SOOBIN mất kiểm soát ngôn từ vì 1 người

Tối qua, mạng xã hội Threads chứng kiến một màn tương tác “gây bão” giữa hai anh tài SOOBIN và Jun Phạm. Sự việc bắt đầu khi Jun Phạm đăng tải loạt ảnh hậu trường tập luyện của anh cho đêm diễn Y-Concert sắp tới. Trong những hình ảnh này, cựu thành viên nhóm 365 xuất hiện với diện mạo mới mẻ trong mái tóc nhuộm đen, khác biệt so với những màu tóc sặc sỡ trước đó.

Màn tương tác “gây bão” giữa hai anh tài SOOBIN và Jun Phạm (Ảnh: Jun Phạm)

Không chỉ thu hút fan, mái tóc đen của Jun Phạm còn khiến SOOBIN phải mê mệt mà để lại bình luận với ngôn từ có phần hơi “quá khích”. Cụ thể, ngay dưới bài đăng, SOOBIN đã để lại một bình luận: “ Chết *** tui roiiiii, Jun tóc đennnnn ”. Ngay lập tức, bình luận của SOOBIN trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước ngôn ngữ có phần quá khích và tự nhiên của anh chàng. Một số tài khoản còn để lại bình luận trêu đùa, nghi vấn liệu đây có phải là tài khoản chính chủ của SOOBIN hay không, bởi phong cách trò chuyện quá đỗi “thân mật” này.

Đáp lại sự phấn khích của đàn em, Jun Phạm đã ngay lập tức phản hồi: “ Tại em nói em thích nên anh giữ! ”. Câu trả lời này đã xác nhận lý do Jun Phạm thay đổi màu tóc là để chiều theo sở thích của SOOBIN. Không dừng lại ở đó, ngay lập tức SOOBIN cũng đã phản hồi ngay lại với Jun Phạm rằng “ Em không thích... em mê… ”. Và rồi cả hai có màn đối đáp qua lại hài hước ngay trong phần bình luận. Màn đối đáp qua lại giữa hai nam ca sĩ nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn, với hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lượt phản hồi từ cộng đồng người hâm mộ.

Cả hai có màn đối đáp qua lại hài hước ngay trong phần bình luận (Ảnh: Jun Phạm)

SOOBIN và Jun Phạm trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong suốt hành trình tại cuộc thi, cả hai đã có nhiều cơ hội làm việc chung và dần xây dựng được một tình bạn gắn kết. Sự thân thiết này không chỉ dừng lại ở trên sóng truyền hình mà còn kéo dài ra ngoài đời thực, khi họ thường xuyên ủng hộ các dự án cá nhân của nhau. Việc SOOBIN công khai sử dụng từ ngữ có phần "mạnh bạo" để khen ngợi người đồng nghiệp cho thấy một khía cạnh khác trong tính cách của nam ca sĩ khi ở bên cạnh những người bạn thân thiết.

SOOBIN và Jun Phạm trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Cả hai đã có nhiều cơ hội làm việc chung và dần xây dựng được một tình bạn gắn kết

Hiện tại, cả SOOBIN và Jun Phạm đều đang tập trung cho quá trình chuẩn bị cho Y-Concert sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ, quy tụ nhiều nghệ sĩ đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Những tương tác thân mật trên mạng xã hội của hai anh tài trước thềm đêm diễn khiến người hâm mộ càng thêm thích thú.