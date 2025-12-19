Hai ngôi sao Vbiz không giấu được tình yêu dành cho nhau

Tối 18/12, Party giới thiệu dự án âm nhạc cá nhân đầu tiên của WOKEUP được tổ chức và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Không chỉ gây tò mò bởi màn ra mắt chính thức EP debut của nam producer, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ và khách mời trong giới giải trí. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Orange - “nửa kia tin đồn” của WOKEUP khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Ngay khi nữ ca sĩ có mặt, cộng đồng mạng lập tức đổ dồn ánh nhìn, liên tục theo dõi và “soi” từng khoảnh khắc tương tác giữa hai người, từ ánh mắt, nụ cười cho đến những cử chỉ nhỏ nhưng đầy thân mật, làm dấy lên làn sóng bàn tán ngày càng sôi nổi về mối quan hệ của cặp đôi trên mạng xã hội.

WOKEUP và Orange liên tục có những tương tác được nhận xét là khá “lộ liễu”

Khoảnh khắc Orange bật cười rạng rỡ khi thấy WOKEUP bước vào (Ảnh: oreoday.xay_)

Đáng nói, xuyên suốt sự kiện, WOKEUP và Orange liên tục có những tương tác được nhận xét là khá “lộ liễu”, dường như không mấy che giấu tình cảm dành cho nhau. Trong lúc giao lưu cùng khách mời, khoảnh khắc Orange bật cười rạng rỡ khi thấy WOKEUP bước vào không gian sự kiện nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao, bởi sự tự nhiên và thân mật toát lên rõ ràng giữa cả hai.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận theo dõi cặp đôi không giấu được sự phấn khích, thậm chí “chắc nịch” về mối quan hệ đặc biệt giữa WOKEUP và Orange. Chưa dừng lại ở đó, mạng xã hội còn lan truyền không ít màn trình diễn Cháy Máy của cặp đội, khoảnh khắc WOKEUP đứng chơi DJ, trong khi Orange ở bên cạnh vừa hát vừa khuấy động bầu không khí trong buổi Party, cả hai phối hợp ăn ý như một cặp đôi quen thuộc trên sân khấu. Những hình ảnh này tiếp tục trở thành chất xúc tác khiến nghi vấn tình cảm của cả hai lan truyền mạnh mẽ hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Khoảnh khắc tương tác ăn ý giữa Orange - WOKEUP

Được biết, WOKEUP vừa chính thức trình làng EP debut mang tên WOKEUPAT4AM, đánh dấu cột mốc quan trọng khi anh bước ra ánh sáng với tư cách một nghệ sĩ độc lập. WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc) vốn không xa lạ với khán giả yêu nhạc trẻ khi từng để lại dấu ấn tại Rap Việt mùa 3 trong vai trò producer của đội Andree Right Hand, đồng thời đứng sau loạt bản hit đình đám kết hợp cùng tlinh, Wrxdie, AMEE, MCK, Low G… Với tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy cùng gu thẩm mỹ cá tính, anh được giới chuyên môn lẫn khán giả ưu ái gọi là “phù thủy âm nhạc” của thế hệ mới.

WOKEUP vừa chính thức trình làng EP debut mang tên WOKEUPAT4AM (Ảnh: WOKEUP)

Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ) là ca sĩ - nhạc sĩ Vpop được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 2018 sau thành công của ca khúc Người Lạ Ơi. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng sáng tác nổi bật, Orange nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng với những sản phẩm mang màu sắc tự sự, gần gũi với giới trẻ. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, giúp hình ảnh của cô đến gần hơn với khán giả. Dù từng trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, Orange vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc độc lập và cho thấy sự trở lại tích cực, ổn định trong thời gian gần đây.

Orange vừa tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Orange)

Trước đó không lâu, Orange cũng vừa tổ chức fan meeting đầu tiên mang tên ORANGE’S 1ST FAN MEETING - MY MUSEUM vào ngày 14/12 tại TP.HCM. Tại sự kiện, nữ ca sĩ gây chú ý khi úp mở về tin đồn hẹn hò với producer WOKEUP. Dù không trực tiếp xác nhận, những chia sẻ đầy ẩn ý của Orange cùng phần dẫn dắt từ MC vẫn đủ khiến người hâm mộ phấn khích và tiếp tục đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.

WOKEUP và Orange đang trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm và chú ý bậc nhất Vbiz. Dù cả hai chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng sự đồng hành tự nhiên, ăn ý từ âm nhạc đến đời thường, cùng việc không ít lần được các đồng nghiệp thân thiết “ngầm công khai”, vẫn đủ để người hâm mộ tin rằng giữa cặp chị em này tồn tại một mối gắn kết vượt trên mức đồng nghiệp.



