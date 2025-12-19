G-DRAGON gặp khủng hoảng lớn

Từ ngày 12 đến 14/12, G-DRAGON chính thức khép lại World Tour Übermensch bằng ba đêm concert encore tại Gocheok Sky Dome. Theo công bố của Galaxy Corporation, tổng lượng khán giả theo dõi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nam ca sĩ đạt khoảng 825.000 người. Riêng ba đêm diễn tại Seoul, mỗi đêm đón 18.700 khán giả, nâng tổng số người tham dự lên 56.100 người. Với 39 đêm diễn xuyên suốt tour, Übermensch được xem là chuyến lưu diễn quy mô nhất trong sự nghiệp solo của G-DRAGON, đồng thời là cột mốc khẳng định sức hút bền bỉ của “ông hoàng Kpop” sau nhiều năm hoạt động gián đoạn.

G-DRAGON chính thức khép lại World Tour Übermensch bằng ba đêm concert encore tại Gocheok Sky Dome (ảnh: X)

Thế nhưng, ánh hào quang của những con số ấn tượng nhanh chóng bị che phủ bởi một scandal nghiêm trọng liên quan đến việc đối xử thô bạo với fan Trung Quốc ngay trong ba đêm concert encore tại Seoul. Vụ việc bùng phát dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc, buộc Galaxy Corporation phải phát hành văn bản xin lỗi chính thức nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ tại thị trường tỉ dân - nơi vốn được xem là nguồn lực fan hùng hậu và trung thành bậc nhất của G-DRAGON.

Theo phản ánh từ nhiều C-fan, trong quá trình soát vé và kiểm soát an ninh tại sân vận động, một số nhân viên an ninh bị tố đã sử dụng vũ lực quá mức. Nhiều video và hình ảnh được lan truyền cho thấy fan bị xô đẩy, kéo ngã trong lúc di chuyển vào khu vực khán đài, thậm chí có người xuất hiện vết bầm tím rõ rệt sau sự cố. Nghiêm trọng hơn, có trường hợp khán giả đã vào được bên trong nhưng vẫn bị kéo ra ngoài, xé vòng tay và tịch thu vé với lý do nghi ngờ mua từ phe vé, dù người trong cuộc khẳng định có đầy đủ giấy tờ chính chủ. Một số lời tố cáo còn cho biết hộ chiếu của họ bị nhân viên an ninh giữ lại trong thời gian ngắn, gây hoảng loạn và bất an giữa không khí đông đúc của concert.

Fan Trung tố cáo việc bị đối xử thô bạo ở concert G-DRAGON (ảnh: Weibo)

Song song với đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc G-DRAGON tương tác với fan dưới khán đài bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên Weibo, đạt hơn 50 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Trong clip, fan Trung Quốc hét lớn “I love you” bằng tiếng Trung. Nam ca sĩ được cho là đã nghe thấy nhưng đáp lại bằng tiếng Hàn với biểu cảm bị đánh giá là lạnh lùng, khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng anh “giả vờ không hiểu” và có thái độ phân biệt đối xử. Ở chiều ngược lại, fan quốc tế và một bộ phận người hâm mộ tại Hàn Quốc cho rằng đây chỉ là hiểu lầm ngôn ngữ hoặc phong cách tương tác quen thuộc của G-DRAGON trên sân khấu, không nên bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của G-DRAGON

G-DRAGON liên tiếp dính tranh cãi (ảnh: X)

Trước áp lực dư luận ngày càng leo thang, Galaxy Corporation buộc phải lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong khâu quản lý an ninh và gửi lời xin lỗi đến những khán giả có trải nghiệm không tốt. Công ty giải thích việc siết chặt kiểm soát là nhằm đối phó với nạn vé chợ đen - vấn đề từng gây nhức nhối trong suốt tour Übermensch nhưng cũng thừa nhận một số nhân viên đã có hành vi vượt quá giới hạn. Galaxy Corp cam kết tiến hành điều tra nội bộ, đồng thời bồi thường cho các fan bị hủy vé oan hoặc chịu tổn thương về thể chất. Trong đêm diễn cuối cùng 14/12, cảnh sát Seoul cũng được ghi nhận đã can thiệp và bắt giữ một số cá nhân tại hiện trường. Phía công ty sau đó đính chính những người bị bắt là đối tượng lừa đảo vé và phe vé chuyên nghiệp, không phải fan hâm mộ thông thường, nhằm “làm sạch” môi trường concert.

Galaxy Corporation buộc phải lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong khâu quản lý an ninh và gửi lời xin lỗi đến những khán giả có trải nghiệm không tốt (ảnh: X)

Chưa kịp hạ nhiệt, làn sóng tranh cãi tiếp tục bị đẩy lên cao khi tin đồn tình cảm giữa G-DRAGON và Á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun bất ngờ bùng phát trở lại. Thực chất, đây là “vết thương cũ” từng bị Galaxy Corporation phủ nhận vào tháng 3/2024, nhưng sau ba đêm concert tại Seoul, mọi nghi vấn như được châm thêm dầu. Nguyên nhân đến từ việc Kim Go Eun bị phát hiện xuất hiện tại khu vực VIP của concert, ngay thời điểm fan đang vô cùng nhạy cảm vì vụ xô xát an ninh. Với nhiều người, sự hiện diện công khai này bị diễn giải như một hành động “đánh dấu chủ quyền”, khiến cảm xúc bất mãn nhanh chóng lan rộng.

GD và Á hậu Hàn Quốc kém 12 tuổi dính nghi vấn hẹn hò (ảnh: FB)

Không dừng lại ở đó, các chi tiết lovestagram từng bị bỏ qua trước đây cũng bị đào lại, từ những bức ảnh có góc chụp tương đồng trong studio cho đến các phụ kiện giống nhau trong giai đoạn chuẩn bị concert. Một số fan còn liệt kê loạt “bằng chứng” như việc cả hai cùng đi xem trận đấu của Paris Saint-Germain tại Nhật Bản, check-in cùng thang máy hay chụp ảnh hoàng hôn ở cùng góc độ. Việc Kim Go Eun được cho là có mối quan hệ thân thiết với nhóm bạn và ê-kíp lâu năm của G-DRAGON, càng khiến nghi vấn thêm chồng chất.

Nhiều fansite hoạt động từ thời BIGBANG tuyên bố tạm ngưng hoặc đóng cửa vĩnh viễn, bày tỏ sự thất vọng với cách quản lý đời tư và cách công ty xử lý khủng hoảng. Galaxy Corporation (ảnh: X)

Trong bối cảnh đó, phản ứng từ các fansite lớn, đặc biệt là những “trạm tỉ” Trung Quốc, trở nên vô cùng gay gắt. Nhiều fansite hoạt động từ thời BIGBANG tuyên bố tạm ngưng hoặc đóng cửa vĩnh viễn, bày tỏ sự thất vọng với cách quản lý đời tư và cách công ty xử lý khủng hoảng. Galaxy Corporation tiếp tục bị chỉ trích vì quá tập trung vào công nghệ và các dự án AI, trong khi lại để lộ quá nhiều sơ hở trong việc định hướng hình ảnh nghệ sĩ ở giai đoạn comeback quan trọng.

Nhiều ý kiến lo ngại những dư chấn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2026 của BIGBANG (ảnh: X)

Hiện tại, Galaxy Corporation vẫn giữ nguyên lập trường như đầu năm 2024, khẳng định mối quan hệ giữa G-DRAGON và Kim Go Eun chỉ dừng ở mức thân thiết. Tuy nhiên, sau chuỗi sự cố dồn dập tại Seoul concert, lời giải thích này không còn đủ sức nặng với cộng đồng người hâm mộ đang mất niềm tin. Khi các tranh cãi về hát live, xô xát với fan và đời tư cá nhân cùng lúc bùng nổ, G-DRAGON được cho là đang đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất kể từ khi rời YG. Nhiều ý kiến lo ngại những dư chấn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2026 của BIGBANG, đặt ra bài toán không nhỏ cho Galaxy Corporation trong việc vận hành sự nghiệp cho G-DRAGON.