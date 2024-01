Hội "Gen Z tuổi Rồng" tranh tài WeChoice: Grey D xứng danh hoàng tử nhạc số, tlinh là nghệ sĩ nữ nổi bật nhất thế hệ!

Sau một năm sôi nổi, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các nghệ sĩ Gen Z, thị trường nhạc Việt 2024 hứa hẹn đột phá hơn bao giờ hết. Bước sang năm Rồng, loạt cái tên sinh năm 2000 được điểm danh sau đây đều là những đại diện cực nổi bật. Đều là những màu sắc âm nhạc độc đáo, sở hữu “full-package" từ tài năng cho đến cá tính, hội “Rồng Gen Z" chắc chắn sẽ có thêm một năm làm mưa làm gió.

Grey D - từ thành viên “số nhọ" của Monstar vụt sáng thành “hoàng tử nhạc số"

Grey D ra mắt làng nhạc với tư cách em út của Monstar một trong những nhóm nhạc nam trẻ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, từ một khởi đầu suôn sẻ, Monstar nói chung và Grey D nói riêng đã không thể có một cái kết viên mãn. Grey D nhập ngũ, kéo theo quãng thời gian 2 năm gần như "đóng băng" của nhóm. Ngày trở lại của Grey D cũng là lúc Monstar tan rã, nam ca sĩ sinh năm 2000 đứng trước bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp - debut solo.

Với bộ kỹ năng hoàn thiện từ sáng tác, biểu diễn đến chơi nhạc cụ, Grey D có màn ra mắt solo bùng nổ cùng maxi-single Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa. Chuỗi sản phẩm từ vài câu nói có khiến người thay đổi đến Đưa Em Về Nhàa luôn nằm trong top đầu các BXH nhạc số trong nhiều tuần. Tháng 9/2023, Grey D chính thức cán mốc 1.5 triệu lượt người nghe hàng tháng trên Spotify - anh chàng là nghệ sĩ Gen Z đầu tiên đạt được thành tích này.

Chưa kể, các màn góp giọng của Grey D trong Mưa Tháng Sáu (Văn Mai Hương), Sự Mập Mờ (Suni Hạ Linh),... hay mới nhất là Trái Đất Ôm Mặt Trời (Kai Đinh) đều cực kì ấn tượng, có độ lan toả cực cao.

Trái Đất Ôm Mặt Trời - Kai Đinh x Hoàng Thuỳ Linh x Kai Đinh

Grey D được gọi là “hoàng tử nhạc số" với những thực tích khó phá vỡ. Từ thành viên “số nhọ" của Monstar, Grey D khẳng định bản thân dưới tư cách nghệ sĩ solo. Tại WeChoice Awards 2023, anh chàng xuất sắc được điểm danh ở 3 hạng mục bao gồm: Ca sĩ/ Rapper có hoạt động đột phá, Ca khúc của năm (Đưa Em Về Nhàa) và Màn kết hợp bùng nổ (Mưa Tháng Sáu).

tlinh cùng khu vườn tình yêu thơ mộng trong “ái", được tạp chí quốc tế gọi tên

tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh ngày 7/10/2000. Sau bệ phóng thành công từ Rap Việt, tlinh đã dần khẳng định vị thế của mình tại thị trường nhạc Việt bằng loạt sản phẩm được đầu tư chỉn chu về cả mặt âm nhạc lẫn hình ảnh.

tlinh - nếu lúc đó (ft. 2pillz)

Cú hit bùng nổ nhất của tlinh phải kể đến là ca khúc nếu lúc đó. Vượt khỏi ranh giới đơn thuần của một mối tình tốn nhiều giấy mực, nếu lúc đó đã nhận được sự đồng cảm của đại đa số người nghe và trở thành nhạc luỵ “quốc dân”. Ca khúc nhanh chóng chinh phục vị trí số 1 của tất cả các nền tảng nghe nhạc đình đám: Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube Music Tab… trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2023 trên Spotify, chứng minh mức độ yêu thích của công chúng đối với âm nhạc của tlinh.

tlinh gây ấn tượng với album đầu tay “ái" - là khu vườn tình yêu đầu ảo mộng được khán giả yêu thích lẫn chuyên môn công nhận. Vươn tầm quốc tế, ái là album Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 25 Album Châu Á hay nhất 2023 do ấn phẩm âm nhạc hàng đầu Anh Quốc - NME bình chọn, bên cạnh các sản phẩm xuất sắc từ NewJeans, LE SSERAFIM…

tlinh được điểm danh ở 3 hạng mục đáng tự hào của WeChoice Awards 2023

2023 bùng nổ của tlinh được điểm danh ở 3 hạng mục đáng tự hào của WeChoice Awards bao gồm: Ca sĩ/ Rapper có hoạt động đột phá, Ca khúc của năm (nếu lúc đó) và E.P/ Album của năm (ái). Ở cả 3 hạng mục này, tlinh là đại diện nữ hiếm hoi lọt top 5 với số bình chọn cạnh tranh gay cấn với dàn nam thần Gen Z.

MONO và hành trình “bước ra khỏi cái bóng người khổng lồ"

Nhắc đến nghệ sĩ Gen Z sinh năm 2000, không thể bỏ qua anh chàng MONO. Ra mắt làng nhạc với album đầu tay kỷ niệm số tuổi - 22 vào tháng 8/2022, MONO nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất thế hệ. Trước đó, công chúng biết đến MONO khi anh chàng chính là em trai ruột ngôi sao số 1 Sơn Tùng M-TP. Ở thời điểm debut, dân tình chỉ tò mò sự thể hiện của “em trai Sơn Tùng", liệu có vượt qua được cái bóng quá lớn từ người đi trước.

Xây dựng sự nghiệp độc lập, MONO nối dài thành tích với E.P ĐẸP - ra mắt tháng 11/2023

Thành công của album 22 và hit quốc dân Waiting For You đã giúp MONO bước đầu khẳng định tên tuổi cá nhân, được nhớ đến bằng chính sản phẩm của mình mà không bị “dán nhãn" bởi bất kì ai. Xây dựng sự nghiệp độc lập, MONO nối dài thành tích với E.P ĐẸP - ra mắt tháng 11/2023. Màn comeback đầu tiên của anh chàng những tưởng khó lòng thuyết phục công chúng vì sự bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhưng, không phụ lòng người nỗ lực, những thể nghiệm mới mẻ của MONO được đón nhận. Bằng chứng là ca khúc Em Xinh gây sốt diện rộng trên mạng xã hội, tạo nên trào lưu nhạc khoe visual, từng on top #2 trending YouTube và trụ hạng #3 trong nhiều tuần.

MONO - MV Em Xinh

Thành tích sau 2 tuần ra mắt của MV Em Xinh

Sau hơn 1 năm ra mắt, anh chàng đã được khán giả biết đến với tư cách nghệ sĩ MONO - tài năng thế hệ mới mà không bị che lấp bởi “cái bóng của người khổng lồ”. Ghi nhận những nỗ lực của MONO, WeChoice Awards 2023 gọi tên anh chàng ở 2 hạng mục đáng chú ý: Ca sĩ/ Rapper có hoạt động đột phá và E.P/ Album của năm cho E.P ĐẸP. MONO nằm trong top 5 của hạng mục Ca sĩ/ Rapper có hoạt động đột phá với 38 nghìn lượt bình chọn, chứng minh tên tuổi đáng gờm trong dàn nghệ sĩ góp mặt.