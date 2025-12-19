Còn một ngày nữa sẽ diễn ra lễ trao giải WeYoung 2025, thế nhưng từ chiều tối ngày hôm nay - 19/12, đông đảo các FC, người hâm mộ đã có mặt tại nơi tổ chức sự kiện. Nhiều FC đã có mặt dựng các booth từ sớm, trang trí công phu theo phong cách và màu sắc đặc trưng của thần tượng, trong đó FC của các nghệ sĩ Rhyder, Lohan và Cường Bạch... đã dần được hoàn thiện. Mỗi gian booth đều là một fan project mini, nơi cộng đồng fan thể hiện sự sáng tạo, đầu tư và tình cảm dành cho nghệ sĩ của mình.

Khu vực IDOL14 được trang hoàng hoành tráng:

Từ nhiều giờ trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, các FC đã tất bật chuẩn bị cho từng fan project của mình. Không khí tại khu vực WeYoung D-1 trở nên rộn ràng khi fan cùng nhau dựng khung booth, căng backdrop, treo poster và sắp xếp từng chi tiết trang trí. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, từ căn chỉnh ánh đèn, bố trí standee đến hoàn thiện các góc check-in sao cho nổi bật và đúng với màu sắc của thần tượng. Bên cạnh các hạng mục chính, nhiều FC còn chuẩn bị thêm những món quà nhỏ, mang dấu ấn riêng như khăn bandana, bảng slogan, sticker, photocard và các sản phẩm handmade. Những vật phẩm này không chỉ giúp không gian booth thêm sinh động mà còn là cách fan gửi gắm tình cảm, động viên và sự ủng hộ đến nghệ sĩ ngay trước thềm WeYoung. Các bảng lời nhắn viết tay, ký tên và hình vẽ đáng yêu cũng nhanh chóng được lấp đầy tạo nên không khí giàu cảm xúc của người hâm mộ.

Không khí khu vực fanbooth WeYoung 2025:

Tại các booth, người tham dự được tham gia nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như chụp photobooth, thử thách check‑in, ký tên, gửi lời nhắn cho thần tượng và trải nghiệm trực tiếp các ý tưởng fan tự thiết kế. Không khí trở nên náo nhiệt với tiếng cười, trò chuyện sôi nổi, cùng sự chia sẻ hình ảnh và video trên mạng xã hội, giúp lan tỏa năng lượng tích cực của WeYoung đến cộng đồng rộng lớn. Các gian booth không chỉ là nơi chụp ảnh mà còn là không gian sáng tạo, nơi fan thể hiện cá tính, câu chuyện riêng và tình yêu dành cho nghệ sĩ, tạo nên trải nghiệm chân thực và gần gũi cho mọi người tham dự.

Fan nô nức check-in:

Trước đó, từ ngày 13/12/2025, WeYoung - giải thưởng vinh danh những gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu có ảnh hưởng đến đời sống giới trẻ Việt Nam đã bước vào giai đoạn bình chọn. Được WeChoice Awards bảo trợ, WeYoung khẳng định vai trò là một nền tảng uy tín, nơi tinh thần của thế hệ trẻ hiện đại được thể hiện qua nhiều lĩnh vực từ giáo dục, công nghệ, kinh tế đến văn hóa và giải trí. Không chỉ tôn vinh thành tích, WeYoung còn ghi nhận bản sắc, câu chuyện và hành trình trưởng thành của những cá nhân đang tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng người trẻ.

Hệ thống bốn hạng mục chính gồm Young ID, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth, trong đó IDOL14 nhận được sự quan tâm lớn nhất. Khi văn hóa thần tượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, IDOL14 trở thành nơi hội tụ của những nghệ sĩ trẻ, cộng đồng fan năng động và các concert âm nhạc tạo dấu ấn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp giải trí trong nước.

Đặc biệt, hạng mục Rising Artist thuộc IDOL14 đang là “điểm nóng” của mùa bình chọn năm nay. Giải thưởng dành cho các nghệ sĩ mới, trẻ tuổi, giàu tiềm năng và có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ. Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế năm 2025 khiến cuộc đua Rising Artist trở nên hấp dẫn hơn, với phần lớn đề cử xuất thân từ các sân chơi đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi hay Tân Binh Toàn Năng.

Trước khi đóng cổng vote, CONGB đã mang về kỷ lục 1 triệu vote đầu tiên và duy nhất tại WeYoung 2025

Mười cái tên lọt vào danh sách đề cử Rising Artist năm nay gồm LyHan, CONGB, Cường Bạch, Hồ Đông Quan, Sơn.K, Jaysonlei, buitruonglinh, Lamoon, 52Hz và Muộii. Mỗi nghệ sĩ mang một màu sắc riêng, một hành trình độc đáo, nhưng cùng hội tụ ở điểm chung: đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang định hình diện mạo mới cho Vbiz. Tính đến tối 19/12, CONGB đã xuất sắc trở thành đề cử đầu tiên đạt 1 triệu vote tại WeYoung 2025. Sức nóng tiếp tục lan toả, khiến fan đứng ngồi không yên chờ đến thời điểm Gala chính thức diễn ra.