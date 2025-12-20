Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM, là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi của Vpop có sự nghiệp bền bỉ kéo dài hơn hai thập kỷ với số lượng tác phẩm lớn và sức sống lâu dài trong đời sống đại chúng. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM, anh bắt đầu sáng tác từ khi còn là sinh viên và sớm ghi dấu ấn với loạt ca khúc quen thuộc như Người thầy, Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu hay Ngôi nhà hoa hồng.

Âm nhạc của Nguyễn Văn Chung không phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng giai điệu gần gũi, ca từ dễ chạm, nhờ đó trở thành “bệ phóng” cho nhiều giọng ca trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung quyết định đào tạo chuyên nghiệp, đỗ Nhạc viện TP.HCM khiến làng nhạc bất ngờ.

Âm nhạc của Nguyễn Văn Chung không phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng giai điệu gần gũi, ca từ dễ chạm. Ảnh: NVCC

Không khó để kể tên những ca khúc đã gắn chặt tên tuổi Nguyễn Văn Chung với thành công của các ca sĩ như Con đường mưa của Cao Thái Sơn, Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương, Mùa Đông không lạnh của Akira Phan, Bay giữa Ngân hà của Nam Cường, Ngôi nhà hoa hồng qua phần thể hiện của Bảo Thy - Quang Vinh hay Nhật ký của mẹ gắn liền với Hiền Thục. Những bản hit ấy không chỉ là dấu son của thị trường nhạc Việt một thời mà còn cho thấy khả năng viết ca khúc “đúng người, đúng thời điểm” rất hiếm của Nguyễn Văn Chung.

Bước ngoặt đặc biệt nhất trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ đến vào năm 2025, khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hiện tượng hiếm có. Ra mắt từ 2023, nhưng phải đến khi bản remix xuất hiện trong tâm điểm đại lễ A50, V iết tiếp câu chuyện hoà bình mới bùng nổ khủng khiếp. Ca khúc trở thành cơn sốt trong 2 làn sóng concert quốc gia, là hit quốc dân ai nghe cũng thuộc.

Nguyễn Văn Chung thẳng thắn tiết lộ, nhờ thành công vượt kỳ vọng của ca khúc này, anh đã mua được hai căn nhà. Ảnh: NVCC

Theo thông tin từ ê-kíp quản lý và phát hành, tác phẩm này đã thu về gần 10 tỉ lượt xem trên các nền tảng khác nhau, được thể hiện bởi nhiều giọng ca như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Đông Hùng. Con số khổng lồ ấy không chỉ phản ánh sức lan tỏa của ca khúc mà còn cho thấy nhu cầu thưởng thức những tác phẩm mang thông điệp tích cực, gắn với giá trị hòa bình và tự hào dân tộc của công chúng đương đại.

Chia sẻ trong chương trình The Khang Show, Nguyễn Văn Chung thẳng thắn tiết lộ, nhờ thành công vượt kỳ vọng của ca khúc này, anh đã mua được hai căn nhà, một cho cha và một cho con trai. Nam nhạc sĩ cho biết anh chọn mua căn hộ cho cha đúng nơi ông yêu thích, còn với con trai, tiêu chí lớn nhất là vị trí gần trường học. “Con đi học thì nhà nên ở gần trường”, câu nói giản dị nhưng phản ánh rất rõ quan niệm sống thực tế, đặt gia đình lên trên mọi hào quang của người làm nghề.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" còn tạo ra bước ngoặt lớn cho giọng ca chính của ca khúc là Nguyễn Duyên Quỳnh. Ảnh: NVCC

Không chỉ mang lại “trái ngọt” cho người sáng tác, Viết tiếp câu chuyện hòa bình còn tạo ra bước ngoặt lớn cho giọng ca chính của ca khúc là Nguyễn Duyên Quỳnh. Từ một ca sĩ chưa mấy quen mặt, cô có cú bứt phá mạnh mẽ để trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất của các chương trình chính luận trong năm qua. Việc thể hiện một tác phẩm mang thông điệp về hòa bình và tình yêu quê hương đã giúp Duyên Quỳnh chạm tới cảm xúc của đông đảo khán giả, đồng thời nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn về khả năng xử lý ca khúc cũng như chiều sâu cảm xúc trong giọng hát.

Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung được trao Giấy khen từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM sau Đại lễ 30.4. Ảnh: NVCC

Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung được trao Giấy khen từ Ban Tuyên giáo TP.HCM sau Đại lễ 30.4, cho sức lan toả của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình . Từ dấu mốc này, Nguyễn Duyên Quỳnh được nhìn nhận như một “tiếng hát của niềm tự hào”, đại diện cho những giá trị tích cực mà âm nhạc có thể lan tỏa. Nữ ca sĩ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đi hát ở trường học, quân đội. Nhờ đó, liên tiếp được các cơ quan ban ngành khen thưởng trực tiếp.

Nguyễn Duyên Quỳnh trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện chính thống, từ chương trình nghệ thuật cấp quốc gia, lễ kỷ niệm lớn. Song song đó, vị thế và thù lao của nữ ca sĩ được nâng lên rõ rệt, khi tên tuổi của cô gắn liền với hình ảnh chỉn chu, sang trọng và giàu cảm xúc. Ở một khía cạnh khác, việc nói không với scandal và tập trung tuyệt đối vào chuyên môn giúp Nguyễn Duyên Quỳnh giữ vững niềm tin trong lòng khán giả.

Nguyễn Duyên Quỳnh trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện chính thống. Ảnh: NVCC

Câu chuyện của Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh với Viết tiếp câu chuyện hoà bình cho thấy một lát cắt hiếm hoi của đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay, nơi một ca khúc mang giá trị hòa bình, nhân văn có thể tạo ra sức lan tỏa khổng lồ, thay đổi cuộc sống của người sáng tác lẫn người thể hiện. Khi người nghệ sĩ đặt trái tim mình vào những giá trị lớn lao của cộng đồng và dân tộc, nghệ thuật không chỉ chạm tới hàng tỷ lượt xem, mà còn âm thầm trả lại cho họ những phần thưởng xứng đáng nhất, cả về vật chất lẫn sự ghi nhận bền vững.