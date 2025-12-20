SOOBIN và KINGDOM vừa có cú ăn 3 cực đỉnh tại WeYoung 2025, trở thành đề cử duy nhất làm được điều này

Cổng bình chọn WeYoung by WeChoice Awards 2025 đã chính thức khép lại, đánh dấu một mùa giải đầy kỷ lục và bất ngờ. SOOBIN xuất sắc dẫn đầu ở 3/6 hạng mục, bao gồm: Best Fandom Forever với KINGDOM, Best Fan Project cho dự án KINGDOM Support tại chuỗi concert ALL-ROUNDER, và Iconic Concert với Live Concert ALL-ROUNDER.

SOOBIN xuất sắc dẫn đầu ở 3/6 hạng mục (Ảnh: SOOBIN)

Được biết, lễ trao giải WeChoice 2024 đã trở thành “sân khấu” của SOOBIN, khi nam ca sĩ liên tiếp càn quét các giải thưởng quan trọng: từ Nhân Vật Truyền Cảm Hứng, Ca Sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, cho đến EP/Album của năm. Không chỉ vậy, FC KINGDOM cũng được dịp “nở mũi tự hào” với chiến thắng ở hạng mục BEST FANDOM EVER, khiến SOOBIN phải “đỡ không xuể” khi mang về hàng loạt giải thưởng chỉ trong một đêm.

SOOBIN mang theo “túi ba gang” đựng giải thưởng tại lễ trao giải năm 2024 (Ảnh: Kenh14)

Cũng trong lễ trao giải WeChoice 2024, một trong những khoảnh khắc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội là hình ảnh SOOBIN mang theo “túi ba gang” đựng giải thưởng, khiến fan và cư dân mạng không khỏi thích thú. Hình ảnh này không chỉ gây chú ý bởi sự hài hước, mà còn phản ánh thành tích ấn tượng và sự nỗ lực không ngừng của nam ca sĩ trong suốt một năm. Những chiến thắng liên tiếp này càng khẳng định tầm ảnh hưởng vượt trội của SOOBIN trong làng nhạc Việt, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và sáng tạo của fandom KINGDOM, những người luôn đồng hành và ủng hộ thần tượng bằng cả trái tim. Năm nay, các fan đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc ấy được tái hiện một lần nữa.

Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động bùng nổ của SOOBIN, khi nam ca sĩ cùng lúc triển khai nhiều hoạt động cá nhân từ âm nhạc đến truyền hình. Trong năm nay, nam ca sĩ đã tổ chức thành công chuỗi concert ALL-ROUNDER - concert cá nhân hoành tráng nhất sự nghiệp, thu hút lượng khán giả đông đảo và tạo tiếng vang mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông. Trong đó, đêm final của concert với sự tham gia của 10,000 khán giả đã trở thành một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của SOOBIN.

Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động bùng nổ của SOOBIN (Ảnh: SOOBIN)

Song song với các hoạt động biểu diễn, SOOBIN cũng giới thiệu những sản phẩm âm nhạc nổi bật với Dancing in the Dark và Mục Hạ Vô Nhân , nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong đó, Dancing in the Dark lọt vào top đầu các bảng xếp hạng trực tuyến, đạt thứ hạng cao trên Spotify Việt Nam với hơn 23 triệu lượt stream, đồng thời Top Trending trên YouTube chỉ sau vài giờ phát hành. Mục Hạ Vô Nhân cũng nhận được phản hồi nồng nhiệt, trở thành một trong những ca khúc được thảo luận sôi nổi, đồng thời tiếp cận khán giả ở nhiều nhóm độ tuổi khác nhau.

Song song với tour diễn cá nhân, SOOBIN cũng giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới (Ảnh: SOOBIN)

Ngoài các hoạt động âm nhạc, SOOBIN còn mở rộng ảnh hưởng với vai trò mentor tại show truyền hình Tân Binh Toàn Năng, truyền đạt kinh nghiệm, định hướng phong cách và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Những hoạt động này không chỉ củng cố hình ảnh nghệ sĩ đa năng, toàn diện mà còn thể hiện khả năng kết nối sâu sắc với fan và cộng đồng, giúp SOOBIN tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong làng nhạc Việt.