Tóc Tiên: Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành, cuộc tình với ai yêu đương cũng thành

Mới đây, video cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Tóc Tiên đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, trong bản cover này, Tóc Tiên đã “xin phép” Hương Tràm và nhạc sĩ để chỉnh lại lyrics: “Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành. Và cuộc tình với ai yêu đương cũng thành, rồi niềm đau cũng sẽ qua, muộn phiền cũng sẽ vơi, anh sẽ luôn luôn được yêu thương thật lòng như anh mơ”. Phiên bản mới của Tóc Tiên dịu dàng hơn nhiều so với bản gốc của Hương Tràm khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc thật lòng của người phụ nữ sau khi chia tay.

Video cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Tóc Tiên đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng (Video: Tóc Tiên)

So sánh với bản gốc của Hương Tràm, ca khúc mang sắc thái day dứt, dằn vặt và đau khổ trong tình yêu, thậm chí mong muốn người kia cũng phải trải qua cảm giác tương tự: “Nguyện cầu cho anh không mang điều lành. Và cuộc tình với ai, mong manh chẳng thành, rồi niềm đau sẽ đến nhanh, buồn phiền ghé đến anh. Anh sẽ không có được một ai thật lòng như anh muốn” thì phiên bản của Tóc Tiên lại chuyển hướng tinh thần hoàn toàn. Ca khúc trở nên dịu dàng và ấm áp hơn như một lời chúc phúc tới người cũ, đồng thời thể hiện trọn vẹn góc nhìn của người phụ nữ trưởng thành, biết buông bỏ và bao dung trong chuyện tình cảm.

Video sau khi đăng tải đã đạt hơn 234 nghìn lượt xem trên TikTok, kèm theo nhiều bình luận quan tâm từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Tóc Tiên, khen ngợi cách cô truyền tải cảm xúc thật qua giọng hát, đồng thời gửi lời chia sẻ và chúc cô sớm tìm lại bình yên trong cuộc sống.

Nhiều khán giả khen ngợi cách Tóc Tiên truyền tải cảm xúc thật qua giọng hát (Ảnh: Tóc Tiên)

Đáng chú ý, video ra mắt đúng thời điểm mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi không còn chung sống, ít tương tác trên mạng xã hội và nhiều tháng liền không nhắc về đối phương. Thậm chí, Tóc Tiên từng bị bắt gặp dọn ra nơi ở mới nhưng vẫn di chuyển bằng xe của Touliver, khiến khán giả càng tò mò về tình trạng hôn nhân của họ.

Cùng với đó, không ít lần, Tóc Tiên vô tình để lộ những hint về trạng thái hiện tại của bản thân, khiến khán giả thêm nghi ngờ về tính thực hư của những tin đồn. Nổi bật là việc nữ ca sĩ bất ngờ đăng loạt ảnh check-in bên trong nhà mới, hé lộ những góc riêng tư hiếm thấy của nơi ở hiện tại. Cô còn chia sẻ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ căn hộ trên cao, vừa bình yên vừa mang chút suy tư và cảm xúc lắng đọng. Trong khi đó, Touliver đăng clip vlog đời sống thường nhật, một mình chuẩn bị bữa sáng giữa không gian biệt thự rộng lớn, toát lên sự cô đơn và tách biệt. Những động thái này được nhiều người xem như bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai hiện “mỗi người một nơi”, tạo nên cảm giác vừa tiếc nuối vừa tò mò cho người hâm mộ.

Không ít lần, Tóc Tiên vô tình để lộ những hint về trạng thái hiện tại của bản thân (Ảnh: Tóc Tiên)

Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Cả hai bén duyên từ chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng năm 2015. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức về chung một nhà với hôn lễ bí mật tại Đà Lạt vào đầu năm 2020, có sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong showbiz. Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhận xét khá bình lặng, ít phô trương và hiếm khi chia sẻ công khai, điều này càng khiến công chúng ngưỡng mộ sự riêng tư và tinh tế trong cách họ gìn giữ tình cảm.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz

Cả hai đã ít cùng xuất hiện trên mạng xã hội

Những động thái gần đây của Tóc Tiên và Touliver, từ video cover của nữ ca sĩ đến những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, đã khiến khán giả không khỏi tò mò và dõi theo từng bước đi trong cuộc sống của cặp đôi. Từng nụ cười, ánh mắt hay cách cả hai sắp xếp cuộc sống riêng tư đều trở thành đề tài bàn tán, khiến người hâm mộ không chỉ quan tâm mà còn tinh ý nhận ra những chi tiết nhỏ phản ánh trạng thái hiện tại của mối quan hệ. Đồng thời, nhiều fan cũng bày tỏ sự tiếc nuối và quan tâm sâu sắc cho tình cảm vốn từng được nhiều người ngưỡng mộ.