắn (diva Mỹ Linh x Liu Grace x Pháp Kiều x DuongK) và những phút lắng đọng, giàu cảm xúc trong Bôn Ba (Nước Ngoài) của Phan Mạnh Quỳnh, Tăng Duy Tân và DuongK. Tối 20/1, ca khúc thứ 4 trong album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ đã được ra mắt, với tựa đề Phong Long.

Phong Long là một tựa đề rất đặc biệt, được lấy từ sự cộng hưởng giữa tên thật của hai rapper góp mặt trong ca khúc này. Obito tên thật là Lý Quốc Phong, Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, vì thế Phong Long chính là sự kết hợp đầy thú vị của hai rapper.

Trên nền beat Trap được thực hiện bởi producer WOKEUP, Obito và Low G đã lần lượt mang tới những màu sắc âm nhạc khác nhau trong suốt bài hát. Ở nửa đầu là những giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng qua giọng hát của Obito, cùng chất giọng trầm và flow chậm rãi của Low G. Sau màn chuyển beat cực mượt của WOKEUP, bộ đôi rapper bất ngờ chuyển flow, mang tới một màu sắc cực “chiến” cho ca khúc. Có thể nói, những màu sắc âm nhạc đa dạng của cả hai rapper đều đã được thể hiện trong màn kết hợp này.

Nội dung của Phong Long thoạt nghe có thể coi là một bài nhạc “flex”. Ở những verse đầu, hai rapper tận hưởng những thành quả âm nhạc của chính mình (Sáng hết nguyên đêm này / Melody hay anh flow trông anh như đang trên mây/ Sống hết cho hôm nay, thành công trong tầm tay, anh rực cháy…) Tuy nhiên, ngay sau những câu “flex” đó cũng là những thông điệp nhắn nhủ về tinh thần “Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ” mà bộ đôi rapper muốn truyền tải. (Hãy ăn mừng vì em đã dám đam mê và không để tim em nguội/ Rực rỡ theo cách của mình, để ước mơ bay tự do/ Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có lí do của nó).

Sau cú chuyển beat của WOKEUP, những nỗ lực trên hành trình thành công của Obito và Low G được kể một cách chi tiết, cụ thể hơn. Với Obito, đó là câu chuyện vượt qua những vết sẹo trong tâm hồn để có thể lướt bay như chính cái tên của mình (Phong là tên anh, yeah i put the name out/ Hồn anh nhiều sẹo, họng toàn là đạn, yeah take the lames out). Còn ở Low G, đó là tinh thần kiên định, dám làm những điều mình thích, không bị tác động bởi những drama, những ý kiến tiêu cực xung quanh (Thích thì làm mà làm thì thích, hướng nó chuẩn như la bàn).

Bắn flow như đạn cùng những phần lyric ngang tàn, đầy khí chất, Low G và Obito cũng tôn vinh niềm tự hào người Việt Nam máu đỏ da vàng. Tinh thần dám nghĩ, dám làm điều khác biệt; sự đoàn kết, khát khao tỏa sáng rực rỡ chính là những sức mạnh to lớn mà hai rapper muốn lan tỏa tới tất cả người nghe.

Chia sẻ về chủ đề Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ của WeChoice Awards 2023, Low G muốn nhắn nhủ tới các khán giả rằng “Một khi chúng ta tìm thấy được đam mê của mình, bất kể là lĩnh vực nào, khi bắt đầu nó sẽ rất vui. Tuy nhiên khi duy trì và sống với đam mê ấy lâu dài, sẽ có rất nhiều điều khó khăn, mệt mỏi. Nhưng nếu vẫn quyết tâm bước tiếp, không dừng lại, thì chắc chắn sẽ có một kết thúc có hậu”. Nói về màn kết hợp với Obito, Low G cho biết đây chắc chắn là một màn kết hợp rất thú vị mà nhiều khán giả đã trông đợi. “Flex sư Đống Đa” cũng rất tôn trọng Obito, đặc biệt là với album Đánh Đổi cực kì thành công của anh chàng.

Low G

Obito

WOKEUP

Phong Long được ra mắt vào 20h30 ngày 20/1/2024, là ca khúc thứ 4 nằm trong album chủ đề Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ của WeChoice Awards. Với sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đang được yêu mến hàng đầu làng Hiphop, đây được kì vọng sẽ là ca khúc được khán giả đón nhận trong thời gian tới.