Vừa qua, Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Với chủ đề “Kiên trì phụng sự”, đã có 23/27 dự án được vinh danh ở 6 hạng mục giải thưởng. Bên cạnh những dự án và sáng kiến cộng đồng được vinh danh, Human Act Prize còn đón chào sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ với những màn trình diễn ấn tượng.

Một trong những tiết mục nhận được sự quan tâm của khán giả phải kể đến tiết mục Bước Đều của rapper Nhật Hoàng. Từng ghi dấu ấn tại cuộc thi Rap Việt mùa 4 với câu chuyện cảm hứng về quá trình mưu sinh bán ốp điện thoại đến nỗ lực theo đuổi đam mê, sự xuất hiện của Nhật Hoàng lập tức nhận được sự đón chào của khách mời cũng như khán giả có mặt.

Clip màn trình diễn Bước Đều - Nhật Hoàng

Hình ảnh Nhật Hoàng tại lễ trao giải thưởng Human Act Prize 2025

Bước Đều là sáng tác do chính Nhật Hoàng chấp bút. Nam rapper chia sẻ ca khúc chỉ được viết cách đây không lâu mà may mắn được lựa chọn để biểu diễn tại Human Act Prize 2025. Không cần sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng cầu kỳ, Nhật Hoàng chinh phục khán giả bằng chính năng lượng chân thành và tinh thần tích cực từ mỗi câu rap.

Đáng chú ý, hình ảnh “bước đều” được Nhật Hoàng khai thác như một ẩn dụ về sự đồng hành, đoàn kết và bền bỉ - những giá trị cốt lõi xuyên suốt chủ đề “Kiên trì phụng sự” của giải thưởng năm nay. Thông qua âm nhạc, nam rapper gửi gắm thông điệp về một Việt Nam 54 dân tộc anh em cùng chung nhịp bước, cùng hướng về một tương lai tích cực và bền vững.

Xuất hiện tại một giải thưởng về cộng đồng mang tầm quốc gia, Nhật Hoàng chia sẻ: “Hoàng rất hồi hộp xen lẫn vui mừng, hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên được diễn tại lễ trao giải cấp quốc gia, nơi vinh danh những người có cống hiến vì cộng đồng - một chương trình ý nghĩa và sâu sắc. Hoàng nghĩ, đây thật sự là cột mốc lớn trong nghề. Chủ đề của giải thưởng là “Kiên trì phụng sự” cũng khiến Hoàng xúc động. Sự cống hiến vì cộng đồng là cả quãng đường dài mà các cá nhân, tập thể đã âm thầm hy sinh, phụng sự cho con người, đất nước. Đó là quá trình ý nghĩa và thiêng liêng”.

Trên trang cá nhân, Nhật Hoàng cũng chia sẻ nhiều cảm xúc khi lần đầu có cơ hội được đứng trên một sân khấu lớn như Human Act Prize 2025. Theo đó, nam rapper cho biết: “Nhật Hoàng vô cùng vinh dự và tự hào khi bên cạnh việc được góp giọng với ca khúc Bước Đều thì còn được tự tay trao nến cho Phó Chủ tịch nước ngay trong LỄ TRAO GIẢI GIẢI THƯỞNG HÀNH ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG 2025. Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc tự hào và không thể nào quên được của Nhật Hoàng trong năm 2025 này”.

Dòng trạng thái đầy cảm xúc của Nhật Hoàng trên trang cá nhân

Sự xuất hiện của Nhật Hoàng cùng sản phẩm âm nhạc Bước Đều được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm gala, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của Human Act Prize 2025 - nơi tôn vinh những dự án ý nghĩa và năng lượng tích cực.

Nhật Hoàng là một trong những gương mặt để lại nhiều cảm xúc tại Rap Việt mùa 4 khi mang lên sân khấu câu chuyện đời thật của chính mình. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, nam rapper từng mưu sinh bằng công việc bán ốp điện thoại, tự xoay xở giữa cuộc sống thường nhật và đam mê âm nhạc chưa từng hạ nhiệt.

Bước ra từ Rap Việt, Nhật Hoàng ghi dấu ấn bởi màu rap mộc mạc, chân thành và tràn đầy năng lượng tích cực. Chính sự giản dị đó giúp Nhật Hoàng dần tạo được thiện cảm với khán giả, đặc biệt là những người trẻ đang loay hoay trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.

"Kiên trì phụng sự" là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng.