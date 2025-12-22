Mỹ nam đẹp như tiên tử xé truyện bước ra, chẳng trách mới nổi tiếng mà đã hot cỡ này!

Mới đây, Tử Du đã ghi dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp khi lần đầu tổ chức concert cá nhân tại Công viên Thể thao Olympic Trẻ Nam Kinh, thu hút hơn 36.000 khán giả trong hai đêm diễn liên tiếp. Toàn bộ khán đài được lấp kín, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của nam ca sĩ trẻ trên thị trường âm nhạc. Concert không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi mức độ đầu tư chỉn chu về sân khấu, ánh sáng và âm thanh, mang đến một không gian biểu diễn giàu cảm xúc và trọn vẹn cho người xem.

Tử Du lần đầu tổ chức concert cá nhân tại Nam Kinh

Đặc biệt, tạo hình của Tử Du trong đêm concert nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc xanh nổi bật, tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt sáng cùng tổng thể visual trong trẻo nhưng vẫn đầy cuốn hút, được ví như “hoàng tử bé” bước ra từ truyện cổ tích. Gam màu xanh hòa quyện cùng biển lightstick của người hâm mộ phủ kín khán đài, tạo nên khung cảnh vừa mãn nhãn vừa giàu cảm xúc.

Tạo hình của Tử Du trong đêm concert nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ (ảnh: Weibo):

Trên sân khấu, Tử Du cho thấy thần thái ngày càng chín muồi khi linh hoạt chuyển đổi giữa những tiết mục sôi động và các khoảnh khắc lắng đọng, thể hiện rõ sự tiến bộ về bản lĩnh biểu diễn. Sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, khí chất tự tin và khả năng làm chủ sân khấu đã giúp anh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, với hàng loạt hình ảnh và video được chia sẻ rộng rãi sau đêm diễn.

Tử Du cho thấy thần thái ngày càng chín muồi trong concert đầu tay (ảnh: Weibo)

Tử Du (Ziyu - tên thật Trịnh Bằng, sinh ngày 06/07/2002) là nghệ sĩ trẻ thế hệ hậu 00s của làng giải trí Trung Quốc, hoạt động song song trong âm nhạc và diễn xuất. Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý khi tham gia các chương trình tuyển chọn idol như We Are Young (2020) và Youth With You 3 (2021), qua đó giúp tên tuổi lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả trẻ. Năm 2021, Tử Du chính thức debut cùng nhóm nhạc nam Quang Hợp Thiếu Niên, trước khi tách ra hoạt động solo và từng bước xây dựng con đường âm nhạc cá nhân. Song song với việc phát hành sản phẩm riêng, nam ca sĩ liên tục góp mặt tại các festival âm nhạc trên khắp Trung Quốc, rèn luyện khả năng hát live và kết nối trực tiếp với khán giả.

Tử Du là nghệ sĩ trẻ thế hệ hậu 00s, hoạt động song song trong âm nhạc và diễn xuất (ảnh: Weibo)

Bên cạnh ca hát, Tử Du còn lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn khi đảm nhận vai chính Ngô Sở Vị trong web drama Nghịch Ái - Revenged Love (2025), tác phẩm thu hút sự quan tâm lớn của khán giả Gen Z và giúp tên tuổi nam thần tượng bứt phá trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, Tử Du từng có vai phụ trong My Lady General (2023) cùng một số dự án truyền hình khác.

Trong gần một năm trở lại đây, Tử Du liên tục xuất hiện tại hàng loạt festival âm nhạc lớn, từng bước mở rộng “đất diễn” của mình trên sân khấu. Thời lượng biểu diễn cũng tăng dần theo thời gian, từ những set diễn ngắn ban đầu, lên 40-50 phút, rồi chạm mốc 1 tiếng, trước khi nam ca sĩ chính thức chinh phục concert solo đầu tiên kéo dài trọn vẹn 2 tiếng. Hành trình ấy không chỉ phản ánh sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng và bản lĩnh sân khấu, mà còn cho thấy Tử Du đang từng bước khẳng định vị trí của mình như một trong những gương mặt Gen Z nổi bật, giàu tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ.