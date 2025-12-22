Vạn vật đều “đổ rạp” trước SOOBIN, đứng cạnh ai người đó mất thăng bằng

Ngày 20/12, đại nhạc hội Y-CONCERT đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Chương trình gây chú ý khi lần đầu tiên quy tụ hơn 55 nghệ sĩ đến từ Vũ trụ Anh Tài - Chị Đẹp - Tân Binh, cùng đứng chung sân khấu trong một đêm nhạc hoành tráng. Kéo dài 10 tiếng từ 14h - 0h, Y-CONCERT thu hút đông đảo người hâm mộ tới chung vui và "cháy" hết mình.

Một trong những gương mặt được đón chờ nhất - SOOBIN - đã có sân khấu kết hợp với dàn học trò Tân Binh Thăng Cấp của mình. Mở màn với Người Việt, nam ca sĩ và các Tân Binh khuấy động không gian concert, hâm nóng bầu không khí bằng những verse rap mạnh mẽ, vũ đạo bùng nổ và khả năng hát live ổn định.

SOOBIN và Tân Binh Thăng Cấp có set diễn kết hợp siêu cháy tại Y-CONCERT

Sang đến ca khúc thứ 2, thầy trò SOOBIN thôi một làn gió mới vào Đã Đến Lúc, tạo nên một bản phối lạ lẫm nhưng bắt tay vô cùng. Giọng ca Dancing In The Dark chơi lớn khi mang cả cây đàn keytar thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Trong lúc đó, Lâm Anh từ bên trái sân khấu chạy đến để đỡ hộ SOOBIN chiếc đàn thì không may trượt chân, ngã bịch xuống đất. Dù vậy, anh chàng nhanh chóng đứng dậy và hỗ trợ SOOBIN hoàn thành màn trình diễn.

Lâm Anh từ bên trái sân khấu chạy đến để đỡ hộ SOOBIN chiếc đàn thì không may trượt chân, ngã bịch xuống đất

Khoảnh khắc này khiến dân tình liên tưởng đến một tình huống y hệt tại đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-8 ở TP.HCM. Ca khúc Những Kẻ Mộng Mơ vang lên bởi Liên Minh Tinh Tú gồm NSND Tự Long, Tiến Luật, Tuấn Hưng, SOOBIN, Quốc Thiên và RHYMASTIC. Đúng như thủ tục, công chúa của SOOBIN xé toạc chiếc hộp giữ cô bên trong, chạy tới hoàng tử đời mình.

Trong lúc theo đuổi "tiếng gọi tình yêu", công chúa bất ngờ ngã oạch xuống sân khấu khiến toàn bộ khán giả không khỏi hoảng hốt. Đến SOOBIN cũng phải bất ngờ nhưng anh chàng đã lấy lại bình tĩnh sau 1-2 giây. Nam ca sĩ nhanh chóng ôm cô gái vào lòng, tay vỗ vai an ủi. Cả 2 đỡ nhau dậy rồi trao nhau cái ôm ấm áp. Không khó để nhận nàng thơ của SOOBIN lộ sự bối rối và ngại ngùng, cô giấu đi vẻ xấu hổ. May mắn là SOOBIN dành cho công chúa nụ cười thân thiện, giúp cô thoải mái hơn sau sự cố.

Công chúa bất ngờ trượt ngã khi chạy tới bên SOOBIN

Từ pha ngã "bịch" của Lâm Anh tại Y-CONCERT đến cú trượt chân của nàng công chúa trong màn trình diễn Những Kẻ Mộng Mơ ở concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trước đó, netizen nhanh chóng xâu chuỗi và tạo nên loạt meme dở khóc dở cười. SOOBIN bị trêu vui là "nhân vật có khả năng khiến vạn vật đều đổ rạp", đứng cạnh ai là người đó… dễ mất thăng bằng. Không ít bình luận hài hước như: "Đẹp trai quá nên lực hút mạnh", "Đứng gần SOOBIN là phải giữ chắc đôi chân", hay "Không phải sân khấu trơn đâu, tại SOOBIN quá cuốn".