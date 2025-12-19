Tiến sĩ âm nhạc - NSND Quốc Hưng sở hữu giọng bass (nam trầm) đặc biệt và là một trong những giọng ca opera, chính ca hàng đầu Việt Nam.

Anh sinh năm 1970 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Bố mất sớm, mẹ anh tần tảo nuôi 4 người con khôn lớn, trưởng thành.

NSND Quốc Hưng lúc trẻ.

Ngay từ nhỏ, Quốc Hưng đã bộc lộ năng khiếu và dành toàn bộ đam mê cho nghệ thuật. Anh theo học chèo 3 năm rồi tham gia công tác tại Đoàn chèo Hà Nội. NSND Quốc Hưng nhanh chóng trở nên quen thuộc với khán giả thông qua các vai diễn chính, thường đảm nhận vai hoàng tử đóng cùng NSND Quốc Chiêm bởi ngoại hình "gầy gò, mảnh mai".

Trong chương trình Lời tự sự, NSND Quốc Hưng cho biết bước ngoặt đến với anh khi vô tình nghe thấy tiếng dạy thanh nhạc vang lên từ một căn phòng tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô. Sự tò mò khiến anh gõ cửa. Đằng sau cánh cửa là người thầy sau này của anh, nhạc sĩ Quý Dương.

Với sự yêu thích nghệ thuật, NSND Quốc Hưng mở lời xin học hát. Sau khi nghe anh hát hai ca khúc Thì Thầm Với Dòng Sông của nhạc sĩ Thuận Yến và Thuyền Và Biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, NSND Quý Dương khuyên anh nên thi vào trường nhạc vì anh có một chất giọng đặc biệt hiếm có. Với bức thư tay của NSND Quý Dương, Quốc Hưng được đặc cách dự thi vào Nhạc viện Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ tuyển sinh.

NSND Quốc Hưng sở hữu chất giọng được ví “cả triệu người may ra mới có một”.

Sau khi vượt qua vòng thi chuyên môn, Quốc Hưng gặp khó khăn trong phần thi Ký xướng âm và Ghi âm. Nhờ sự giúp đỡ từ Giáo sư Vũ Hướng, Phó Giám đốc Nhạc viện khi đó, anh đã được đưa đến Hội đồng thi và "xin" vừa đủ điểm đỗ. Thầy Hướng ấn tượng với "giọng hát đặc biệt" của anh và không muốn bỏ lỡ tài năng giọng bass "cả triệu người may ra mới có một".

Trở thành sinh viên Khoa Thanh nhạc, anh học tập dưới sự dìu dắt của NSND Trần Hiếu. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học và rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc tại chính ngôi trường này, anh đã dành trọn hơn 3 thập kỷ học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước ta.

Tài năng của Quốc Hưng nhanh chóng được ghi nhận. Năm 2000, anh giành Giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc lần II. Năm 2004, anh đoạt Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng.

Sở hữu giọng bass (nam trầm) hiếm với quãng giọng rộng, anh có thể xử lý linh hoạt cả những tác phẩm viết cho nam trung và nam cao. Chính chất giọng hiếm có này từng giúp Quốc Hưng nhận được lời mời làm việc từ Nhà hát Opera Hanover (Đức), nhưng anh lựa chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục giảng dạy và biểu diễn.

Là người theo đuổi con đường âm nhạc chính thống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Quốc Hưng đã kết hợp kỹ thuật thanh nhạc cổ điển châu Âu với tinh thần của nhạc cách mạng.

Tên tuổi anh gắn liền với các tác phẩm opera kinh điển như Đám cưới Figaro, Viên đạn thần, Cây Sáo Thần, Vụ Án Tình Yêu. Trong ca khúc Việt Nam, NSND Quốc Hưng thể hiện thành công những ca khúc chính ca mang màu sắc hào sảng đan xen tình cảm như : Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam, Tổ Quốc Gọi Tên Mình… Năm 2013, anh phát hành album Những Bản Tình Ca Đỏ.

NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc Tổ Quốc Tôi Chưa Đẹp Thế Bao Giờ

Năm 2017, Quốc Hưng bảo vệ luận án Tiến sĩ và là Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2019, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND.

Năm 2021, NSND Quốc Hưng ra mắt cuốn sách Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam và nhận được nhiều đánh giá tích cực của đồng nghiệp, giới chuyên môn. Cuốn sách này được phát triển trên cơ sở luận án Tiến sĩ đã được anh bảo vệ thành công năm 2018 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của NSND Nguyễn Trung Kiên.

Ngày 2023, NSND Quốc Hưng nhận quyết định được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2025, NSND Quốc Hưng đảm nhận vị trí Giám đốc Học viện.

NSND Quốc Hưng cũng đào tạo ra nhiều học trò hiện là những gương mặt quen thuộc như: NSƯT Hoàng Tùng (giải Nhất Sao Mai 2003), NSƯT Trường Bắc (Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân…

NSND Quốc Hưng có cuộc hôn nhân bền chặt với nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên. Kết hôn năm 2003, hai vợ chồng có hai con gái Bảo Trâm và Bảo Anh đều sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Tổ ấm của NSND Quốc Hưng

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp, NSND Quốc Hưng cho biết bà xã Thu Quyên luôn thấu hiểu và là chỗ dựa vững chắc, âm thầm góp phần quan trọng vào từng bước đi sự nghiệp của anh. Dù không tránh khỏi mâu thuẫn, hai vợ chồng chọn cách sẻ chia, giải quyết nhẹ nhàng, không để ảnh hưởng đến con cái.

Bên cạnh công việc, hai nghệ sĩ vẫn dành thời gian du lịch cùng nhau và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.