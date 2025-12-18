2 tuần trước, TWICE đã đánh dấu cột mốc lịch sử suốt quãng thời gian hoạt động: lần đầu tiên đem tour thế giới tới Đài Loan (Trung Quốc). Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Tzuyu, thành viên gốc Đài, được trở về quê nhà biểu diễn tại quê nhà sau 10 năm.

2 đêm diễn ở Cao Hùng đã giúp TWICE tẩu tán toàn bộ vé concert, chào đón khoảng 180 nghìn khán giả. TWICE cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc Kpop đầu tiên sold-out tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng, với toàn bộ số ghế bao quanh 360 độ được lấp đầy. Tuy Chaeyoung vắng mặt do vấn đề sức khỏe, TWICE đã mang đến set diễn với loạt bản hit trải dài 10 năm sự nghiệp, cùng hòa chung bầu không khí xúc động và bùng nổ với ONCE.

2 đêm diễn ở Cao Hùng đã giúp TWICE tẩu tán toàn bộ vé concert, chào đón khoảng 180 nghìn khán giả

Được đón chào trong vòng tay người hâm mộ, Tzuyu đọc lá thư gửi tới cộng đồng ONCE đã chờ đợi cô và 8 chị em suốt 1 thập kỷ. Xuyên suốt 2 buổi concert, nữ idol được trông thấy luôn trong trạng thái tinh thần vui vẻ và phơi phới, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Nguồn năng lượng và tình cảm to lớn từ khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho Tzuyu và cả nhóm để có thể hoàn thành đêm diễn một cách trọn vẹn.

Chỉ mới đây, TWICE tiếp tục hành trình This Is For World Tour tại Băng , Thái Lan. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi và “nạp lại pin”, vườn bông nhà JYP đã thể hiện hết mình giữa xứ sở Chùa Vàng. Một trong những cô gái nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là Tzuyu. Nhưng khác với mọi lần, Tzuyu căng tràn sức sống, tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Đoạn video đang viral rần rần nhờ nguồn năng lượng và thần thái rạng rỡ hiếm thấy của Tzuyu

Cô nàng vốn là người ít bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, cộng thêm khả năng kiểm soát gương mặt không tốt nên netizen thường hay gán mác “người máy”, “đơ cứng” lên Tzuyu. Ấy thế mà, trước hàng chục nghìn fan Thái, Tzuyu nhảy cực nhiệt, miệng cười tươi hết cỡ - một điều rất hiếm thấy khi cô xuất hiện trên sân khấu.

Dễ thấy niềm đam mê trình diễn của nữ idol hiện ra cực rõ nét

Sự “lột xác” về thần thái của Tzuyu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Hàng loạt fancam tại concert ở Thái Lan được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ lẫn xúc động. Không ít netizen cho rằng đây là lần hiếm hoi họ thấy Tzuyu thực sự “thả lỏng” trên sân khấu, cười nhiều, tương tác tự nhiên và tận hưởng từng khoảnh khắc biểu diễn.

Bên cạnh đó, nhiều fan cũng nhìn nhận sự thay đổi này như kết quả của một hành trình dài. Sau 10 năm hoạt động, vượt qua áp lực dư luận, những định kiến và những giới hạn vô hình, Tzuyu giờ đây dường như đã tìm được sự cân bằng và tự tin hơn khi đứng trước khán giả. Việc được trở về quê nhà biểu diễn, nhận trọn tình cảm của ONCE châu Á có thể chính là liều thuốc tinh thần giúp nữ idol cởi bỏ lớp vỏ dè dặt từng gắn bó với mình suốt nhiều năm.