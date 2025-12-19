Tour diễn solo đầu tay SU:HOME của Suho (trưởng nhóm EXO) đang trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng Kpop, xoay quanh tình trạng bán vé, việc hủy show tại một số thị trường quốc tế và những nghi vấn liên quan đến hình ảnh khán giả tham dự. Các dữ kiện ghi nhận trong giai đoạn cuối năm 2024 - đầu năm 2025 cho thấy bức tranh nhiều chiều về hành trình solo của nam ca sĩ.

Tại châu Á, tour SU:HOME nhìn chung diễn ra đúng kế hoạch. Hai đêm mở màn tại Seoul vào tháng 5/2024, tổ chức ở Olympic Hall, được ghi nhận sold out ngay khi mở bán, cho thấy sức hút ổn định của Suho tại thị trường nội địa. Các chặng tiếp theo tại Manila, Hong Kong, Taipei, Bangkok và Kuala Lumpur đều được tổ chức trọn vẹn. Dù không phải điểm diễn nào cũng cháy vé trong thời gian ngắn, lượng khán giả thực tế vẫn lấp đầy phần lớn khán đài, phản ánh phong độ tương đối vững tại những thị trường châu Á vốn quen thuộc với EXO.

Trái ngược với bức tranh trên, chặng châu Âu và Dubai lại trở thành tâm điểm chú ý khi toàn bộ các show dự kiến tại London, Paris, Düsseldorf, Berlin, Warsaw và Dubai bị hủy vào đầu tháng 9/2024, chỉ ít ngày trước thời điểm biểu diễn. Phía SM Entertainment cùng đơn vị tổ chức địa phương đưa ra lý do chính thức là quá trình chuẩn bị không đảm bảo yêu cầu về an toàn và chất lượng chương trình. Tuy nhiên, việc hủy show sát ngày khiến dư luận xuất hiện nhiều nghi vấn về lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng, đặc biệt trong bối cảnh Suho chưa từng có hoạt động solo dài hơi tại thị trường phương Tây.

Song song đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng hình ảnh một số concert ở nước ngoài đã được chỉnh sửa nhằm tạo cảm giác khán đài đông hơn thực tế. Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía công ty quản lý, những nghi vấn này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ thành công thực sự của tour diễn, cũng như chiến lược tổ chức và truyền thông dành cho Suho trong vai trò nghệ sĩ solo.

So với thời kỳ EXO đạt đỉnh cao phổ biến từ 2013 đến 2018, sức nóng đại chúng của Suho hiện tại đã giảm. Các sản phẩm solo gần đây như 1 to 3 hay Who Are You đạt thành tích nhất định trên iTunes nhưng không tạo hiệu ứng bùng nổ trên các bảng xếp hạng nhạc số nội địa như Melon. Điều này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhóm nhạc thế hệ mới, cũng như sự thay đổi thị hiếu của khán giả.

Tuy nhiên, xét ở góc độ sự nghiệp tổng thể, Suho không chỉ tập trung vào hoạt động thần tượng. Trong giai đoạn 2024-2025, anh ghi nhận thành tích đáng chú ý ở mảng diễn xuất và nhạc kịch, đồng thời được vinh danh tại các lễ trao giải như AAA và KGMA. Những hoạt động này cho thấy định hướng phát triển bền vững, ít phụ thuộc vào độ phủ truyền thông ngắn hạn.

Bên cạnh đó, vai trò trưởng nhóm của Suho tiếp tục được thể hiện rõ khi EXO đang tái hợp đầy đủ sau khi các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Việc anh đứng ra kết nối các thành viên và xác nhận kế hoạch album, concert chung của nhóm trong năm 2025 cho thấy tầm ảnh hưởng nội bộ và vai trò điều phối của một thủ lĩnh lâu năm.

Tổng hợp các yếu tố, tour SU:HOME có thể xem là một hành trình không trọn vẹn về mặt tổ chức quốc tế, đồng thời bộc lộ những giới hạn về sức hút solo của Suho tại thị trường phương Tây. Tuy nhiên, việc gắn nhãn hết thời cho nam ca sĩ vẫn mang tính tranh cãi. Thay vì suy giảm toàn diện, sự nghiệp của Suho đang dịch chuyển từ hình ảnh idol đỉnh lưu sang mô hình nghệ sĩ đa năng, với giá trị ổn định và ảnh hưởng dài hạn trong ngành giải trí Hàn Quốc.