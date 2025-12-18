Mới đây, album kỷ niệm tour châu Á Xuyên Qua Bốn Mùa Đến Gặp Em của Lộc Hàm chính thức mở bán trước và nhanh chóng ghi nhận doanh số cao. Chỉ trong 1 phút đầu tiên, tính riêng trên nền tảng QQ Music, doanh thu đã vượt 15 triệu NDT (khoảng 56 tỷ đồng), đạt chứng nhận “Đĩa Kim Cương Vàng”. Sau 90 phút, doanh thu trên toàn nền tảng vượt 30 triệu NDT, tương đương xấp xỉ 112 tỷ đồng, mở khóa chứng nhận “Đĩa Sử Thi”.

Đáng chú ý, quá trình mở bán không ghi nhận hoạt động kêu gọi hay thúc đẩy doanh số từ phía nghệ sĩ. Người hâm mộ cũng không tổ chức gây quỹ tập trung, doanh thu chủ yếu đến từ lực mua lẻ tự phát. Đây là điểm khiến màn mở bán lần này nhận được nhiều sự chú ý trên các diễn đàn âm nhạc Trung Quốc.

Thành tích bán album của Lộc Hàm gây kinh ngạc

Trước đó, sự nghiệp của nam ca sĩ trải qua giai đoạn nhiều biến động. Cuối năm 2024, Lộc Hàm vướng ồn ào livestream với hình ảnh bị cho là thiếu kiểm soát, dẫn đến việc tài khoản bị hạn chế tương tác trên một số nền tảng mạng xã hội như Weibo và Douyin trong thời gian nhất định. Cùng lúc, thông tin về việc một số nhãn hàng và ấn phẩm truyền thông tạm dừng hợp tác khiến dư luận đặt câu hỏi về tình trạng hoạt động của Lộc Hàm.

Livestream ồn ào khiến Lộc Hàm bị cấm sóng

Mối quan hệ với Quan Hiểu Đồng cũng bị đồn đoán

Sự cố livestream trong trạng thái bị cho là say rượu, mất kiểm soát, kéo theo những hình ảnh phản cảm đã khiến anh bị hạn chế tương tác trên các nền tảng như Weibo và Douyin trong nhiều tháng. Cùng lúc, việc một số nhãn hàng và tạp chí tạm dừng hợp tác làm dấy lên nghi vấn “phong sát ngầm”, đẩy anh vào tâm điểm của những lời mỉa mai kiểu “thần tượng già”, “hết thời”.

Không chỉ hình ảnh công chúng bị ảnh hưởng, ngoại hình của Lộc Hàm ở một số thời điểm cũng trở thành đề tài bàn tán. Những khoảnh khắc mệt mỏi, phát tướng bị ghi lại và lan truyền càng khiến câu chuyện “hào quang đã qua” được nhắc đến nhiều hơn. Với một nghệ sĩ từng được xem là biểu tượng nhan sắc và lưu lượng, cú trượt này rõ ràng không hề nhẹ.

Chuyến lưu diễn của Lộc Hàm luôn cháy vé

Sang năm 2025, Lộc Hàm quay lại với các hoạt động âm nhạc, nổi bật là tour diễn châu Á LUHAN ASIA TOUR “SEASON 4” . Chuyến lưu diễn đi qua nhiều thành phố lớn như Thượng Hải, Nam Kinh, Singapore và có đêm diễn tại Hong Kong, Truong Quốc. Một số buổi diễn phải điều chỉnh lịch vì lý do sức khỏe, ban tổ chức sau đó công bố phương án hoàn tiền cho khán giả chịu ảnh hưởng. Bên cạnh âm nhạc, đời sống cá nhân của anh vẫn thu hút sự quan tâm. Mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Quan Hiểu Đồng thỉnh thoảng xuất hiện tin đồn nhưng chưa có xác nhận chính thức từ hai phía. Gần đây, anh cũng thoải mái hơn khi nhắc đến giai đoạn hoạt động cùng EXO hay nghe lại các ca khúc cũ trên livestream.

Visual tuổi 30 của Lộc Hàm

Nam ca sĩ lấy lại phong độ

Lộc Hàm (Luhan) sinh ngày 20/4/1990, quê quán tại quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh chính thức ra mắt ngày 8/4/2012 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam EXO và nhóm nhỏ EXO-M, trực thuộc công ty quản lý SM Entertainment. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, anh đảm nhận vai trò hát chính và nhảy dẫn. Đến tháng 10/2014, Lộc Hàm rời EXO để phát triển sự nghiệp solo tại Trung Quốc. Sau đó, Lộc Hàm nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ “Tứ đại lưu lượng” đời đầu của C-biz, sở hữu lượng người hâm mộ lớn và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường giải trí Hoa ngữ.

Sau nhiều biến cố, việc album kỷ niệm tour đạt doanh thu cao trong thời gian ngắn được xem là dấu mốc mới trong chuỗi hoạt động gần đây của nam ca sĩ, cho thấy sức mua khủng, chuẩn đẳng cấp "đỉnh lưu" của người hâm mộ Lộc Hàm dù anh không xuất hiện dày đặc trên truyền thông như giai đoạn trước.