“Phù thủy” WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng với EP đầu tay

Sau nhiều năm đứng sau hàng loạt bản hit triệu lượt nghe, nhà sản xuất âm nhạc WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng với tư cách nghệ sĩ độc lập khi trình làng EP debut mang tên WOKEUPAT4AM. Dự án không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam producer Gen Z, mà còn cho thấy một bước chuyển mình mạnh mẽ: từ người “phù phép” cho âm nhạc của người khác sang làm chủ hoàn toàn thế giới nghệ thuật của riêng mình.

WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc) là cái tên không xa lạ với khán giả yêu nhạc trẻ. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét tại Rap Việt mùa 3 trong vai trò producer của đội Andree Right Hand, đồng thời đứng sau nhiều bản hit đình đám kết hợp cùng tlinh, Wrxdie, AMEE, MCK, Low G… Với tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy và gu thẩm mỹ cá tính, WOKEUP được giới chuyên môn lẫn khán giả ưu ái gọi là “phù thủy âm nhạc” của thế hệ mới.

EP WOKEUPAT4AM được xem là tuyên ngôn nghệ thuật rõ ràng nhất của WOKEUP từ trước đến nay. Tên gọi của dự án gợi nhắc đến nghệ danh đầu tiên của anh, đồng thời mang hàm ý về khoảnh khắc thức tỉnh – thời điểm 4 giờ sáng, khi cảm xúc và năng lượng sáng tạo đạt đến trạng thái mãnh liệt nhất. Thay vì tiếp tục đứng sau hậu trường, lần này WOKEUP trực tiếp xuất hiện, kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc và hình ảnh, với một sản phẩm được đầu tư công phu, chỉn chu ở mọi khâu.

Không phải tập hợp các ca khúc rời rạc, WOKEUPAT4AM được biên tập như một hành trình cảm xúc liền mạch. EP gồm 7 track, trong đó có 4 ca khúc chính đại diện cho những màu sắc âm nhạc khác nhau, xen kẽ là 3 bản interlude đóng vai trò dẫn dắt, tạo nhịp chuyển mượt mà cho toàn bộ trải nghiệm nghe.

Hành trình mở đầu bằng Dậy Đi Nhóo, bản pop pha UK Garage mang không khí vui nhộn với sự góp giọng của Phương Ly và TRID MINH. Ca khúc tái hiện màn đối đáp dễ thương xoay quanh câu chuyện chàng trai ngủ quên để người yêu chờ đợi, với hình ảnh Phương Ly hóa thân thành cô bạn gái nhõng nhẽo, đáng yêu. Ngay sau đó, interlude “báo thức” vang lên như một cú chạm hài hước, đúng tinh thần “đánh thức” thính giác người nghe.

Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy sang gam màu khác với Cháy Máy, nơi ORANGE có màn lột xác ấn tượng trong hình ảnh cô nàng đỏng đảnh, cuốn vào trò chơi đuổi bắt tình yêu trên nền hip-hop Y2K thời thượng. WOKEUP lựa chọn cách xây dựng bản phối tiết chế nhưng lạ tai, tạo không gian để giọng hát đặc trưng của ORANGE nổi bật. Interlude 444 xuất hiện ngay sau đó như một tín hiệu cảnh báo, với beat mạnh và âm thanh dồn dập, báo hiệu cao trào sắp đến.

Điểm nhấn lớn nhất của EP nằm ở track thứ năm Quá Khứ Kia Của Anh – một cú “lật bài” thú vị khi WOKEUP quyết định làm mới bản hit Where U At từng gắn liền với Andree Right Hand và JC Hưng. Giai điệu quen thuộc được khoác lên lớp áo hip-hop drill gai góc, hiện đại, quy tụ dàn rapper đình đám gồm Andree Right Hand, RHYDER, CoolKid và Young Ban. Đặc biệt, Andree trở lại với một verse rap hoàn toàn mới, vừa mang tính hoài niệm, vừa kể tiếp câu chuyện tình yêu dang dở bằng tinh thần đương đại. Sau cao trào bùng nổ, interlude imissyou đóng vai trò hạ nhiệt, dẫn dắt cảm xúc khán giả bước vào nốt trầm cuối cùng.

EP khép lại bằng 100 Cuộc Gọi Nhỡ, bản tình ca R&B đầy day dứt với sự góp giọng của GREY D, VSTRA và Parys. Những tầng thanh âm được sắp đặt chồng lớp, tạo nên bầu không khí u tối, ám ảnh, nơi nỗi buồn và sự tiếc nuối của một mối tình chưa lành vang lên qua những câu hát da diết, khắc khoải.

Nhìn vào tracklist, dễ nhận thấy WOKEUPAT4AM quy tụ dàn khách mời đông đảo, từ Andree Right Hand, Phương Ly, ORANGE, RHYDER đến GREY D. Tuy nhiên, đây không chỉ là màn “khoe đội hình” mà là sự cộng hưởng giữa những nghệ sĩ có sự thấu hiểu và gắn bó ngoài đời thực. Chính điều đó giúp mỗi màn kết hợp đều giữ được cá tính riêng, đồng thời hòa quyện trọn vẹn vào thế giới âm nhạc mà WOKEUP xây dựng.

Bên cạnh phần nghe, dự án còn được hoàn thiện bằng các performance video được đầu tư kỹ lưỡng, góp phần nối liền trải nghiệm âm thanh và hình ảnh. Chia sẻ về đứa con tinh thần, WOKEUP cho biết việc đưa màu sắc của những người anh em thân thiết vào thế giới âm nhạc cá nhân không phải là áp lực, mà là sự tận hưởng. Với anh, WOKEUPAT4AM là bức tranh đầy đủ và rõ nét nhất để gửi đến khán giả một màu sắc âm nhạc rất riêng – rất “4 giờ sáng”.

EP WOKEUPAT4AM đã chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube của WOKEUP vào lúc 20h ngày 17/12/2025.

