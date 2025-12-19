Cậu thiếu niên cover các ca khúc tại khoá tu mùa hè

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ “đào lại” loạt video cũ của CONGB từ năm 2017, nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ cover ca khúc Mẹ Tôi trong thời gian tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Khai Nguyên, khi anh mới 17 tuổi.

Nam ca sĩ cover ca khúc Mẹ Tôi trong thời gian tham gia khóa tu mùa hè (Video: @khongmotaibiet12)

Trong video, ngoại hình của CONGB hoàn toàn khác so với hiện tại. Nam ca sĩ xuất hiện giản dị trong chiếc áo lam nhạt, không trang điểm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, để lộ gương mặt tròn trịa, phảng phất nét bầu bĩnh và ngây ngô của tuổi 17. Ánh mắt hiền lành cùng thần thái rụt rè càng làm nổi bật hình ảnh mộc mạc, đời thường của nam ca sĩ trong những ngày tham gia khóa tu. Tại thời điểm đó, giọng hát của CONGB vẫn còn nhiều nét vụng về của tuổi mới lớn, chưa được trau chuốt về kỹ thuật hay cách xử lý cao độ, nhịp điệu. Cách hát mộc mạc, không phô diễn nhưng mang đến cảm giác chân thành và gần gũi. Chất giọng sáng, tự nhiên cùng cảm xúc trong trẻo giúp phần thể hiện ca khúc vẫn chạm đến người nghe.

Nam sinh Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội

Nam ca sĩ theo học khoa Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội(Ảnh: JustCONGBvn)

Thế nhưng, chính những trải nghiệm giản dị và mộc mạc này lại trở thành bước khởi đầu quan trọng cho niềm đam mê và thái độ nghiêm túc với âm nhạc của CONGB. Niềm yêu thích âm nhạc của anh được củng cố mạnh mẽ hơn khi bắt đầu theo học khoa Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi nam ca sĩ được trang bị nền tảng thanh nhạc bài bản, phát triển kỹ năng biểu cảm, cách xử lý nhịp điệu, cao độ và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Gương mặt quen thuộc tại chương trình truyền hình

CONGB từng là gương mặt quen thuộc tại chương trình Hòa Ca (Video: VTV7)

Năm 2019 - 2020, CONGB cũng trở thành gương mặt quen thuộc tại chương trình Hòa Ca - một sân chơi âm nhạc nghệ thuật học đường do VTV7 sản xuất. Đây là cơ hội để nam ca sĩ thực hành và thử thách bản thân trên sân khấu truyền hình, thể hiện khả năng ca hát, nhảy múa, rap, diễn xuất và tham gia các tiết mục nhóm. Để góp mặt, CONGB phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, từ casting tại trường, vòng khu vực đến đánh giá kỹ thuật và nghệ thuật, đồng thời tuân thủ nội quy và luyện tập nhiều giờ mỗi tuần. Quá trình này không chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn và sự tự tin trước ống kính, mà còn giúp nam ca sĩ xây dựng tinh thần kỷ luật, kiên nhẫn và thái độ nghiêm túc với nghệ thuật ngay từ những ngày đầu.

Thành viên nhóm nhảy đường phố

CONG từng là thành viên nhóm nhảy Oops! Crew (Video: Oops Crew)

Không chỉ rèn luyện khả năng biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc hay chương trình học đường, CONGB còn liên tục trau dồi các kỹ năng biểu diễn đa dạng. Người hâm mộ từng tìm thấy nhiều video dance cover của nam ca sĩ từ thời còn là thành viên nhóm nhảy Oops! Crew. Trong những màn trình diễn được fan ghi lại ngay trên phố đi bộ, CONGB không chỉ thể hiện kỹ thuật vũ đạo chắc chắn và uyển chuyển, mà còn tỏ ra linh hoạt trong cách sử dụng không gian, ánh mắt và biểu cảm cơ thể để thu hút người xem. Phong thái tự tin, khả năng thích ứng với khán giả ngoài trời và sự thoải mái trước ống kính cho thấy CONGB đã sớm hình thành phong cách trình diễn riêng.

Thực tập sinh Hàn Quốc được netizen chú ý

Tới năm 2023, CONGB chính thức được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn thông qua vai trò thực tập sinh tại Hàn Quốc trong các chương trình thực tế. Lần đầu tiên nam ca sĩ thu hút sự chú ý là khi trở thành một trong hai thực tập sinh người Việt tham gia Boys Planet 999 . Tại đây, CONGB gây ấn tượng với visual sáng, phong thái cuốn hút cùng khả năng vocal ổn định, dù hành trình dừng lại ở tập 8 với thứ hạng 43.

Lần đầu tiên nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi trở thành thực tập sinh người Việt tham gia Boys Planet 999 (Ảnh: Boys Planet)

Đến năm 2024, CONGB tiếp tục thử sức tại Starlight Boys (Ảnh: iQIYI)

Sau khi trở về Việt Nam, nam ca sĩ phát hành sản phẩm pre-debut Em Đợi Anh Lâu Chưa? , nhanh chóng chạm đến cộng đồng giới trẻ và tạo dấu ấn mạnh trên mạng xã hội. Đồng thời, nam ca sĩ cũng chính thức công bố fandom UNICONGs cùng màu sắc đại diện riêng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Đến năm 2024, CONGB tiếp tục thử sức tại Starlight Boys . Dù chưa giành được suất debut, nam ca sĩ vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhờ sự tiến bộ vượt bậc, nhận được lời khen trực tiếp từ giám khảo Lee Seung Gi về khả năng biểu diễn và thái độ chuyên nghiệp, củng cố thêm vị thế và tiềm năng nổi bật của mình trong làng giải trí.

Anh Trai tài năng của chương trình thực tế

Năm 2025, tiếp tục hành trình khẳng định bản thân, CONGB tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 và nhanh chóng trở thành một trong những Anh Trai nổi bật nhờ cá tính âm nhạc riêng, phong thái trình diễn tự tin cùng sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Dù không lọt vào Top Best 5, nam ca sĩ vẫn giành được giải The Best Performer, phần thưởng ghi nhận khả năng trình diễn xuất sắc, thần thái cuốn hút và sức hút đặc biệt với khán giả. Sau khi kết thúc chương trình, CONGB không chỉ tăng độ nhận diện với công chúng và mở rộng tệp khán giả, mà còn khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, được đông đảo người hâm mộ yêu mến và ủng hộ.

CONGB nhanh chóng trở thành một trong những Anh Trai nổi bật nhất mùa 2 (Ảnh: CONGB)

Tính đến 16h chiều ngày 19/12, CONGB đang dẫn đầu cuộc đua hạng mục Rising Artist của WeYoung 2025 với hơn 960 nghìn lượt bình chọn. Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng là đề cử đầu tiên của WeYoung lập thành tích nửa triệu lượt bình chọn, đánh dấu một cột mốc ấn tượng. Thành tích này giúp nam nghệ sĩ vươn lên rõ rệt trong bức tranh chung của hạng mục - nơi quy tụ nhiều gương mặt trẻ tiềm năng và đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Với phong độ hiện tại, cùng lượng fan đông đảo, dự đoán CONGB sẽ sớm chạm mốc 1 triệu bình chọn chỉ trong thời gian ngắn.

CONGB sắp trở thành đề cử đầu tiên của WeYoung cán mốc 1 triệu vote