Sau nhiều ngày khiến khán giả đứng ngồi không yên, HOZO CITY TẾT FEST 2025 chính thức công bố dàn line-up cho 3 đêm đại nhạc hội quy mô lớn, đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất dịp cuối năm.

Đáng chú ý, bữa tiệc âm nhạc năm nay được xây dựng như một hành trình trải nghiệm liền mạch, mỗi đêm là một “mê cung” cảm xúc riêng. Với cách tiếp cận sáng tạo, HOZO CITY TẾT FEST 2025 mang đến 3 đêm tại không gian MêBEAT Stage hoành tráng, được thiết kế theo ba chủ đề khác biệt. Từ giao thoa di sản, hội nhập quốc tế đến đêm Countdown bùng nổ hứa hẹn khiến hàng chục nghìn khán giả có những đêm “không ngủ”.

Sân khấu MêBEAT Stage hoành tráng tại HOZO CITY TẾT FEST 2025 được đầu tư với hệ thống âm thanh, ánh sáng dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế

Đêm MAZE-ING VIỆT NAM: Di sản Việt được “khoác áo mới”

Mở màn HOZO CITY TẾT FEST 2025 là MAZE-ING VIỆT NAM được diễn ra vào tối ngày 27/12 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Đây là đêm nhạc tôn vinh bản sắc Việt trong diện mạo mới với những chất liệu truyền thống được “khoác áo mới” bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc đầu tiên là sự kết hợp giữa những tên tuổi đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc khác nhau như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy, DTAP, ANTRANSAX, TOS. Đêm diễn được dẫn dắt bởi MC Tùng Leo. Từ dân gian đương đại, Pop, R&B,... MAZE-ING VIỆT NAM được xem là đêm diễn mang nhiều lát cắt văn hóa tạo nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả.

MAZE BY THẾ GIỚI: Một đêm nhạc mang tinh thần vừa thế giới, vừa quốc nội mà cũng vừa quốc tế

Sau MAZE-ING Việt Nam, MAZE BY THẾ GIỚI đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc đẳng cấp với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Cụ thể tại đêm nhạc ngày 28/12, dàn line-up của đêm diễn quy tụ SOOBIN, nhóm nhạc MAYDAYs, cùng các nghệ sĩ quốc tế như KUMBIA BORUKA, DADADA, HYANG, WIM, CALEB KUNLE. Từ pop, world music đến những thể nghiệm âm thanh hiện đại, MAZE BY THẾ GIỚI chắc chắn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao mà khán giả sẽ không thể quên.

CiTY-MAZE-ING: Mỹ Tâm, Đức Phúc, Suboi, Vũ Cát Tường,... cùng khán giả đếm ngược khoảnh khắc giao thừa

Khép lại hành trình âm nhạc là COUNTDOWN NIGHT - CITY-MAZE-ING, đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc - ánh sáng - công nghệ cùng khoảnh khắc chuyển giao năm mới đầy cảm xúc tại HOZO CITY TẾT FEST 2025.

Dàn line-up đêm Countdown quy tụ loạt nghệ sĩ hàng đầu Vpop như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Suboi, Vũ Cát Tường, RHYDER, Hoàng Dũng, Lil’Wuyn, Pháp Kiều, Trance Effect cùng DJ Louis 8ightz, MC Hype Chồn và MC Quang Huy.

Sở hữu “trọn bộ” dàn line-up ngôi sao hạng A, top vocal “quốc dân” hay các đại diện đến từ Gen Z, COUNTDOWN NIGHT - CITY-MAZE-ING chắc chắn sẽ là nơi điểm hẹn giao thừa, “bật mood” cho năm mới mà khán giả không thể bỏ lỡ.