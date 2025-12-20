Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, Gala WeYoung 2025 sẽ chính thức được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Ngay từ lúc này, không khí đã “nóng” hơn bao giờ hết khi dàn nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trong buổi tổng duyệt quy mô. Xuất hiện ngay từ rất sớm, các nghệ sĩ Lezil, Jayson Lei, Vinahuy, Coolkid đã mang đến không khí sôi động từ những phút đầu tiên. Dù chưa hé lộ sẽ mang đến màn trình diễn gì nhưng sự có mặt của các chàng trai với năng lượng Gen Z đã mang đến một tinh thần đúng chất WeYoung.

Clip Lezii - Jayson Lei - Vinahuy - Coolkid xuất hiện tổng duyệt chuẩn bị cho Gala WeYoung

Các nghệ sĩ Lezii - Jayson Lei - Vinahuy - Coolkid đến từ rất sớm để tổng duyệt cho Gala WeYoung 2025

Với những gương mặt này, một năng lượng Gen Z hứa hẹn sẽ gây bùng nổ với tiết mục mở màn tại WeYoung

Đáng chú ý, sự xuất hiện của cặp đôi Ninh Dương Story - Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi tại buổi tổng duyệt WeYoung 2025 khiến nhiều người tò mò hơn bao giờ hết. Việc cả hai có mặt trong buổi tổng duyệt cùng khoảnh khắc “cầm mic” trên sân khấu chắc chắn sẽ tạo nên một tiết mục khiến nhiều người phải háo hức.

Clip cặp đôi Ninh Dương Story tại buổi tổng duyệt WeYoung 2025

Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương gây bất ngờ khi có mặt tại buổi tổng duyệt WeYoung 2025 vào sáng 20/12

Cặp đôi gây chú ý với khoảnh khắc “cầm mic” trên sân khấu cùng Kai Đinh, PiaLinh

Sự xuất hiện của cả hai sẽ khiến các fan cặp đôi đứng ngồi không yên

Ở phần tiếp theo của buổi tổng duyệt, Minh Đinh và Đặng Vĩnh Thịnh xuất hiện cùng PiaLinh, Sivan tạo nên một tổ hợp nghệ sĩ mang màu sắc đa dạng và trẻ trung đúng “gu” khán giả WeYoung. Dù chưa hé lộ chi tiết set diễn, nhưng cách các nghệ sĩ tương tác và phối hợp trên sân khấu cho thấy Gala năm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều tiết mục mà khán giả không thể bỏ qua.

Ngay sau đó, GDucky tiếp tục góp mặt cùng GiGi Hương Giang kết hợp với vũ đoàn để sẵn sàng cho bức tranh tổng thể của Gala WeYoung 2025. Khoảnh khắc cả hai vui vẻ trò chuyện nhưng cũng vô cùng nghiêm túc tập luyện để cho ra màn trình diễn mãn nhãn, hoàn hảo nhất có thể. Các khâu được phối hợp mượt mà, hứa hẹn đưa đến Gala WeYoung sân khấu với nhiều điều bất ngờ chưa từng thấy.

Clip GDucky - GiGi Hương Giang cùng kết hợp tại buổi tổng duyệt WeYoung

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng của Gala WeYoung 2025