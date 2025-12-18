Thời gian này, Mai Tài Phến trở thành cái tên hot khi được Mỹ Tâm nhắc thẳng trong concert 40 nghìn người ở sân vận động Mỹ Đình. Ngay sau đó, Mai Tài Phến công bố đảm nhận vị trí đạo diễn dự án điện ảnh Tài - do chính Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Trên bài đăng công bố dự án, Mỹ Tâm gọi Mai Tài Phến với danh xưng “người bạn” khiến fan đứng ngồi không yên. Hành trình từ diễn viên trẻ thành đạo diễn của Mai Tài Phến gây chú ý. Trong đó, MV Em Gái Mưa là cột mốc đưa cái tên Mai Tài Phến đến với khán giả đang được "đào" lại cực hot trên MXH.

Mỹ Tâm gọi Mai Tài Phến là "bạn" (ảnh: cap màn hình)

Một bài đăng trên Threads điểm lại ký ức về ca khúc này hiện thu về hơn nửa triệu lượt xem, kèm theo nhận định rằng Em Gái Mưa từng có sức ảnh hưởng đủ lớn để tạo ra một cụm từ mới trong đời sống ngôn ngữ. Sau nhiều năm, hình ảnh thầy giáo thực tập dưới mưa do Mai Tài Phến thủ vai vẫn được nhắc lại như một biểu tượng khó quên của Vpop. Đến nay, MV đã vượt mốc 160 triệu lượt xem, trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Hương Tràm.

(Ảnh: cap màn hình)

Ra mắt vào tháng 9/2017, Em Gái Mưa nhanh chóng tạo nên hiệu ứng hiếm thấy. Ca khúc liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc số, lập kỷ lục về số tuần giữ vị trí quán quân các BXH âm nhạc nội địa. Trên YouTube, MV đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành, con số được xem là “khủng” nếu đặt trong bối cảnh thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ.

MV Em gái mưa - Hương Tràm

Thành công về mặt thành tích đi kèm với sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Em Gái Mưa mang về cho Hương Tràm loạt giải thưởng cuối năm, đồng thời củng cố hình ảnh “công chúa ballad” của cô sau danh hiệu quán quân The Voice. Không chỉ là một bản hit lớn, ca khúc còn đánh dấu giai đoạn thăng hoa trong cách lựa chọn bài hát và xử lý cảm xúc của nữ ca sĩ.

Sức ảnh hưởng của Em Gái Mưa vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc khi cụm từ “em gái mưa” nhanh chóng được sử dụng rộng rãi để gọi tên những mối quan hệ mập mờ, “trên tình bạn dưới tình yêu”. Từ một câu chuyện trong MV, khái niệm này trở thành phần quen thuộc trong đời sống giao tiếp của giới trẻ. Thành công của sản phẩm cũng mở ra trào lưu thực hiện MV theo phong cách phim ngắn, kể câu chuyện có mở - thắt - kết, với bối cảnh học đường mang màu sắc hoài niệm những năm 2000.

Mai Tài Phến gây sốt ngay từ cảnh đầu xuất hiện trong MV Em Gái Mưa

Cụm từ "em gái mưa" trở thành hiện tượng, đến nay vẫn còn hot với giới trẻ

Hình ảnh thầy giáo thực tập và cô học sinh dưới mưa nhanh chóng trở thành chất liệu cho hàng loạt bản parody, trong đó nổi bật là phiên bản của Huỳnh Lập, góp phần kéo dài độ phủ sóng của ca khúc. Hiệu ứng lớn đến mức Em Gái Mưa sau đó còn được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2018, cho thấy sức sống bền bỉ của câu chuyện từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Bên cạnh âm nhạc, mối quan hệ giữa Hương Tràm và Mai Tài Phến cũng là yếu tố khiến khán giả quan tâm. Sự hợp tác trong MV mang lại “phản ứng hóa học” rõ rệt, đủ để công chúng tích cực “đẩy thuyền”. Sau khi sản phẩm ra mắt, cả hai thừa nhận từng có thời gian ngắn tìm hiểu và hẹn hò ngoài đời. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài khoảng một tháng trước khi cả hai quyết định dừng lại, lựa chọn giữ vai trò bạn bè và đồng nghiệp.

Hậu Em Gái Mưa, Hương Tràm và Mai Tài Phến thừa nhận có hẹn hò chớp nhoáng (Ảnh: Internet)

Điều đáng chú ý là sau khi chia tay, Hương Tràm và Mai Tài Phến vẫn giữ cách ứng xử văn minh. Nam diễn viên từng xuất hiện hỗ trợ trong liveshow của Hương Tràm, còn nữ ca sĩ nhiều lần dành lời trân trọng khi nhắc đến anh. Trong bối cảnh không ít câu chuyện “hậu hợp tác” của showbiz Việt kết thúc bằng ồn ào, mối quan hệ này được xem là một ví dụ hiếm hoi cho cách đồng hành rồi tách ra nhẹ nhàng, không để lại dư âm tiêu cực.

Nhiều năm sau Em Gái Mưa, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng. Từ một “thầy giáo mưa” từng gây sốt mạng xã hội đến bước chuyển mới trong điện ảnh, Mai Tài Phến vẫn là cái tên gợi nhiều tò mò mỗi khi được nhắc lại. Và Em Gái Mưa, sau gần một thập kỷ, vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức Vpop - không chỉ vì giai điệu buồn quen thuộc, mà bởi nó từng là hiện tượng đủ sức định hình cả một khái niệm văn hóa đại chúng.