Công chúa tài phiệt yêu đương lộ liễu thành viên nam trong nhóm, mỹ nhân đẹp nhất phải "lùi bước về sau"?

Vừa qua, tin đồn hẹn hò giữa Annie và Woochan - hai thành viên của nhóm ALLDAY PROJECT đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Mọi chuyện bắt đầu từ cuối tháng 11/2025, khi một bài đăng trên diễn đàn Hàn Quốc lan truyền nhanh chóng, cho rằng cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau ngoài lịch trình nhóm, có những tương tác thân mật trong livestream. Phản ứng của netizen và fan khá trái chiều: một số cho rằng đây là bằng chứng họ đang hẹn hò, nhưng nhiều người lại coi đó chỉ là những khoảnh khắc thân thiết bình thường giữa đồng nghiệp.

Tin đồn hẹn hò giữa Annie và Woochan trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh: Allkpop)

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các chi tiết về mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên lộ liễu và dày đặc, khiến fan lo ngại rằng nhóm sẽ trở thành “TripleH phiên bản tiếp theo”, khiến các thành viên khác khó xoay sở. Cụ thể, cả hai được phát hiện thường đi chơi riêng, quen thân em gái ruột của nhau, tương tác công khai trên mạng xã hội, thậm chí Woochan còn tham dự sinh nhật riêng của mẹ Annie và nhiều lần ẩn ý mối quan hệ thân thiết với cả bố lẫn mẹ cô. Những người bạn thân nhiệt tình “đẩy thuyền” nhưng sau đó phải xóa bình luận. Dù một số ý kiến cho rằng đây chỉ là những chi tiết bình thường, fan “delulu” tự tưởng tượng, nhưng với Annie, nữ idol thuộc tầng lớp chaebol, việc tiếp cận với những thông tin như vậy cũng rất khó khăn.

Annie và Woochan được cho là công khai tình cảm quá mức (Ảnh: gettyimages)

Điều đáng chú ý là, cả Annie và Woochan không cần công ty “push” mà vẫn tự công khai tình cảm một cách quá mức, khiến nhiều fan cảm thấy khó chịu. Cả hai thậm chí có riêng một bài hát unit, và trong tất cả các nội dung của nhóm, luôn thể hiện sự gần gũi đặc biệt với nhau, điều không hề xảy ra với các thành viên khác. Từ việc tham dự fashion show, tiệc after party chỉ mời Annie nhưng Woochan cũng xuất hiện đến các show giải trí, lễ trao giải hay các content trên mạng xã hội của nhóm, tất cả đều cho thấy đây không phải là trò “công ty xào couple”, mà là hành động tự thân của cả hai, với những mục đích riêng mà fan không khỏi tò mò và bàn tán.

Tranh cãi về couple Youngseo - Woochan (Ảnh: MCD)

Trong khi đó, với couple lớn nhất của mình cùng em út Youngseo, Woochan lại thể hiện thái độ hoàn toàn khác. Ban đầu, cả hai cũng thân thiết như bình thường, shipper tăng dần, nhưng sau một số sự kiện, fan hai bên bắt đầu “khẩu chiến”, thậm chí video bất hòa giữa Woochan và Youngseo còn viral khắp mạng xã hội. Fan Youngseo tố Woochan thẳng tay “xé couple”, lạnh lùng nhiều lần, trong khi fan Woochan lại khẳng định Youngseo có thái độ không đúng trước, mọi drama đều do fan Youngseo tự nghĩ ra. Ban đầu tranh cãi có vẻ cân bằng, nhưng dần nghiêng về một phía, khiến những fan bám rễ couple Woochan - Youngseo chỉ còn là ảo tưởng, dẫn đến hỗn loạn nội bộ fandom. Nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng nguồn cơn của mọi tranh cãi bắt đầu từ mối quan hệ công khai quá mức giữa Annie và Woochan?

Trước những suy đoán về mối quan hệ của Annie và Woochan, một số fan nhanh chóng lên tiếng khẳng định All Day Project vốn là một nhóm thân thiện, nơi các thành viên đều gắn bó và gần gũi với nhau. Trong đó, có một số cặp đôi thân thiết hơn do hợp tính, thường xuất hiện cùng nhau nhiều hơn trong các hoạt động nhóm. Đồng thời, các duo khác cũng đang dần gắn kết, có nhiều tương tác dễ thương và đáng yêu hơn, điều mà fan dễ nhận thấy thông qua các content, livestream hay hoạt động trong đợt comeback gần đây. Chính vì bối cảnh này, phần lớn fan vẫn giữ thái độ trung lập và cố gắng nhìn nhận các tương tác giữa Annie và Woochan trong tổng thể mối quan hệ chung của nhóm, thay vì vội vàng đưa ra kết luận.

ALLDAY PROJECT (ADP), trực thuộc công ty The Black Label, debut vào tháng 6/2025

Annie và Woochan là hai thành viên nổi bật của nhóm nhạc ALLDAY PROJECT (ADP), trực thuộc công ty The Black Label, debut vào tháng 6/2025 với single Famous. Annie, tên thật Moon Seoyoon, sinh năm 2002, nổi tiếng không chỉ nhờ tài năng mà còn vì xuất thân danh giá: cô là con gái của chủ tịch bộ phận cửa hàng bách hóa thuộc tập đoàn Shinsegae và là cháu ngoại của bà Lee Myung‑hee, Chủ tịch Shinsegae Group - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Trước khi debut, Annie từng theo học tại Đại học Columbia (Mỹ), thể hiện sự cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật, đồng thời gây ấn tượng bởi phong cách thời trang cá tính và tự tin.

Công chúa tài phiệt Annie Moon (Ảnh: Hauterrfly)

Woochan từng gây chú ý khi tham gia chương trình Show Me the Money 6 (Ảnh: GQ KOREA)

Woochan là rapper và performer nam của nhóm, từng gây chú ý khi tham gia chương trình Show Me the Money 6 ở tuổi còn rất trẻ và lọt vào vòng cuối cùng. Anh cũng từng là trainee tại một số công ty lớn trước khi debut, điều này khiến netizen quan tâm đến hành trình của anh trước khi trở thành thành viên ADP. Trong nhóm, Woochan giữ vai trò rapper chính và là một trong hai thành viên nam, góp phần tạo nên năng lượng biểu diễn nổi bật của nhóm.