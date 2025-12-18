Sau khi công bố line-up đầu tiên gồm 10 cái tên đại diện cho tinh thần trẻ trung, sáng tạo và không ngừng làm mới mình của thế hệ nghệ sĩ hiện tại sẽ góp mặt tại đêm Gala, WeYoung tiếp tục “thả xích” dàn sao thứ hai với 10 gương mặt đình đám không kém, hứa hẹn tạo nên bức tranh sân khấu sôi động và giàu màu sắc biểu diễn. Danh sách nghệ sĩ lần này cho thấy sự giao thoa thú vị giữa những giọng ca đã có dấu ấn riêng, các nghệ sĩ trình diễn sở hữu kỹ năng sân khấu nổi bật và loạt gương mặt trẻ đang trên đà bứt tốc, đúng tinh thần mà WeYoung theo đuổi.

Ở tâm điểm chú ý là hai cái tên quen mặt với khán giả trẻ: Bảo Anh và (S)TRONG. Một bên là “Em Xinh” sở hữu sức hút ổn định cùng phong độ trình diễn được khẳng định qua nhiều sân khấu lớn, bên còn lại là “Anh Tài” được ví như cỗ máy nhảy với năng lượng bùng nổ, kỹ năng làm chủ sân khấu và cá tính biểu diễn rõ nét. Sự xuất hiện của bộ đôi này được kỳ vọng sẽ nâng nhiệt Gala, mang đến những phần trình diễn đậm chất giải trí và khó rời mắt.

Mảng hip-hop/rap tại Gala WeYoung 2025 cũng ghi dấu ấn với GDUCKY và Nhật Hoàng - hai đại diện cho tinh thần trẻ, dám thử nghiệm và không ngại làm mới màu sắc âm nhạc. Song song, nhóm nghệ sĩ theo đuổi hướng đi giàu chiều sâu và cá tính như GiGi Hương Giang và marzuz hứa hẹn mang đến những khoảng lặng cần thiết, tạo nhịp cân bằng cho tổng thể sân khấu vốn sôi động.

Bên cạnh những cái tên nổi bật kể trên, line-up còn có sự góp mặt của Minh Đinh, Đặng Vĩnh Thịnh, RIO và Ninh Dương Story - những mảnh ghép trẻ trung, năng động, đại diện cho nhiều hướng tiếp cận khác nhau trong âm nhạc và biểu diễn. Sự đa dạng này khiến Gala WeYoung 2025 trở thành điểm hẹn khó bỏ lỡ với khán giả yêu thích sự bất ngờ.

Line-up Gala WeYoung 2025:

Tất cả những cái tên trong line-up thứ hai đều được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên các tiết mục đáng mong chờ tại Gala WeYoung 2025. Những ẩn số về cách dàn dựng, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ hay khoảnh khắc bùng nổ nào sẽ xảy ra vẫn đang được giữ kín, chờ đến đêm Gala để chính thức “mở khóa”.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

