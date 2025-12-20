NSND Tự Long cảm ơn 90 nghìn khán giả, nói 1 câu về đội tuyển Việt Nam tại SEA Games!

Tối 19/12, buổi tổng duyệt cuối cùng của Y-CONCERT đã diễn ra ở Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, ngay trước thềm chính lễ bắt đầu vào 14h ngày 20/12. Dưới thời tiết se lạnh, sương dần buông xuống, các nghệ sĩ vẫn chăm chỉ chạy sân khấu, khớp đội hình cùng ekip để phục vụ cho loạt tiết mục hòa ca ngày mai.

Giữa dàn sao đình đám có mặt tại chương trình, NSND Tự Long gây chú ý với lời chia sẻ của mình. Tự Long khuấy động sân khấu tại nơi đây, dõng dạc nói: “ Hôm nay, tôi xin thay mặt các Anh Tài, xin cảm ơn 90.000 khán giả đã đến đây với tất cả chúng tôi, sau những gì đội tuyển Việt Nam có mặt tại Sea Games đã thể hiện. Thì đêm hôm nay, chúng ta có quyền bùng nổ, cháy cùng với Tân Binh, cháy cùng với Anh Tài và cháy cùng với Chị Đẹp đi nào!”

Lời chia sẻ cao hứng của NSND Tự Long

Con số 90.000 khán giả dĩ nhiên chỉ là câu nói đùa khi nam nghệ sĩ cao hứng đứng giữa không gian concert. Lượng khán giả chính thức vẫn chưa được BTC công bố hay xác nhận.

Tự Long sẽ có màn trình diễn cá nhân trong khoảng 14h25 - 15h. Với sở trường hát chèo đã được thể hiện xuất sắc qua bản hit Trống Cơm , người hâm mộ có sự kỳ vọng nhất định vào tiết mục của Tự Long, mong đợi sẽ không chỉ có chèo mà còn nhiều chất liệu truyền thống khác được nam nghệ sĩ biến tấu vào ca khúc.

Tự Long chăm chỉ tập luyện cho đêm nhạc 20/12

Y-CONCERT là đêm nhạc được đầu tư với quy mô lớn và hoành tráng từ sân khấu, âm thanh, anh sáng đến line-up. Lần đầu tiên, 55 nghệ sĩ từ 4 chương trình nổi tiếng cùng hội tụ tại một sự kiện duy nhất như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng . Y-CONCERT sẽ kéo dài suốt 10 tiếng, thiết lập kỷ lục về thời lượng của 1 concert ở Việt Nam.