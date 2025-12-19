Sau nhiều ngày khiến khán giả đứng ngồi không yên, HOZO CITY TẾT FEST 2025 chính thức công bố dàn line-up cho 3 đêm đại nhạc hội quy mô lớn, đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất dịp cuối năm.
Đáng chú ý, bữa tiệc âm nhạc năm nay được xây dựng như một hành trình trải nghiệm liền mạch, mỗi đêm là một “mê cung” cảm xúc riêng. Với cách tiếp cận sáng tạo, HOZO CITY TẾT FEST 2025 mang đến 3 đêm tại không gian MêBEAT Stage hoành tráng, được thiết kế theo ba chủ đề khác biệt. Từ giao thoa di sản, hội nhập quốc tế đến đêm Countdown bùng nổ hứa hẹn khiến hàng chục nghìn khán giả có những đêm “không ngủ”.
Mở màn HOZO CITY TẾT FEST 2025 là MAZE-ING VIỆT NAM được diễn ra vào tối ngày 27/12 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Đây là đêm nhạc tôn vinh bản sắc Việt trong diện mạo mới với những chất liệu truyền thống được “khoác áo mới” bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.
Dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc đầu tiên là sự kết hợp giữa những tên tuổi đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc khác nhau như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy, DTAP, ANTRANSAX, TOS. Đêm diễn được dẫn dắt bởi MC Tùng Leo. Từ dân gian đương đại, Pop, R&B,... MAZE-ING VIỆT NAM được xem là đêm diễn mang nhiều lát cắt văn hóa tạo nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả.
Sau MAZE-ING Việt Nam, MAZE BY THẾ GIỚI đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc đẳng cấp với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Cụ thể tại đêm nhạc ngày 28/12, dàn line-up của đêm diễn quy tụ SOOBIN, nhóm nhạc MAYDAYs, cùng các nghệ sĩ quốc tế như KUMBIA BORUKA, DADADA, HYANG, WIM, CALEB KUNLE. Từ pop, world music đến những thể nghiệm âm thanh hiện đại, MAZE BY THẾ GIỚI chắc chắn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao mà khán giả sẽ không thể quên.
Khép lại hành trình âm nhạc là COUNTDOWN NIGHT - CITY-MAZE-ING, đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc - ánh sáng - công nghệ cùng khoảnh khắc chuyển giao năm mới đầy cảm xúc tại HOZO CITY TẾT FEST 2025.
Dàn line-up đêm Countdown quy tụ loạt nghệ sĩ hàng đầu Vpop như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Suboi, Vũ Cát Tường, RHYDER, Hoàng Dũng, Lil’Wuyn, Pháp Kiều, Trance Effect cùng DJ Louis 8ightz, MC Hype Chồn và MC Quang Huy.
Sở hữu “trọn bộ” dàn line-up ngôi sao hạng A, top vocal “quốc dân” hay các đại diện đến từ Gen Z, COUNTDOWN NIGHT - CITY-MAZE-ING chắc chắn sẽ là nơi điểm hẹn giao thừa, “bật mood” cho năm mới mà khán giả không thể bỏ lỡ.
HOZO CITY TẾT FEST – lễ hội trải nghiệm Âm nhạc, Văn hóa, Sáng tạo và Cộng đồng với chủ đề CITY-MAZE-ING – Muôn sắc bất ngờ, sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội hứa hẹn mở ra một "mê cung" đa trải nghiệm, mời gọi công chúng khám phá muôn sắc bất ngờ của một thành phố sáng tạo.
Chương trình được thực hiện bởi Liên hoan âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – Hò dô 2025, trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư T.P.G (Purpose.Ant) và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.
Thông tin chi tiết tại citytetfest.com hoặc fanpage City Tết Fest trên Facebook: https://www.facebook.com/citytetfest