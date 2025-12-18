Tối 17/12, Đức Phúc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp chung với Phạm Minh Chính. Khoảnh khắc nam ca sĩ được Thủ tướng bắt tay, hỏi thăm và chúc mừng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ bởi ý nghĩa trang trọng của sự kiện mà còn vì một chi tiết đời thường tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp hiếm thấy.

Đức Phúc chia sẻ hình ảnh được Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chúc mừng

Trên trang cá nhân, Đức Phúc bày tỏ niềm xúc động bằng những dòng chia sẻ chân thành: “Một lần nữa con Đức Phúc rất vui và vinh dự khi được gặp Bác Thủ Tướng và vô cùng hạnh phúc khi còn được nghe bác hỏi thăm, chúc mừng sau lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần XI.” Lời lẽ giản dị nhưng đầy tự hào của nam ca sĩ nhận được hàng nghìn lượt tương tác, phần lớn đều cho rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ, không chỉ với cá nhân Đức Phúc mà còn với một nghệ sĩ trẻ đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp.

Bên cạnh sự trang trọng của cuộc gặp, trang phục đời thường của Đức Phúc trong bức ảnh cũng trở thành chủ đề bàn luận. Trước nhiều ý kiến, nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Chỉ tiếc là sau khi nhận giải và trình diễn xong thì Phúc đã thay đồ luôn trong hậu trường để ra về nên khi chuẩn bị ra về thì bất ngờ được gặp Bác trong hậu trường nên trang phục của Phúc hơi có phần thoải mái và chưa được trang trọng. Phúc vô cùng tiếc vì điều đó ạ.” Cách giải thích thẳng thắn của Đức Phúc khiến nhiều khán giả càng thêm cảm tình. Không ít ý kiến cho rằng chính sự giản dị ấy lại khiến bức ảnh mang màu sắc gần gũi, thể hiện sự chân thành.

Trang phục sự kiện trước đó của Đức Phúc là tà áo dài truyền thống

Cuộc gặp gỡ đặc biệt này diễn ra trong bối cảnh Đức Phúc vừa trải qua giai đoạn hoạt động dày đặc cuối năm. Chỉ trong vòng một tuần, anh liên tiếp được xướng tên ở nhiều giải thưởng uy tín, nổi bật là Giải thưởng Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại tại Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần XI, cùng danh hiệu Ca sĩ tạo truyền cảm hứng - Sứ giả truyền cảm hứng do Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành trao tặng. Những ghi nhận này được xem là dấu mốc khép lại một năm 2025 “đại thắng” của Đức Phúc, khi nỗ lực nghệ thuật và sức ảnh hưởng xã hội đều được nhìn nhận rõ ràng.

Chỉ trong vòng một tuần, Đức Phúc được danh hiệu Ca sĩ tạo truyền cảm hứng - Sứ giả truyền cảm hứng do Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành trao tặng

Giải thưởng Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại tại Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần XI

Hành trình ấy bắt đầu từ một bước ngoặt định mệnh vào năm 2015. Khi tham gia The Voice, Đức Phúc trở thành Quán quân dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Dù sở hữu giọng hát nội lực và cảm xúc, anh từng đối mặt với không ít định kiến về ngoại hình trong những ngày đầu bước chân vào showbiz. Chính giai đoạn này đã rèn giũa cho Đức Phúc bản lĩnh nghề nghiệp và cho anh sự hậu thuẫn tinh thần quan trọng từ người thầy của mình.

Đức Phúc là học trò thành công nhất của Mỹ Tâm

Từ năm 2017 đến 2024, quyết định thay đổi diện mạo mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Đức Phúc. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt thống trị dòng nhạc ballad với loạt bản hit được công chúng đón nhận rộng rãi như Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ, Ngày đầu tiên hay Em đồng ý (I Do). Không chỉ thành công về mặt âm nhạc, Đức Phúc còn ghi điểm nhờ hình ảnh gần gũi, hài hước trong các chương trình giải trí, tiêu biểu là Anh Trai Say Hi năm 2024, giúp anh mở rộng tệp khán giả và khẳng định sức hút bền bỉ.

Đỉnh cao sự nghiệp của Đức Phúc được đánh dấu vào tháng 9/2025, khi anh tạo nên cột mốc lịch sử cho âm nhạc Việt Nam tại Intervision tổ chức ở Moscow, Nga

Đỉnh cao sự nghiệp của Đức Phúc được đánh dấu vào tháng 9/2025, khi anh tạo nên cột mốc lịch sử cho âm nhạc Việt Nam tại Intervision tổ chức ở Moscow, Nga. Với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam, Đức Phúc đã chinh phục ban giám khảo quốc tế. Số điểm áp đảo 422 giúp anh vượt qua 22 đối thủ để giành ngôi Quán quân cùng giải thưởng trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Chiến thắng này không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn mang ý nghĩa quảng bá văn hóa Việt Nam, khi âm nhạc đương đại được kết hợp hài hòa với chất liệu dân gian.

Đức Phúc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được tuyên dương là gương “Thanh niên sống đẹp”

Năm 2025 cũng ghi nhận sự chuyển mình rõ nét của Đức Phúc trong vai trò một nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội. Ngay sau khi đăng quang Intervision, anh đã trích 1 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10. Cùng năm, Đức Phúc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được tuyên dương là gương “Thanh niên sống đẹp” - sự ghi nhận cho những đóng góp vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu.

Hành trình của Đức Phúc là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì, nỗ lực và lựa chọn đi đường dài với nghề

Từ chàng trai rụt rè bước ra từ cuộc thi âm nhạc cho đến hình ảnh nam ca sĩ được Thủ tướng bắt tay chúc mừng, hành trình của Đức Phúc là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì, nỗ lực và lựa chọn đi đường dài với nghề. Chi tiết trang phục đời thường trong bức ảnh gây sốt có thể chỉ là khoảnh khắc ngẫu nhiên, nhưng chính sự chân thành và giản dị ấy lại phản ánh rõ con người Đức Phúc, một nghệ sĩ trưởng thành, vững vàng và ngày càng nhận được sự trân trọng từ công chúng lẫn xã hội.

Ảnh: Facebook nhân vật